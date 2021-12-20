Китай - РФ. 5: 0

На фоне резких антироссийских и антикитайских заявлений со стороны высокопоставленных представителей вашингтонской администрации недавний визит министра иностранных дел России Сергея Лаврова в КНР и его переговоры с китайским коллегой Ван И носил предсказуемый характер. По сообщению официального сайта МИД РФ, «переговоры прошли в традиционной для российско-китайских отношений теплой и доверительной атмосфере».

Современный китайско-российский альянс - это союз хищников. Но вовсе не равнозначных хищников! Как, например, союз тигра и шакала. Время эта пара, безусловно, может наводить ужас на соседей: все-таки и первый и второй - хищники. Однако, с учетом того, что один несравненно сильнее, такой дуэт с самого начала опасный некоторыми неприятными последствиями для слабого партнера. При определенном стечении обстоятельств младший союзник может пойти на обед старшему.

Кто в альянсе Пекина и Москвы старший партнер, а кто младший, понятно, если посмотреть макроэкономические показатели двух стран. Так, по данным Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), в 2020 году объем номинального валового внутреннего продукта (ВВП) Китая составил $ 14,7 трлн, а в России - в десять раз меньше - $1,4 трлн. При этом ВВП России за прошлый год сократился на 4%, а ВВП КНР за тот же период вырос на 2,3%.

Более того. За десять лет (с 2010 по 2020 годы) ВВП РФ сократился с $1,6 трлн до $1,4 трлн, в то время как за то же десятилетие валовой внутренний продукт КНР увеличился более чем вдвое - с $6,5 трлн до $ 14,7 трлн.

Экономический гигант Китай стремительно разрастается, усиливая свое влияние по всему миру. Что касается постсоветского пространства, то экономическая экспансия Пекина чувствуется здесь практически повсеместно - от Беларуси до бывших республик советской Средней Азии. Так, еще в 2017 году информационное агентство KAZINFORM отмечало, что «общий ежегодный товарооборот Китая со странами Центральной Азии за 25 лет вырос в 60 раз - с 500 млн долларов до 30 млрд долларов».

В постсоветских государствах Центральной Азии, Россия громко провозглашала «зоной своих интересов», китайцы строят дороги, скупают рынки, торговые центры и так далее. По мнению ряда экспертов, китайские инвестиции только в Казахстан, Узбекистан и Туркменистан превышают российские в десять раз. В собственность КНР идут уже даже части территории этих стран. Еще в 2019 году СМИ сообщали, что Таджикистан в качестве оплаты долгов и в обмен на инвестиции передает под контроль китайским компаниям свои недра.

Пока Пекин официально не выдвигал территориальных претензий к РФ. Но это дело времени. Население Китая растет, а территория остается прежней. Только за последний «ковидный» год число жителей КНР увеличилось на 4 млн человек - с 1,439 млрд до 1,443 млрд человек. За тот же год население России уменьшилось почти на 600 000 человек. При этом в приграничных с Китаем регионах Сибири и российского Дальнего Востока, по меркам КНР, людей практически вообще нет ...

Проблема еще и в том, что свои исторические претензии к России в Пекине никогда не снимали. Основные российско-китайские договоры о границе, подписанные в середине XIX века - Айгунский (1858 р.) И Пекинский (1860 г.), В китайской историографии до сих пор официально считаются неравноправными, навязанными Российской империей. В тот момент Поднебесная получила интервенции Англии, Франции и США. Именно во времена так называемых «опиумных войн» Российская империя под угрозой присоединения к коалиции западных государств, войска которых уже находились недалеко от Пекина, предъявила ему значительные территориальные претензии. И Пекин был вынужден пойти на подписание этих договоров. В итоге в Россию по Айгунский и Пекинским договорам перешли китайские земли, которые в основном совпадают с территорией нынешних Приморского края, Амурской области, Еврейской автономной области и около половины Хабаровского края. В целом это около 950 тыс. Кв. км. Это примерно в полтора раза больше чем территория Франции.

Пока Китай демонстрирует показное дружелюбие к Российской Федерации. Наиболее острые политические и экономические противоречия в КНР сейчас с США. Однако это не мешает Пекину наращивать свой ракетный потенциал, который так или иначе способен угрожать соседней России. Этому вообще невозможно помешать - у Москвы нет никаких инструментов, чтобы заставить китайцев подписать хоть какие-то договоры об ограничении стратегических вооружений. Кремлю остается только верить Пекин на слово, что все ракеты нацелены на Америку. Но вместе с китайскими руководителями ругаться с Вашингтоном.