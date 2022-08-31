Каждому свое...

Война обязательно окончится. Рано или поздно… Но – обязательно. И те, кто сейчас проливает свой пот и кровь за свои дома, за любимых и близких людей, за украинскую Нацию - вернутся домой. Победителями. Иначе быть просто не может.

Страна будет встречать их как героев. Да почему «как»?! Они настоящие ГЕРОИ, которые указали врагу «его место» и отправили ко всем чертям. Или даже дальше, на бесплатный праздничный концерт Кобзона в честь сокрушительного поражения, которое «вторая армия мира» потерпела от «кучки бандеровцев на бричках». В аду тоже будет праздник. Ибо такого количества потерянных душ еще никогда не принимали в свои жаркие объятия адские котлы. Ничего, места хватит всем. Каждый убийца, мародер и насильник, принесший Зло на украинскую землю, получит по своим ужасным заслугам.

Воины Украины вернутся домой. Им есть куда и к кому возвращаться. Ведь все дни и месяцы войны, страшные и бесконечно долгие, как жизнь, их ждали. Ждали и молились. Те, за кого лилась кровь. Те, за которых горела земля под вражескими ногами. Те, с чьим именем на устах наши воины шли на смерть.

Украина будет встречать своих Защитников цветами, праздничными салютами и слезами, в которых смешаются радость за вернувшихся и печаль о тех, кто навсегда остался на страшной войне. Кто уже никогда не обнимет и не прижмет к себе любимую. Не поклонится родителям, родившим Героя. Не возьмет на руки дочь или сынишку. Но они оставят после себя вечную Светлую память, искреннюю улыбку на последней фотографии и ПОБЕДУ…

Боль родных – она навсегда. Как и гордость. Для тех, кто отдал жизнь ради жизни других. Знакомых и незнакомых, родных, друзей. Тех, кого любил. Тех, с кем, может быть, ссорился. Или даже не замечал в мирной жизни. За всех украинцев и их будущее, что теперь, после победы, обязательно будет счастливым.

Вернутся домой и те, кто стоял на войне с другой стороны линии фронта. Язык не возвращается называть их воинами. Ибо «воин» – это, в первую очередь, – «мужество». А у врага не было мужества. И не могло быть. Ибо если бы было мужество – то не было бы этой беспричинной кровавой агрессии против Украины. Не было бы десятков тысяч смертей, сломанных жизней и изуродованных судеб. При наличии мужества у россиян кровавый бункерный диктатор уже давно бы не портил воздух своим зловонным дыханием. Была бы совсем другая жизнь. Был бы мир и покой. В первую очередь – в самой россии.

Россия еще не знает ужаса. Настоящего. Того, когда после сокрушительного поражения в бессмысленной войне десятки тысяч уцелевших преступников с полностью разрушенной психикой вернутся к своей родне. К тем, кто хотел бы их видеть в виде новенькой белой «Приоры», а не изуродованным телом, потерявшим остатки ума. И тогда, после «триумфального» возвращения, такие «герои» в хмельном угаре скоро начнут задавать вопросы, на которые нет ответа. По крайней мере, у их ближайшего окружения. «Почему?!!». "За что?!!!".

Вряд ли цитаты из путинских методичек утолят их ненависть и ярость, которая обязательно придет на место отсутствующего мужества. Но «против «овцы» – все «молодцы». У таких «молодцев» не хватит мужества задавать вопросы тем, кто начал эту войну, разрушил россию, обесчестил русскую нацию. Поэтому они обвинят не путина, а собственное окружение, родных и близких. И россия дрогнет от пьяной ярости «непобедителей». И последствия афганского синдрома по сравнению с последствиями украинского фиаско будут выглядеть цветочками на клумбе в детском саду.

Каждому свое. И так обязательно будет. Каждая сторона получит то, чего заслуживает. Украина и украинцы – цветы, салюты, радость встречи, слезы потерь и гордость своих сыновей. Россия – яростная ненависть преданной побежденной нации, направленная на самих себя. На тех, кто позволил одному психически больному животному изнасиловать и выбросить в мусор честь, гордость и человечность всей русской нации.

suum cuique…