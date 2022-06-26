Калининград

Россия всегда была захватчиком. На протяжении многих веков. Князья, цари, генеральные секретари и президенты испокон веков пытались отхватить от окружающих территорий других государств лакомые куски. Иногда это им удавалось. Но чаще они получали от «хозяев» отпор и на определенный промежуток времени скрывали свои амбиции в надежде вернуться к столь лакомой для них оккупации при благоприятных обстоятельствах.

После завершения Второй Мировой войны ссср стал «богаче» на часть Карелии, часть полуостровов Рыбачий и Средний, территорию Салла – Куусамо с городом Куолоярви, Тувинскую область, Южный Сахалин, Курильские острова и еще некоторые территории, особое место среди которых занимала Кенигсбергская область.

Часть Восточной Пруссии, которая отошла к ссср по Потсдамскому соглашению, всегда была лакомым куском для российской власти. Еще в ходе Семилетней войны между Россией и Пруссией (в 1756 - 1763 гг.) Восточная Пруссия некоторое время была оккупирована русскими войсками. В немецкой историографии этот период получил название «первые русские времена».

В 1914 году попытка россиян снова захватить Восточную Пруссию потерпела фиаско. Лишь в 1945 году северная часть (приблизительно 1/3 общей территории) Восточной Пруссии вошла в состав ррфср — части тогдашнего срср. Был организован Кенигсбергский особый военный округ, который 7 апреля 1946 был преобразован в Кенигсбергскую область в составе ррфср, а 4 июля 1946 ее переименовали в Калининградскую.

Калининградская область – самый западный регион россии. Он отделен от всей россии территориями независимых государств. Граничит с Польшей на юге, Литвой – на севере и востоке. На западе область омывается водами Балтийского моря. Для россии Калининградская область – это настоящее «окно в Европу». Но вместо того, чтобы, пользуясь таким расположением своей обособленной территории, превратить ее в «мост» между Европой и московией, власти россии превратили область в мощный военный плацдарм для угроз и провокаций в сторону Европы. В Калининграде находится штаб Балтийского флота, а город Балтийск остается самой крупной (как и Кронштадт) базой этого флота.

Введение международных санкций в ответ на немотивированную преступную агрессию россии против Украины ожидаемо привело к справедливой частичной блокаде Калининградской области в соответствии с принятыми Евросоюзом ограничениями.

Официальная россия очень обиделась на то, что компания «Литовские железные дороги» прекращает пропуск транзита в Калининградскую область и обратно большой перечень товаров, подпадающих под санкции ЕС. На преступниках всегда горит шапка. А на россии – уже практически прогорела до конца.

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов назвал это «попыткой экономического удушения нашего региона». И началось… «Если в ближайшее время грузовой транзит между Калининградской областью и остальной территорией российской федерации через Литву не будет восстановлен в полном объеме, то россия оставляет за собой право на действия по защите своих национальных интересов», — сообщили в российском МИД.

Председатель комиссии Совета Федерации по защите суверенитета Андрей Климов также сделал достаточно резкое заявление относительно «блокады»: «Евросоюзу нужно исправить ситуацию с Калининградской блокадой, или в России будут развязаны руки для решения вопроса транзита любым способом»…

Привычная для кремля риторика угроз и попыток запугивания в ответ на какие-либо действия других стран, которые, по мнению кремля, идут «в разрез» с московскими новоимперскими амбициями.

Более всего, что за этими угрозами не стоит реальная опасность. Учитывая, что Литва является членом Евросоюза и НАТО, коллективный ответ на российскую агрессию против Литвы автоматически станет «последним днем» для «белокаменной». И путин это отлично понимает.

Украина уже поставила точку на всех больных фантазиях относительно «непобедимой и легендарной», практически в одиночку доказав всему миру, что оккупанта можно бить «и в хвост, и в гриву». А что будет с остатками «непобедимой», если россия решится на открытие «второго фронта» против НАТО – должен хорошо понимать даже такой «гениальный стратег», как путин.

22 июня вечером стало известно, что Литва распространила ограничения на перевозку санкционных товаров в Калининград еще и на грузовой автомобильный транзит. Ситуация для кремля становится еще более неприятной, учитывая, что первые угрозы со стороны власти россии очевидно не достигли цели. Европейская демократия уже полностью понимает истинное лицо диктаторского режима путина и не собирается идти на поводу у помешанного кормчего страны-изгнанника, которой только то и осталось, что «лаять через забор на прохожих».

Цепь, на которую эту блудливую бешеную собаку посадила Украина при поддержке мирового демократического сообщества, становится все короче и короче.