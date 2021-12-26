Китайский синдром власти

Два десятилетия после того, как он впервые пришел к власти, президент России Владимир Путин, похоже, готов остаться «на посту» в обозримом будущем.

Недавно Путин подписал закон, который обнуляет его президентских срока в связи с изменением Конституции РФ. Теперь он может оставаться у власти до 2036 года.

Согласно закону, теперь не учитывается число президентских сроков, которые кандидат занимал или занимает на момент вступления в силу поправок к Конституции.

Путин, которому в этом году исполняется 69 лет, в настоящее время отбывает свой четвертый президентский срок, который должен закончиться в 2024 году. Новый закон, объявленный в понедельник, позволяет ему отбыть еще два шестилетних сроки, если он решит баллотироваться и выиграет переизбрание оба раза.

Двухлетняя мелодрама под названием "Транзит власти", которую ежедневно заставляли «смотреть» граждан России, подошла к своему логическому завершению.

По сроку своего правления Путин уже превзошел чилийского Пиночета, корейского Ким Чен Ира, индонезийского Сухарто и постепенно приближается к Мао Цзэдуна, который правил 27 лет.

Много лет Путин с завистью смотрел через Алтай на Китай, где его близкий союзник Си Цзиньпин с очевидной легкостью добился такого же захвата власти. И вот, наконец, мечты сбылись ... Но Россия - не Китай. Решение Си Цзиньпина в 2018 году о снятии ограничений на срок президентских полномочий, которое, возможно, было связано с серьезными внутренними противоречиями внутри Коммунистической партии Китая, сплотило партию вокруг Си, усилив пропаганду в его адрес и дав ему еще больше титулов, в том числе титул «народный лидер», который ранее принадлежал только Мао Цзэдуну.

В отличие от «сплоченного» Китая, в России растет недовольство такой «вечности» власти в высших эшелонах российской политики, а также возмущение со стороны оппозиционных деятелей и партий, которые, в отличие от Китая, присутствующие на политической кухне России.

Подобное к подобному ... В интервью российским СМИ в прошлом году Си Цзиньпин назвал Путина своим «лучшим и неразлучным другом», добавив, что дорожит их «глубокой дружбой».

Но, хотя модель власти Си может быть очень привлекательной для Путина - и для большинства автократов, - она не лишена недостатков. Абсолютная власть приносит с собой абсолютную ответственность и абсолютную вину. Си это понимает и готов к этому. А Путин?

Несмотря на болезненную уверенность «властителя Кремля» в собственных возможностях, способность Си Цзиньпина контролировать инакомыслие намного превосходит способность к такого тотального контроля Путина. Достигнув вершины Коммунистической партии, Си максимально усилил внутреннюю партийную дисциплину, используя антикоррупционную кампанию, чтобы искоренить «плохих» игроков и, как говорят критики, преследовать потенциальных противников. С помощью колоссального пропагандистского аппарата он сплотил вокруг себя поддержку на время испытаний. Си Цзиньпин, де-факто, настоящий «народный лидер» и вряд ли в ближайшее время появится какая-то политическая фигура, которая сможет на равных конкурировать с Си Цзиньпином.

Несмотря на всю ловкость Путина в политических игрищах и пропаганде, он не руководит такой мощной и централизованным государством, как Китай. Тем более, что ментальность населения Китая абсолютно отличается от ментальности россиян. Поэтому модель власти Си вряд ли сможет прижиться в России. Да, возможно, что на ближайшие 15 лет в России законодательно обеспечена определенная политическая стабильность. Но законам эволюции плевать на человеческие прихоти, закрепленные на бумаги. Отсутствие «гибкости» и адаптационных возможностей системы к изменяющейся среде неизбежно ведет к ее гибели. И чем дольше сохраняется "стабильность", тем тяжелее наступают последствия.

Российская «псевдодемократия» глубоко ошибочно по своей сути и институты, которые она содержит, создают площадку для открытой критики Путина и его политики, а также для создания базы новой власти, которая обязательно сможет бросить вызов «пожизненному владельцу Кремля».