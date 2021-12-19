КЛИМАТИЧЕСКАЯ КАТАСТРОФА. Часть 1

Человечество стоит на шаге от пропасти, которая называется климатической катастрофой. Именно так считают сотни ученых с мировым именем, общественных активистов (таких, например, как Грета Тунберг), а в последнее время и политических деятелей (взять хотя бы уважаемого Байдена). Первые полосы уважаемых масс-медиа публикуют авторитетные размышления экспертов на этот счет. Некоторые из ученых не без основания убеждены, что человечество уже падает в бездну, и остановить его могут только меры чрезвычайного характера. Именно об этом шла речь и на встрече стран G20.

Главными виновниками катастрофы названы следующие факторы: неконтролируемое увеличение выбросов парниковых газов, прежде всего – СО2, и употребление ископаемых видов топлива, содержащих углерод. О вреде выбросов диоксида углерода в свое время предупреждали Юнис Фут, Арвид Хегбом, Сванте Арениус, Гай Стюарт Календер и другие светлые главы науки. Но тщетно.

Необходимыми мерами чрезвычайного характера для предупреждения глобальной катастрофы названы: существенное сокращение выбросов СО2, что предусмотрено в соответствующих международных соглашениях (например парижской), перевод человечества на «зеленую» энергетику и декарбонизацию экономики, которую собираются внедрять, в частности, в странах ЕС. Правда, в этих мероприятиях уже просматриваются элементы принуждения, в том числе – экономические, как введение налогов за употребление топлива, содержащего углерод, с постепенным ежегодным увеличением налогового давления.

Казалось бы, человечество наконец-то объединится перед лицом глобальной катастрофы, покончит с войнами. Развитые государства поделятся своим богатством в пользу бедных стран, международные корпорации утолят свои чрезмерные аппетиты, а богатые-мультимиллиардеры откажутся от приобретения трехсотметровых яхт, самолетов с золотыми салонами, парков из десятков ценных автомашин и бриллиантов, аукционная стоимость которых. . Но прежде чем с увлечением присоединиться к рядам борцов за декарбонизированное будущее, очень хотелось бы знать – а кто в мире в первых рядах загрязнителей окружающей среды?

Кто должен первым «выворачивать свои карманы» для сокращения эмиссии, то есть выбросов, СО2?

Образованному человеку несложно высчитать, кто в мире является «передовиком производства» диоксида углерода. Но приведенные ниже цифры говорят об этом более чем красноречиво.

В целом в мире за 2016 год эмиссия СО2 составила 33 819 млн. тонн. Из них Китай выбросил в атмосферу 9893 млн. тонн СО2, США – 5006 млн. тонн, Индия – 2408, Россия – 1732, Япония – 1135, Германия – 728, Республика Корея – 620 млн. тонн. То есть, 7 стран вместе выбросили в атмосферу 21 522 млн. тонн диоксида углерода или почти 64 процента от общемирового объема выбросов! Только 36 процентов приходятся на другие 200 стран.

По итогам 2019 г., по данным Международного энергетического агентства (МЭА), эмиссия СО2 в мире составила 33,3 млрд. тонн. То есть, осталась на уровне 2018 года, хотя МЭА прогнозировала дальнейший рост эмиссии, но в процесс вмешалась пандемия ковыда-19.

Итак, кто был в лидерах загрязнения атмосферы выбросами CO2 в 2019 году? Произошли ли изменения в лидирующей группе?

Нет, не случились. Первое место занял Китай (кто бы сомневался!) с 9826 млн.тонн, второе – США (4965 млн.тонн), третье – Индия (2480 млн.тонн). Далее следуют Россия (1533 млн.тонн), Япония (1123), Германия (684), Иран (671), Республика Корея (639 млн.тонн). Как говорится, «на манеже все то же». Правда, чемпионы по выбросам несколько уменьшили свои аппетиты, однако на 400 млн. тонн выросли выбросы СО2 в развивающихся странах; в основном это азиатские страны, где производство электроэнергии из угля продолжает расти, например – в Индонезии.

