Как привыкли, "по-советски"...

Когда Запад только начал вводить санкции против России, в Москве многие только отмахивались, мол, нас санкциями не запугиваешь. В частности, министр экономического развития Максим Решетников заявил, что экономика России развивается и ограничения Запада не способны повлиять на ее последовательное развитие.

Это, и подобные ей популистские заявления кремлевских функционеров не что иное, чем очередная агитка власти в борьбе за сохранение, по крайней мере, «хорошей мины при плохой игре». Экономика России, в первую очередь благодаря международным санкциям, стремительно уносится в бездну. Самое неконтролируемое падение экономики способствует тому, что больные мозги российской власти в отчаянии продуцируют неадекватные заявления и решения.

В России решили наказать 60 иностранных компаний, объявивших о прекращении своей работы на территории России из-за ее вторжения в Украину. На рассмотрении российского правительства, Генпрокуратуры, Минпромторга и Роспотребнадзора список компаний, имущество и активы которых могут быть национализированы: Apple, Microsoft, Volkswagen, IKEA, IBM, Shell, McDonald's, Porsche, Toyota, H&M, British Petroleum, Heineken и многие другие. В последний раз национализацию заводов, фабрик, разного рода недвижимости, принадлежащей иностранному капиталу, осуществляли в Советской России большевики в потертых кожанках в далеком 1918 году.

Иску в такой национализации – ноль. Конечно, на площадях, которые занимал McDonald's в России, можно наладить выпуск «коклет в тесте» «Привет от дяди Вовы». Но надолго ли? Для того чтобы отстроить менеджмент, подобный McDonald's, понадобятся годы. А без профессионального управления национализированные мощности быстро скатятся до уровня привокзальных забегаловок с черствым хлебом и протухшими котлетами.

Да, простые россияне хором повторяют «ну и не надо нам вашего, у нас наше – еще лучше!». Но это сродни выкрикам дошкольников на детской площадке, когда единственный мальчик с мячом идет домой и забирает свой мяч, прекращая этим игру в футбол. Ему тоже в спину кричат «иди-иды, мы и без тебя еще лучшую игру придумаем». Но это крик отчаяния и обиды. Лучшую – не придумают. Каждый мечтает, чтобы у него тоже был мяч. Но нет, вот зависть обида и прорывается криком в спину.

Без западного сырья, комплектующих, технологий и того же менеджмента, производственные мощности Volkswagen, Shell, Porsche, Toyota, H&M, British Petroleum, Heineken и других высокотехнологичных гигантов – это просто куча железа с компьютерными экранами и цветными светодиодами!

Еще одно «иди-иди, мы и без тебя обойдемся». Не обойдутся. Не так скоро. Отвыкли работать. У них нет нужных специалистов. Тот, кто мог бы быстро привести в порядок экономику, – уже давным-давно убежал туда, где может свободно работать, думать и говорить. Обратно «спасать семью» – никто не спешит.

Отдельных слов заслуживает решения Москвы не возвращать находящиеся в лизинге иностранные самолеты. Ок, допустим, Кремль самолеты «национализировал». Но налетаться вволю на них он не сможет ни при каких обстоятельствах. Во-первых – некуда. Во-вторых – а откуда возьмутся запасные части к ним? Надеяться на мощности «гаражных кооперативов», в которых никому не известен местный Кулибин, выточит необходимую деталь из остатков «Жигулей» или слепит ее из «говна и палок», совершенно безосновательно. Для этого требуются современные технологии. Современные – ключевое слово.

Национализация «по-русски» – это окончательное разрушение надежд России на любые инвестиции в будущем. Кто даст самолеты в лизинг или вложит инвестиции в страну, в которой у инвестора в любой момент все это могут отобрать?

Национализация в исполнении кремлевских умников – это болезненное демонстративно-патриотическое заявление, которое в краткосрочном плане никакой экономической пользы не принесет.

А в долгосрочном – послужит стимулом к тому, чтобы Россия так и осталась в полной изоляции, за «железным занавесом» от мировой экономики и здравого смысла.

Наедине с собой, в ярости и отчаянии от несбывшихся болезненных мечтаний, выкрикивая все тише и тише «ничего нам от вас не надо, у нас свое есть, еще лучше»…