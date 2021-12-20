Кемская волость, Как Путин «русские земли» возвращать собрался

Роль - царь. Исполнитель - В. Путин.

Предыдущий исполнитель - И. Бунша.

Накануне печальной даты в истории, а именно - начале боевых действий СССР с гитлеровской Германией – президент России Владимир Владимирович Путин в интервью телеканалу «Россия 1» по сути открытым текстом предупредил бывшие республики Советского Союза о территориальных претензиях со стороны России как правопреемника СССР.

Именно Путин сказал, что «Если республика, в свое время вошла в состав Советского Союза, но получила в свой багаж огромное количество русских земель, традиционных исторических российских территорий, а потом вдруг решила выйти из состава Союза, ну хотя бы выходила с тем, с чем пришла, и не тянула с собой «подарки» от русского народа. Ведь ничего этого не было прописано».

Дмитрий Песков прокомментировал слова Путина следующим образом: «Нет, у России нет территориальных претензий к своим соседям (!). Он (Путин) сказал не о подарках. Он говорил про ранее допущенные ошибки в Конституции, которые не предусматривали целый ряд ситуаций, целый ряд развития событий, которые имели бы негативные последствия для нашего государства. Президент ничего не говорил, остались или не остались [территориальные претензии]. Он говорил именно о просчетах в Конституции». Итак, Дмитрий Песков взял на себя роль толмача, пытаясь исправить неприятное впечатление от слов Путина. Но сам Путин не стал уточнять, что имелось в виду под «подарками».

Однако давайте вспомним отдельные исторические события, которые имели место уже после развала Советского Союза и подписания в 1991 году Декларации о прекращении существования Союза ССР как государства и субъекта международного права.

В течение последних 29 лет Россия подписала договоры о границах практически со всеми соседями, при этом часто соглашаясь с их территориальными претензиями.

Россия признает наличие границ с 18 государствами, в том числе с 14 бывшими союзными республиками в составе СССР. Это границы с Норвегией, Финляндией, Эстонией, Латвией, Литвой, Польшей, Белоруссией, Украиной, Грузией, Азербайджаном, Казахстаном, КНР, Монголией, КНДР, а также с частично признанными Абхазией и Южной Осетией. Кроме того, Россия граничит по морю с Японией и США.

О спорах при установлении границ.

Норвегия. В 2010 году тогдашний президент России Медведев и премьер-министр Норвегии Столтенберг подписали договор о разграничении морских пространств в Баренцевом море и Северном Ледовитом океане. 175000 км2 спорной акватории поделили пополам. К этому 40 лет государства не могли об этом договориться. Дело доходило до задержки российских траулеров.

Китай. В октябре 2004 года тогдашний президент России Путин согласился передать Китаю три участка земли общей площадью 337 км2: половину острова Большой на реке Аргунь, остров Тарабаров полностью и примерно треть острова Большой Уссурийский на реке Амур.

Азербайджан. В 2010 году президент России Дмитрий передал Азербайджану два дагестанских села: Храх-Уба и Урьян-Уба, которые после распада СССР оказались внутри Азербайджана, без выхода к государственной границе (так называемые эксклавы).

Азербайджан получил 148 га земель. Кроме того, в 2010 году была перенесена граница с правого берега реки Самур на середину существующего гидроузла и согласовано распределение водных ресурсов гидроузла в равных долях.

Казахстан. На уровне ФСБ России рассматривался вопрос неправомерной передачи Казахстану озера Сладкое в Новосибирской области. Расследование показало, что озеро не передавали; оно просто засохло. Других территориальных претензий как со стороны России, так и со стороны Казахстана за последние двадцать с лишним лет не наблюдалось.

США. В июле 1990 года министр иностранных дел СССР Э. Шеварднадзе и глава Госдепа США Д. Бейкер подписали соглашение о разделе акватории Берингова пролива. Оно не было ратифицировано ВС СССР; в российской Госдуме эта сделка обсуждалась, но получила негативную оценку. Однако, несмотря на отсутствие ратификации Россией, соглашение де-факто действует на основании обмена нотами между МИД СССР и Государственным департаментом США.

Согласно этому соглашению, в Беринговом море в США отошли:

- часть исключительной экономической зоны СССР площадью 23,7 тыс. км2, фактически передана США в 1977 году;

- часть континентального шельфа площадью 46,3 тыс. км2 в открытой центральной части Берингова моря, находится за пределами 200 морских миль от исходных линий;

- участок континентального шельфа площадью 46,3 тыс. км2 в открытой центральной части Берингова моря, находится за пределами 200 морских миль от исходных линий.

При этом Россия получила 4,6 тыс. км2 континентального шельфа.

Эстония. Предметом переговоров по российско-эстонской границы является так называемый Саатсетский сапог. Его планировалось передать Эстонии в обмен на другие территории. В 2014 году министры иностранных дел Эстонии (У. Паэт) и России (С.Лавров) подписали договор о границе между двумя государствами, но этот договор находится в стадии рассмотрения в Госдуме России с марта 2015 года.

Латвия. Латвия претендовала на территорию Пыталовского района Псковской области, но в 2007 году между государствами был подписан договор о границе с Латвией, согласно которому Пыталовского района остался в пределах России.

Неурегулированными сегодня считаются территориальные споры о принадлежности Крыма и южных Курильских островов. По Крыму – Россия установила границу между Украиной и Крымом в одностороннем порядке.

Итак, Россия не выглядит такой уж неуступчивым по раздаче собственных земель уже после 1991 года. Зачем же тогда Путин так откровенно высказался о раздаче «исконно русских земель» всяким там бывшим республикам в качестве «подарков», не уточняя, что раздавали, кто раздавал и когда?

Во многих зарубежных СМИ, в том числе и украинских, Путин представляется как маразматик, психически больной человек с синдромом Наполеона, политик, который выдает желаемое за действительное, мальчик для битья и тому подобное.

Поверьте, не все так просто, как кажется на первый взгляд; и на второй тоже. Россия под руководством Путина ведет, и довольно успешно, подковерные игры, и без соответствующей подготовки президент России слова не скажет. Навешать Путину ярлыков значительно легче, чем понять, что имеется в виду под его высказываниями.

В приведенной в начале статьи части традиционного ежегодного путинского интервью просматриваются осторожные (пока!) упреки западных политических игроков мирового масштаба, уже пора признать, что Россия (СССР, Российская империя, Московия) в свое время поступилась территориями и коренными интересами в пользу соседей, а при восстановлении исторической справедливости Россия еще и страдает, как это имеет место с Крымом.

Поэтому президент Путин осторожно подводит к мысли, что может не стоит Европейскому союзу, США, Китаю, Индии и другим так остро воспринимать определенные действия России по восстановлению исторической справедливости, тем более что у них самих, как говорится, рыльце в пушку. Например, в США афроамериканцев угнетают, и стену по границе с Мексикой строят, и намерены еще один штат добавить. Вторая мировая была очень давно, и, видимо, пришло время немножко провести ревизию достигнутых договоренностей. А Россия готова выступить в роли одного из архитекторов новой современности.

А то, что Путин спрятался в бункере, то может это и не от страха. Может он хочет лично довести до конца свои планы, не полагаясь на преемников. Кстати: не напоминает его стиль управления государством одного из предыдущих правителей Всея Руси, некоего Джугашвили?