Не сомневаясь в здравом уме читателей, можно предусмотреть вопрос: если 64 процента выбросов приходится менее чем на 10 стран, то пусть они сократят объемы своих выбросов хотя бы на четверть, а другие страны пусть примут меры по стабилизации объема выбросов СО2 на уровне 2019 года. Это практически решит проблему декарбонизации на ближайшие десять лет. А за это время человечество что-нибудь придумает.

Но нет! Давлению сокращения выбросов подвергается подавляющее большинство слабых в экономическом смысле стран, так называемых «стран третьего мира», к которым мы, к сожалению, можем отнести и Украину.

Апологеты декарбонизации нашли аргументы для давления на такие страны, применив показатель эмиссии СО2 на душу населения. В результате в 2016 году в первой десятке стран, имеющих наибольшую эмиссию двуокиси углерода на душу населения, оказались Катар, Бахрейн, Кувейт, Саудовская Аравия, Оман и США (!) рядом с Кюрасао (второе место), Тринидад и Тобаго (третье место) ) и Гибралтар (9 место). С одной стороны – страны, основное богатство которых обусловлено добычей ископаемого топлива, с другой – беднейшие страны с небольшим населением.

Угадайте, какое место по этому показателю занял Китай? Сорок пятое! А Индия? 128-е!! Украина с 4,5 тоннами эмиссии СО2 на душу населения оказалась на 79 месте из 207 стран возле Швеции и Швейцарии. Кстати: Норвегия по объемам выбросов на душу населения существенно опережает Украину (40 место). Это результат добычи углеводородного сырья на морском шельфе. Так что Грети Тунберг если с кого-то и начинать, то, наверное, с себя – пусть уговорит норвежцев отказаться от хищнической эксплуатации недр и перейти в разряд небогатых стран, живущих преимущественно рыболовством, судоходством и лесничеством. (сарказм, если что…)

Вывод: «подушная» эмиссия диоксида углерода больше искажает результаты выводов, чем вносит ясность в вопрос сокращения выбросов. Итак, не будем брать близко к сердцу «подушные» выбросы и вернемся к эмиссии по странам в целом.

Разве нам не интересно, как за последние лет пятнадцать-двадцать складывалась ситуация с выбросами у руководителей списка крупнейших загрязнителей окружающей среды? Объемы выбросов у них росли или наоборот – уменьшались?

В этом случае, по сравнению таких показателей как выбросы и ВВП, вырисовывается интересная картина. С 2000 года по 2010 год из «великанов» эмиссии СО2 в мире только в США и Германии происходило уменьшение выбросов при одновременном росте ВВП. С 2000 по 2010 год выбросы диоксида углерода в Соединенных Штатах Америки уменьшились на 14%, а с 2010 и по 2016 год – еще на 7,5%. При этом ВВП этой страны практически ежегодно рос и в целом вырос с 10,25 до 18,71 трлн. долларов. В Германии эмиссия СО2 в период 2000-2010 уменьшилась на 10%, а в период 2010-2016 года – еще на 2%, но при этом рост ВВП составил лишь 2% (с 3,396 до 3,467 трлн. долл.), что свидетельствует о наличие стагнационных действий в экономике страны. Но рост все же был!

Как намеренно, уменьшение эмиссии диоксида углерода в США совпало с периодом увеличения на территории страны количества и силы ураганов и торнадо и связанных с ними наводнений и разрушений; имело место выпадение снега и морозы в центральных и южных штатах, причем не зимой. Не забывайте – Нью-Йорк расположен на той же широте, что и Ташкент (41°15'), только Нью-Йорк чуть южнее (40°42').

В стране возросли продолжительность и температура засушливых периодов и количество и сила связанных с ними пожаров. В то же время существенно возросли и убытки, вызванные атмосферными катаклизмами. Дошло до того, что президент Трамп заявил о выходе из климатических соглашений – мол, из них никакой выгоды кроме расходов средств и замедления экономического роста.

Следует отметить, что и в Японии имело место сокращение выбросов диоксида углерода в периоды 2000-2010 года и 2010-2016 годы соответственно на 4% и еще на 4%. Но с 2010 по 2016 год в Японии имело место существенное падение ВВП – с 5,7 до 4,923 трлн. дол. или почти на 14%. Поэтому уменьшение выбросов следует прежде всего связывать с падением ВВП.

