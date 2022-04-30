Каждый россиянин будет отвечать за преступления своей армии: "не знал" и "не верил" не пройдет

19:40 29 апреля Киев, Украина





По-настоящему удручающее состояние упадка личностного мышления и управления исключительно "стадными" навеянными пропагандой инстинктами остро проявилось после публикации фото-видео материалов и рассказов тех, кто смог пережить оккупацию на Киевщине, о зверствах, которые совершали российские "освободители" оккупированных.



Даже самые страшные и откровенные доказательства зверств российских военных преступников "не доходят" до ума граждан России, потому что "такого быть не может". Система, где так доминирует пропаганда, оставляет мало места для объективного мышления.



Весь демократический мир отдает себе отчет в страшных последствиях зверств русских оккупантов.



Украина признана международным судом местом совершения преступлений, количество и зверская жестокость которых уже давно превысила все возможные границы определения самого слова "человек". Человек не может творить такое! Он на такое не способен!



Эти все ужасы совершили настоящие звери, для которых человеческая жизнь – ничто, а окружающий мир – лишь место кровавой охоты на все живое, чтобы удовлетворить свои зверские нужды. Прожорливая стая убийц и насильников, вырвавшаяся из своего ареала обитания – россии, потеряв последние человеческие черты, превратилась в бездумную толпу умственно независимых бешеных зверей.



Масштабы преступлений поражают самых стойких следователей с железными нервами. Страшная работа по документированию практически каждого случая зверств кафиров продолжается уже не одно воскресенье. Собраны тысячи откровенных улик, которые невозможно опровергнуть. Нормальному человеку невозможно…



Есть те, кто не верят и не хотят верить убийственным доказательствам. Они боятся поверить в то, что "разорвет" их внушенное прокремлевское сознание.



Поверить фактам – для них будет означать убедиться в том, что их обманывали на протяжении многих десятилетий, понять, что их "владыка" – на самом деле не тот, за кого себя выдает, преступник, сумевший настроить практически всю российскую нацию против своих соседей.



Что говорить о других народах, если путинские звери охотно убивают своих. Множество подтвержденных фактов, когда собственных раненых бойцов-воров их "товарищи по стае" добивали, чтобы не "иметь с ранеными излишней мороки". Жутко становится любому нормальному человеку от рассказа о том, как во время боев на Бучанском направлении, оккупанты вдребезги разбили артиллерией собственную военную колонну, а затем достреливали раненых и баграми вытаскивали из лесополосы и бросали в обыкновенный мусоровоз с буквой "V", вдобавок, тромбовали полуживой "мусор" с целью скрыть собственный просчет.



Поэтому даже не вызывает удивления кощунство путина, наградившего званием "гвардейская" 64-ю отдельную мотострелковую бригаду, солдаты которой причастны к массовым убийствам мирного населения и другим военным



В результате российской агрессии в городах Киевской области, оккупированных



Молодых и стариков, детей.



Погибли страшной яростной смертью от рук оккупанта, большинство из них потерпели перед гибелью пытки и издевательства. Тотальное доминирование в средствах массовой информации россии путинского "мракобесия" привело к тотальной лжи, в которую погружена большая часть "великой и могучей".По-настоящему удручающее состояние упадка личностного мышления и управления исключительно "стадными" навеянными пропагандой инстинктами остро проявилось после публикации фото-видео материалов и рассказов тех, кто смог пережить оккупацию на Киевщине, о зверствах, которые совершали российские "освободители" оккупированных.Даже самые страшные и откровенные доказательства зверств российских военных преступников "не доходят" до ума граждан России, потому что "такого быть не может". Система, где так доминирует пропаганда, оставляет мало места для объективного мышления.Весь демократический мир отдает себе отчет в страшных последствиях зверств русских оккупантов.Украина признана международным судом местом совершения преступлений, количество и зверская жестокость которых уже давно превысила все возможные границы определения самого слова "человек". Человек не может творить такое! Он на такое не способен!Эти все ужасы совершили настоящие звери, для которых человеческая жизнь – ничто, а окружающий мир – лишь место кровавой охоты на все живое, чтобы удовлетворить свои зверские нужды. Прожорливая стая убийц и насильников, вырвавшаяся из своего ареала обитания – россии, потеряв последние человеческие черты, превратилась в бездумную толпу умственно независимых бешеных зверей.Масштабы преступлений поражают самых стойких следователей с железными нервами. Страшная работа по документированию практически каждого случая зверств кафиров продолжается уже не одно воскресенье. Собраны тысячи откровенных улик, которые невозможно опровергнуть. Нормальному человеку невозможно…Есть те, кто не верят и не хотят верить убийственным доказательствам. Они боятся поверить в то, что "разорвет" их внушенное прокремлевское сознание.Поверить фактам – для них будет означать убедиться в том, что их обманывали на протяжении многих десятилетий, понять, что их "владыка" – на самом деле не тот, за кого себя выдает, преступник, сумевший настроить практически всю российскую нацию против своих соседей.Что говорить о других народах, если путинские звери охотно убивают своих. Множество подтвержденных фактов, когда собственных раненых бойцов-воров их "товарищи по стае" добивали, чтобы не "иметь с ранеными излишней мороки". Жутко становится любому нормальному человеку от рассказа о том, как во время боев на Бучанском направлении, оккупанты вдребезги разбили артиллерией собственную военную колонну, а затем достреливали раненых и баграми вытаскивали из лесополосы и бросали в обыкновенный мусоровоз с буквой "V", вдобавок, тромбовали полуживой "мусор" с целью скрыть собственный просчет.Поэтому даже не вызывает удивления кощунство путина, наградившего званием "гвардейская" 64-ю отдельную мотострелковую бригаду, солдаты которой причастны к массовым убийствам мирного населения и другим военным преступлениям на Киевщине. Разве это не ирония?В результате российской агрессии в городах Киевской области, оккупированных россиянами , погибли более 1000 мирных жителей.Молодых и стариков, детей.Погибли страшной яростной смертью от рук оккупанта, большинство из них потерпели перед гибелью пытки и издевательства.

Полиция собирает подтверждения. В Киевской области оккупант не скрывал свои кровавые дела. Не ликвидировал следы преступлений, не применял мобильные крематории, которые сейчас ездят по Мариуполу и сжигают тела мирных граждан, погибших от рук оккупанта.



В Киевской области враг чувствовал себя свободно. Потому доказательств зверств достаточно для любого трибунала. В целом полиция уже взяла свидетельства о трагических событиях более чем у 27 000 местных жителей.



Все документировано и систематизировано.



Множество кровавых фактов обнародовано. Международный трибунал признал преступные действия российских военных против украинской нации "геноцидом". Лидеры многих стран согласны с таким определением.



Только россия упрямо не признает собственные преступления.



Со стороны руководства страны такая позиция даже не вызывает удивления.



Но слышно от простых россиян, что они поддерживают и одобряют преступления собственной армии – показывает уровень пропаганды наравне с диктатурами Советского Союза.



Ждать посылок с "мародеркой" и благословлять собственных мужчин на изнасилование украинских девушек и женщин – это способны только современные россияне с изуродованным пропагандой умом.



Россиянам нужно запомнить простую истину. То, что они "не знали", "не понимали" или "не верили" в преступления собственной армии, никак не спасет их от коллективной ответственности за совершенное их армией. История нашей цивилизации уже "проходила" такое "незнание" во времена Второй Мировой Войны. Для немцев, ВСЕХ НЕМЦОВ, это завершилось Нюрнбергским процессом, четко определившим вину и меру вины каждого фашистского преступника, каждого немца, который даже просто молчал…