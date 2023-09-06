Китай поставляет россии некачественные военные компоненты

Всем известная маркировка "Made in China" давно ассоциируется с дешевым некачественным китайским товаром. Экономика КНР "заточена" на то, чтобы производить большое количество недорогой продукции, которая в скором времени выходит из строя, вынуждая потребителя приобретать новый товар. Боеприпасы и военные компоненты именно такого сомнительного качества получает в свое распоряжение российская армия.

Агрессор испытывает дефицит во всех отраслях военной промышленности, кроме, пожалуй, патронов для стрелкового оружия. В частности, россия закупает ударные беспилотники и дроны-камикадзе из Ирана, несмотря на то, что на территории рф уже развернуты несколько предприятия по производству БПЛА. Также, были известны случаи получения кремлем артиллерийских снарядов из КНДР, и использования вагнеровцами китайской военной техники, в том числе, бронированной. Наиболее остро стоит вопрос в нехватке электроники, которую Минобороны рф начало получать из Китая, заменяя Западные поставки "досанкционного" периода.

В январе-феврале 2023 года в СМИ просочилась информация об одобрении Пекином поставок стрелкового, летального, оружия россии, а также беспилотников и боеприпасов, скорее всего, артиллерийских. Глава китайского МИД Цинь Ган в апреле опроверг подобные слухи. Тем не менее, данные американской разведки указывают на факт передачи Пекином ограниченного числа вооружений россии.

В пользу этого утверждения говорит тот факт, что в российской военной технике стали находить китайские компоненты. Например, в навигационной системе беспилотников "Орлан", которые ранее использовали электронику производства Швейцарии. Также китайские детали были найдены в системе управления огнем российских танков, в которых прежде использовалась французская электроника.

По данным советника Офиса Президента Владислава Власюка, Украине удалось установить некоторых производителей или поставщиков найденной электроники, и эта информация уже передана западным союзникам. Среди компаний были упомянуты производитель оружия "China North Industries Group" (Norinco) и компания-поставщик военной техники "Xinxing Guangzhou Import & Export Co". Власюк не уточнил, о поставке каких именно компонентов идет речь.

В тоже время, качество поставляемых из Китая компонентов оставляет желать лучшего. К сожалению, они все же не хуже российских, однако значительно уступают западным аналогам. Пекин все также нацелен на массовое производство дешевой продукции. А так как Россия совсем не даром получает военные компоненты от КНР, вопрос для поставщика состоит только в количестве, а не качестве. Российский солдат, на условиях анонимности рассказал, что он и его сослуживцы порой боятся прикасаться к технике, собранной на основе китайских компонентов. Так, беспилотники "Орлан" все чаще стали выходить из строя прямо во время полета, а система управления огня в танках давать сбой.

Стоит также упомянуть о закупаемых российскими z-волонтерами гражданских, некоммерческих дронах, которые используются для разведки. О качествах этих летательных аппаратов можно найти множество "позитивных" отзывов даже в интернете. Ресурса их использования хватает, в лучшем случае, на несколько дней. А в условиях войны, даже такая, относительно дешевая продукция, достаточно сильно бьет по карману обычных россиян, которые поддерживают войну.

Также, весьма сомнительным является качество китайских артиллерийских снарядов, которые, по некоторым данным, Иран уже начал поставлять рф. Тут сложилась весьма интересная ситуация: Иран, во исполнение договора, заключенного в сентябре 2022 года поставляет России "винегрет" из новых снарядов собственного производства и старых китайских снарядов 1980-х годов выпуска.

Необходимо отметить, что российским военным не хватает технической информации для правильного использования этой смеси китайских и иранских изделий, что, в конечном итоге, отражается на точности стрельбы и безопасности использования. По имеющейся информации, уже были случаи разрыва стволов и гибели артиллеристских расчетов.

Передача Китаем военных компонентов россии становится все очевидней. Вероятно, КНР может передавать кремлю и готовую продукцию, и не только через Иран. Однако, учитывая не меняющееся отношение Пекина к внешней торговле, это может быть либо списанная техника/боеприпасы (как в описанном нами случае), либо прототипы на раннем этапе предсерийного производства, нуждающиеся в тестировании. И чтобы не подвергать опасности собственную армию, китайские производители отправляют испытывать опытные образцы на российских военных, которых не жалко. С этой точки зрения, поставки из Китая больше играют против агрессора. Ведь если, условный танк, не сможет выстрелить в боевых условиях из-за отказа системы управления огня, то он становится не более чем огромной мишенью для украинских защитников и гробом для оккупантов, находящихся в нем.

И еще один вывод: россия постепенно, но планомерно уходит с лидерских позиций на мировом рынке оружия. Будучи не в состоянии обеспечить свою армию, которая находиться в глухой обороне, рф превращается в импортера второсортного вооружения из стран "третьего мира". На восстановление своего потенциала, после поражения в войне против Украины, россии понадобятся годы, а может и десятилетия.

В том случае, если ей позволят это сделать!