Похоже, что Трамп был в чем-то прав. С 2000 года и до 2016 года США, Германия и Япония суммарно уменьшили выбросы СО2 на 1481 млн тонн. За это время Китай увеличил объем выбросов диоксида углерода на 6508 млн тонн (рост ВВП с 1,211 до 11,23 трлн. долл.), Индия на 1213 млн тонн (рост ВВП с 0,468 до 2,295 трлн долл.), Республика на 153 млн тонн (рост ВВП с 0,576 до 1,500 трлн. долл.), Россия на 171 млн тонн (рост ВВП с 0,260 до 1,525 трлн. долл.). Правда, в 2016 году выбросы СО2 в России снизились по сравнению с 2010 годом на 0,6%, но это связано не с политикой борьбы с глобальным потеплением климата, а с уменьшением ВВП до 1,277 трлн. дол.

Как на фоне начавшейся в мире борьбы за уменьшение выбросов выглядит Украина?

1995 год – 451 млн.тонн

2000 год – 324 млн.тонн

2005 год – 336 млн.тонн

2010 год – 308 млн.тонн

2016 год – 202 млн.тонн *

2019 год – 196 млн.тонн *

* в объемах выбросов в 2016 и 2019 году не учтены выбросы оккупированных территорий Украины, но их смело можно добавить в российскую эмиссию, причем в количестве, которое было до оккупации (если развитые государства с этим не согласны, пусть уговорят Россию вернуть Украине Донбасс и Крым вместе с выбросами!).

С 1995 и по 2016 год эмиссия СО2 в Украине уменьшилась в 2,3 раза. Отдельные источники приводят данные по объемам выбросов СО2 Украины в 1990 году – 783 млн. тонн. Но в то время Украина находилась в составе СССР, поэтому использовать этот показатель следует с осторожностью. А в целом в мире эмиссия СО2 за указанный период выросла в 1,4 раза. Смотрите внимательно: в мире рост в 1,4 раза, в Украине – уменьшение в 2,3 раза!

В то же время ВВП Украины с 1995 по 2016 год вырос с 48,2 до 93,4 миллиарда долларов США, то есть почти вдвое. А в 2013 году ВВП вообще составил 183,3 млрд долларов. Фантастика!

Пожалуй, Украина единственное в мире государство, где при таком росте ВВП (что должно свидетельствовать о бурном развитии экономики) имело место существенное сокращение выбросов основного парникового газа. Судя по приведенным цифрам, а также учитывая введение налогов на выбросы, МВФ, ЕБРР и мировой банк должны с радостью погасить долги нашего государства, чтобы Украина продолжила свой победный путь к полной декарбонизации при одновременном росте экономики.

Но все не совсем так, как кажется... Существуют три вида лжи: ложь, наглая ложь и статистика. Создается впечатление, что и наша статистика, а не только ВВП и объемы выбросов, «впереди Европы всей». Однако если с выбросами наша статистика не лжет, требовать от Украины дальнейшего сокращения выбросов СО2, как минимум, некорректно. Да, Евросоюз ставит перед своими членами задачи по сокращению к 2030 году выбросов на 55 процентов к уровню 1990 года. Но Украина – не Евросоюз, хотя очень туда хочет.

Если действительно Украина в 1990 году выбросила в атмосферу 783 млн. тонн диоксида углерода, что в четыре раза больше объема выбросов 2019 года, то она имеет полное право в ближайшие 15 лет использовать для экономического развития собственное ископаемое топливо, не оглядываясь на призывы и вызовы. по поводу глобального потепления. Ведь Украина среди практически всех государств, в частности – государств Европы, сделала едва ли не самый большой вклад в борьбу с этим явлением. И ничего за свои достижения не получила, даже одобрительных возгласов.

И вот возникает вопрос – куда идти Украине: туда, куда ей указывают «добрые» дяди (и тети) с запада и востока, или все же выбрать свой путь, экономически обоснованный, а дядя (и тетям) сказать – не говорите нам, что делать, и мы не скажем, куда вам идти.