Китай - "дело тонкое"

Оно то может и правда, что "восток - дело тонкое", но последняя новость больше указывает на то, что не только "тонкое", а еще и гнилое. Хотя это уже давно и не совсем новость...

Прибытие китайских блогеров в оккупированный россиянами Мариуполь вызывает чувство возмущения, разочарования и откровенного отвращения. Это акт неуважения к памяти жертв российской агрессии.

Мариуполь - город, который был практически стерт с лица земли российской армией. В результате обстрелов погибли тысячи людей. Драматический театр Мариуполя был разбомблен российскими войсками, в результате чего погибло более 600 человек, в том числе женщины и дети.

Исполнение песни "Катюша" на руинах драмтеатра в Мариуполе - это не просто цинизм, это настоящее дно, проявление реального отношения Китая к событиям в Украине и четкое указание на то, на какой стороне конфликта находится не только власть, но и население. Эта песня была написана в годы Второй мировой войны и стала символом победы советского народа над фашизмом. Исполнение этой песни в оккупированном Мариуполе - это наглая попытка "китайских друзей" помочь российской пропаганде оправдать свои преступления.

Задумывались ли китайские блогеры, прибывшие в Мариуполь, над тем, что они делают? Видимо, что да. По крайней мере, они не выглядят находящимися без сознания или в состоянии алкогольно-наркотического опьянения. Они сознательно осквернили память жертв российской агрессии и приняли участие в пропагандистской кампании кремля.

Безусловно, при желании можно найти множество возможных причин такого действа. Но совсем не верится в то, что они не знали о ситуации в Мариуполе. О том, какая страшная трагедия произошла в Мариуполе! Или они могли подумать, что город не пострадал от войны, потому что в нем можно безопасно снимать циничные видео? Оккупированный врагом украинский город!

Как отметил представитель МИД, Украина уважает территориальную целостность Китая и ожидает от китайской стороны объяснений цели пребывания китайских граждан в Мариуполе, а также пути их попадания во временно оккупированный украинский город. Но какими бы ни были пути попадания этих "блохеров" в Мариуполь, это уже не изменит позорной для Китая ситуации.

Будет ли официальный ответ и объяснения от властей поднебесной пока неизвестно. Какой бы он ни был, доверия к китайской "дипломатии" как не было, так и не будет. На фоне скрытой (и не очень) поддержки антиукраинской агрессии, этот пример лишь маленькая составляющая общего представления о приверженности Пекина.

Конечно, нельзя на 100 процентов утверждать, что "катюша" в разрушенном драмтеатре звучала именно по этим причинам. Однако, в любом случае, такое действо недопустимо и должно быть осуждено.

Китайские власти осудят действия своих граждан и примут меры, чтобы предотвратить подобные инциденты в будущем? Похоже на больную фантазию...