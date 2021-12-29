Кармический Ростов

Россия всегда отрицала участие своих военнослужащих в боевых действиях на востоке Украины, утверждая, что украинским войскам там противостоит «народная милиция», состоящая из жителей Донбасса, в которой граждане России могут присутствовать только как добровольцы. Вот что говорится на русскоязычной странице Википедии о вооруженном конфликте на востоке Украины: «Вооружённый конфликт на востоке Украины – боевые действия на территории Донецкой и Луганской областей Украины, начавшиеся в апреле 2014 года.

Боевые действия ведутся между вооружёнными силами и другими силовыми структурами Украины (а также рядом нерегулярных добровольческих военизированных формирований с одной стороны и вооружёнными формированиями повстанцев). , на стороне повстанцев в конфликте участвуют и российские вооружённые; сама Россия эти обвинения отвергает».

В последние семь лет на страницах мировых СМИ постоянно появляются доказательства того, что Россия является прямым агрессором и реальной стороной вооруженного конфликта на востоке Украины. Доклад американского неправительственного центра "Atlantic Council Hiding in Plain Sight: Putin's War in Ukraine"; база данных российских военных, подразделений и техники, побывавших в разное время на Донбассе, от международной расследовательной команды InformNapalm, где идентифицировано около 2500 российских военнослужащих и 101 подразделение регулярных войск, замеченных на территории Украины, а также 53 вида военной техники армии России; расследование Группы журналистов со всего мира, работающих с открытыми источниками Bellingcat с идентификацией конкретных бригад Вооруженных Сил России в войне на Донбассе; селфи танкиста из Бурятии Бато Дамбаева, что позволило идентифицировать еще два подразделения армии России, участвовавших в боях на Донбассе (37-я мотострелковая и 6-я танковая бригады, базирующихся в Бурятии); 10 российских десантников 331 полка 98-й Свирской дивизии Воздушно-десантных войск Вооруженных сил России (в\ч 71211) с личными документами и оружием, которые 24 августа 2014 «заблудились» вблизи населенного пункта Зеркальный в Донецкой области; могилы российских военных, погибших на Донбассе, которые удавалось выявить журналистам и активистам… Таких примеров и доказательств множество. Но несмотря на доказательства, на официальном уровне Кремль всегда открещивался от участия военных РФ в боевых действиях.

Как ни странно, но доказательства того, что военные подразделения РФ вторглись в Украину и ведут боевые действия на ее востоке, предоставила сама Россия. Кировский районный суд в Ростове-на-Дону РФ впервые официально признал наличие регулярных российских войск на территории временно оккупированных частей Донецкой и Луганской областей Украины.

Заместитель регионального руководителя по военному питанию местной компании был признан виновным по статье о посредничестве во взятке. Он был приговорен к пяти с половиной годам колонии за то, что передал 990 тысяч рублей от своего начальника руководителю Центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора Южного военного округа.

Как сказано в приговоре суда, в рабочие обязанности обвиняемого входило обеспечение запаса продовольствия для поставки российским военнослужащим на востоке Украины. Подполковник из Южного военного округа, как настаивал на защите, потребовал от его начальника 90 тысяч рублей в месяц, чтобы не препятствовать работе по поставкам. Иначе офицер, как говорится в приговоре, «обещал срывать поставки продовольствия в пользу военнослужащих РФ, находящихся на боевом дежурстве в ДНР и ЛНР». В тексте приговора сообщается, что такие поставки проходили как минимум в 2018 и 2019 году. Осенью 2018 года из-за задержки отправки колонны санитарным контролем было испорчено продовольствие на сумму около 30 миллионов рублей.

Согласно свидетельству обвиняемого, поставка продовольствия в ДНР и ЛНР осуществлялась раз в две недели. Для этого формировалась колонна с «более 70 машин грузоподъемностью около 40 тонн и общим объемом более 1300 тонн». «Суммарная стоимость продовольствия на одну поставку составляла более 130 млн рублей», - отмечается в приговоре. По мнению экспертов, такое количество продовольствия достаточно для обеспечения от 20 до 26 тысяч военных.

Как правило, пресс-рупор Путина Песков отрицает наличие военнослужащих Российской Федерации в ОРДЛО и уже заявил, что появление тезиса о поставках продуктов является якобы ошибкой составителей текста. «Наверное, речь идет об ошибке тех, кто писал этот текст. Потому что это невозможно. Никаких вооруженных сил РФ на территории самопровозглашенных республик нет. Не было и нет. ВС РФ находится на территории Российской Федерации", - заявил Песков.

Страница суда с приговором уже заблокирована. Публичная информация уничтожена, но скрины страницы широко разошлись по интернету. Поэтому опровергать то, что признал и осветил самый гуманный суд поздно.

Россия сама поставила точку в вопросе «Воюющий против Украины на ее востоке». Ответ стал очевиден всем, кто умеет читать…