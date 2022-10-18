Карма… Как иначе еще назвать падение военного самолета рф Су-34 с полным боекомплектом на жилой дом в городе Ейск? Разве это не расплата россии за то, что иранско-оркские «Шахиды» делают с мирными украинскими городами? Ведь в наших многоэтажках, которые разрушаются и пылают от мопедов, тоже живут люди. Мирные люди! Дети! Почему же тогда удар «Шахидов» по Киеву – это «успешное выполнение поставленных путинных задач», а сгоревшие в Ейске россияне – это трагедия?

По сообщению минобороны рф самолет 277 бомбардировочно авиационного полка выполнял тренировочный полет. Внезапно загорелся двигатель и самолет потерял управление. И упал. На жилые дома. Пилоты успели катапультироваться. Люди с многоэтажки – нет…

О количестве жертв нет информации. Пламя такое, что ни спасатели, ни скорая не могут добраться до места катастрофы. Горит целый подъезд девятиэтажки. Горит и взрывается. Какой же тренировочный полет с полным боекомплектом? В Украину?!!

Есть выражение: «Бог – не фраер. Он все видит». Еще в начале 2021 года, в марте, через Ейск направлялись колонны российской военной техники в направлении Украины. Местный житель тогда снял видео прохождения БТРов и на фоне звуков двигателей слышен детский голос, который спрашивает: "А что, будет война?" Его отец тогда выразил надежду, что войны не будет. Он ошибся… Война пришла в Украину. И принесли ее те, кто «проходил маршем» через Ейск и многие другие российские города под одобрительные возгласы толпы. Серого тупого русского скота, для которого бред бункерного фюрера стал «скрепляющим» трендом.

Теперь и в Ейск пришла смерть. От военных того же 277 авиационного полка, который привлекался к нанесению ракетно-бомбовых ударов по территории Украины с аэродромов на территории беларуси «Лида» и «Барановичи», а также аэродромов в россии «Борисоглебск» и «Мариновка». Для этих "офицеров" не новость казнить мирное население. Видимо, они уже привыкли к тому, что в подавляющем большинстве случаев их «целями» являются женщины, дети, старики.

Разрушены и охвачены пламенем как минимум 45 квартир. Сколько погибло на придомовой территории в момент падения самолета неизвестно. Сколько сгорело заживо за семейным столом за ужином после рабочего дня – неизвестно. Много.

Печаль? Да! Трагедия? Да! Будут ли скучать украинцы? Нет! Жестоко? Да! Безусловно! Но… скучали ли в Ейске по тысячам украинцев, которых уничтожили оккупанты на украинской земле? Умывались ли слезами жители дома на Коммунистической улице, куда упал самолет, за более чем 400 украинскими детьми, которых подобные «воины» безвинно казнили ракетами, пулями и снарядами? Уверен, что нет!

Россияне, простые, рядовые, «мирные», «тыловые», не беспокоятся о жизни украинцев. Почему же мы, те, против кого потерявший разум диктатор начал совершенно безосновательную войну, должны беспокоиться о жизни тех, кто позволил путину пойти на такое преступление?

Но мы будем скучать… За детьми, которые, к сожалению, наверняка находились в этой многоэтажке. За невинными жертвами путинской военной орды. Потому что мы, украинцы, в отличие от обезображенного кремлевской пропагандой русского стада, потерявшего разум, совесть и человечность, были, есть, и остаемся людьми.