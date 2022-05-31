Какие же вы на самом деле?

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) недавно обнародовал результаты очередного мониторинга общественного мнения по критерию поддержки (или сопротивления) проведения властью россии так называемой "спецоперации".
Людей, не понимающих механизмов проведения и интерпретации полученных данных, безусловно поражает "стабильность" высокого уровня поддержки преступлений путина русским народом.
72% опрошенных поддерживают «спецоперацию», 18% – против. 40% считают, что она проводится для защиты РФ, в частности, от НАТО. Еще 20% уверены, что Путин таким образом защищает население ДНР-ЛНР. 18% верят в «денацификацию» Украины, а 7% считают, что все затеяно для ее оккупации и присоединения к России.
Готовы активно протестовать против проведения СВО только 11%...
Впечатляет такое «единство». Но соответствуют ли действительности указанные цифры? Отражают ли они реальные настроения и желания русского общества?
Социология – наука, дающая очень широкое поле для искривления результатов даже без откровенной лжи. Не нужно лгать! Достаточно не указать всю правду об опросе, чтобы подвести полученные цифры под желаемый результат. Беспристрастность опроса очень легко нарушить, сохранив при этом видимость легитимности.
Общее соотношение «холостых» попыток опроса и количества согласившихся ответить на вопрос практически всегда оказывается «вне кадра» обнародованных результатов. Формирование первого вопроса или даже «подхода» к респонденту может изменить результаты исследований в любую сторону. Уже не говоря о том, что в стране выстроенной «вертикали» страха возможных репрессий со стороны власти, которой, безусловно, есть современная россия, большинство ответов будет иметь признаки попытки «ублажить» власть из опасений притеснения несогласных с «политикой партии».
Какой же на самом деле является «простая» россия? Это вопрос, на который, к сожалению, сейчас просто нет однозначного ответа. То, что россиянам «качественно промыли мозги» путинской пропагандой – вполне понятно. Миллиарды рублей, которые тратит кремль на формирование провластной предвзятости общественного мнения на протяжении многих лет, дали свои результаты.
Социум россии инкапсулировался в призрачном выдуманном пропагандой мире, где есть «единый и неповторимый царь», который «дневно и ношно» занимается «холопами» и от которого зависит абсолютно все в стране. Есть «бояре» – «глаза и руки» «царя-батюшки». У «бояр» есть «челядь», собирающая дань и решающая на местах «как», «где» и «сколько» кому из «холопов» жить-умирать. А к тем, кто не соглашается с таким устройством, приходят «царевые опричники» и заставляют либо стать частью призрачного «прокремлевского» мира, либо «выносят за скобки» общества или даже жизнь.
Вот и вынуждены «холопы» ХХІ века сидеть «тише воды и ниже травы», стараясь уберечь себя от гнева «царевых» людей. Единственное, на что способна в большинстве своем современная россия, – это промолчать и отказаться давать ответы на провластные социологические опросы. И таких – подавляющее большинство. По некоторым данным, менее 10 процентов респондентов соглашаются участвовать в опросах. Не зря же россия получила «почетное» 152 место в Рейтинге «свободы слова», которое полностью отражает общее состояние информационно-коммуникативной свободы современной путинской россии.
Поэтому 72 процента «всенародной» поддержки преступлений кремля никак не отражают реальное положение вещей.
Но, к сожалению, по тем же расчетам и соображениям, 11 процентов тех, кто сможет активно противодействовать преступной власти кремля, вообще превращаются в мизер.
Даже без социологических исследований понятно, что россия в своем большинстве превратилась в серую аморфную массу, которой «крутит-вертит» придурковатый руководитель, упиваясь своей вседозволенностью. Если бы это никак не касалось Украины, то можно было бы душевно сочувствовать и даже пытаться помочь бедным и забитым.
Но этого не будет. Каждый россиянин должен осознать довольно простую истину: своим молчанием вы позволяете безумцу совершать страшную беду. И за это, за вашу серую и неуверенную позицию «молчаливого согласия», вас всех ждет справедливая расплата.
