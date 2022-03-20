Классика маразма

Как говорится, «хуже нарочно не придумаешь» ... Широко известный в узких кругах писатель Сергей Комков на прошлой неделе выделился даже среди таких как он кремлеботив абсолютной ерундой. Он выдвинул Путина на Нобелевскую премию мира! Аплодисменты!

Здесь нужно сделать небольшую паузу и рассказать о том, кто же такой и откуда взялся этот Сергей Комков. В профайле «Литературной газеты» Комков назван доктором философских и педагогических наук. Также среди его регалий - звание члена-корреспондента Российской академии естественных наук (РАЕН), вице-президента Международной академии духовного единства народов мира (МАДЕНМ), члена Международной академии наук педагогического образования (МАНПО), члена Международной академии наук Сан-Марино и члена Европейской академии.

На Российской академии естественных наук хочется остановиться подробнее. Члены этой академии отличаются альтернативным научным подходом, из-за чего РАЕН даже удостоилась статей на таких далеких от науки ресурсах, как «Башорг» и Lurkmore. Например, действительным членом РАЕН по секции «ноосферного знания и технологии» в марте 1998 года был избран Григорий Грабовой более известен не своими «научными» достижениями, а тем, что выманивал деньги, обещая «воскресить» погибших в Беслане детей, за что был осужден . Еще один член РАЕН - скандально известный изобретатель «НАНОфильтры» для воды Виктор Петрик.

Комков является членом Союза писателей Москвы. На все том же сайте «Литературной газеты» он указан как автор более 100 научных публикаций по проблемам образования и воспитания, а также «известных книг»: «От третьего лица», «Год Сурка», «Кремлевский сурок», «Кремлюды», «Тихая заводь: Охотный ряд, дом 1», «Черные слезы России», «Стерва», «Ваххаба», «День дурака», «Резервная территория», «Ослы на переправе». К сожалению, в открытом доступе таких «известных» произведений Сергея Константиновича нет, поэтому оценить его литературный талант не можем. Но его научные степени и регалии полностью подпадают под определение «мошенничество». Почему? Потому что на сайте ЭБ РГБ - Электронной библиотеки диссертаций ни автореферата или диссертации по запросу «Комков Сергей Константинович» найти не удалось, хотя авторефераты диссертаций и, в дальнейшем, сами диссертации соискателей ВАКовских ученых степеней в обязательном порядке направляются в Российскую государственную библиотеку (РГБ) . Это означает, что персонаж не защищался в аккредитованных диссертационных советах и его не аттестовали в государственной системе Высшей аттестационной комиссии России.

Литературный дар господина Комкова очень хорошо понятен из текста сопроводительной к представлению на международную премию. Ученый виртуозно лизнул большом вождю то место, на котором «оно» сидит в кожаном кресле, выдвинув Путина на Нобелевскую премию мира за такие заслуги: предоставление гуманитарной помощи другим странам во время пандемии, внесение понятия «Бог» в Конституцию страны, а также за то, что Путин все еще их всех (членов Нобелевского комитета) не убил, хотя мог.

В своем письме в комитет Комков написал:

- Имея огромные возможности как глава государства, владея в настоящее время всеми видами современного оружия, Владимир Путин не спешит с применением этого оружия. Ищет другие возможные варианты урегулирования возникающих конфликтных проблем и ситуаций.

Вот так! Иными словами, Путин не нажал на ядерную кнопку и не отдал приказ "арматуры" вторгнуться в Европу - это ли не вклад в развитие и укрепление мира во всем мире ?!

Пожалуй только естественная скромность помешала Комкову прибегнуть к наиболее действенного способа давления на членов комитета, к угрозам. И напомнить им о судьбе Немцова, Скрипача и его дочери, Политковской и, безусловно, Алексея Навального. В своем письме Сергей Комков должен был бы сказать следующее: «даже проживая в Европе нельзя быть уверенным, что тебя обойдет стороной внезапный непреднамеренным панкреатит, нарушение обмена веществ, диабет и другие заболевания, с которыми совершенно случайно сталкиваются все те, кто считает Владимира Владимировича недостаточно большим».

А в конце письма, напомнить членам уважаемого комитета о возможности принудительной вакцинации новым российским препаратом от ковиду.

Вот от таких угроз члены Нобелевского комитета с криком забьются под стол и подпишут все, что угодно, лишь бы их прошли все вышеперечисленные аргументы, доказывающие всю миролюбие императора «скрепоносного» государства.

Хотя, по результатам стратегических командно-штабных учений «Кавказ-2020», которые проходят с 21 сентября, Путину все же надо присвоить Нобелевскую премию мира за то, что Российская оружие в принципе применяться в агрессивных целях не может, так как выпущенные ракеты здесь же разворачиваются и падают на голову агрессора, их запускает.

Настоящую цену таких «выдвижений» в России очень точно подчеркнули журналисты издания МК, которые выдвинули на Нобелевскую премию мира уборщицу Марину Удгодскую, которая стала известной после победы на выборах главы администрации Повалихинского сельского поселения.

В одну строку: Удгодська - Путин! А че?!