Какие б вы ни были «белые и пушистые» в своем большинстве…
Людей, не понимающих механизмов проведения и интерпретации полученных данных, безусловно поражает "стабильность" высокого уровня поддержки преступлений путина русским народом.
72% опрошенных поддерживают «спецоперацию», 18% – против. 40% считают, что она проводится для защиты РФ, в частности, от НАТО. Еще 20% уверены, что Путин таким образом защищает население ДНР-ЛНР. 18% верят в «денацификацию» Украины, а 7% считают, что все затеяно для ее оккупации и присоединения к России.
Готовы активно протестовать против проведения СВО только 11%...
Впечатляет такое «единство». Но соответствуют ли действительности указанные цифры? Отражают ли они реальные настроения и желания русского общества?
Социология – наука, дающая очень широкое поле для искривления результатов даже без откровенной лжи. Не нужно лгать! Достаточно не указать всю правду об опросе, чтобы подвести полученные цифры под желаемый результат. Беспристрастность опроса очень легко нарушить, сохранив при этом видимость легитимности.
Общее соотношение «холостых» попыток опроса и количества согласившихся ответить на вопрос практически всегда оказывается «вне кадра» обнародованных результатов. Формирование первого вопроса или даже «подхода» к респонденту может изменить результаты исследований в любую сторону. Уже не говоря о том, что в стране выстроенной «вертикали» страха возможных репрессий со стороны власти, которой, безусловно, есть современная россия, большинство ответов будет иметь признаки попытки «ублажить» власть из опасений притеснения несогласных с «политикой партии».
Какой же на самом деле является «простая» россия? Это вопрос, на который, к сожалению, сейчас просто нет однозначного ответа. То, что россиянам «качественно промыли мозги» путинской пропагандой – вполне понятно. Миллиарды рублей, которые тратит кремль на формирование провластной предвзятости общественного мнения на протяжении многих лет, дали свои результаты.
Социум россии инкапсулировался в призрачном выдуманном пропагандой мире, где есть «единый и неповторимый царь», который «дневно и ношно» занимается «холопами» и от которого зависит абсолютно все в стране. Есть «бояре» – «глаза и руки» «царя-батюшки». У «бояр» есть «челядь», собирающая дань и решающая на местах «как», «где» и «сколько» кому из «холопов» жить-умирать. А к тем, кто не соглашается с таким устройством, приходят «царевые опричники» и заставляют либо стать частью призрачного «прокремлевского» мира, либо «выносят за скобки» общества или даже жизнь.
Вот и вынуждены «холопы» ХХІ века сидеть «тише воды и ниже травы», стараясь уберечь себя от гнева «царевых» людей. Единственное, на что способна в большинстве своем современная россия, – это промолчать и отказаться давать ответы на провластные социологические опросы. И таких – подавляющее большинство. По некоторым данным, менее 10 процентов респондентов соглашаются участвовать в опросах. Не зря же россия получила «почетное» 152 место в Рейтинге «свободы слова», которое полностью отражает общее состояние информационно-коммуникативной свободы современной путинской россии.
Поэтому 72 процента «всенародной» поддержки преступлений кремля никак не отражают реальное положение вещей.
Но, к сожалению, по тем же расчетам и соображениям, 11 процентов тех, кто сможет активно противодействовать преступной власти кремля, вообще превращаются в мизер.
Даже без социологических исследований понятно, что россия в своем большинстве превратилась в серую аморфную массу, которой «крутит-вертит» придурковатый руководитель, упиваясь своей вседозволенностью. Если бы это никак не касалось Украины, то можно было бы душевно сочувствовать и даже пытаться помочь бедным и забитым.
Но этого не будет. Каждый россиянин должен осознать довольно простую истину: своим молчанием вы позволяете безумцу совершать страшную беду. И за это, за вашу серую и неуверенную позицию «молчаливого согласия», вас всех ждет справедливая расплата.
Какие б вы ни были «белые и пушистые» в своем большинстве…
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии