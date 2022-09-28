К пропасти, шагом марш!

Похоже, что эта неделя по напряжению будет не меньше, чем неделя прошедшая. Россия продолжает свой «забег в один конец», ускоряясь с каждым днем.

Непонятно, на что надеялся бункерный коротышка, объявляя «частичную мобилизацию», но определенные последствия этого решения уже вполне очевидны. Ранее «россия» убегала только от Вооруженных Сил Украины, теперь началось массовое демографическое «кровотечение» «будь куда» от мобилизации и вообще от все более вероятного дальнейшего разрушения обреченной страны.

Усилить шеренги остатков «второй в мире» за счет пьяных «новобранцев», которые вынуждены будут затыкать свои ранения женскими тампонами в отсутствие какого-либо обеспечения перевязочным материалом, размахивая ржавыми «калашами» середины прошлого века, не получится. И не помогут даже снятые с консервации КрАЗы-«лаптежники» выпуска середины прошлого века.

Массовое бегство из России репродуктивно и умственно состоятельной части мужского населения приведет к еще большему демографическому дефициту россии, который и так уже набрал критические признаки, несовместимые с развитием страны и освоением «бесконечных белоберезовых пространств».

Отсутствие активного сопротивления «мобилизации» (не считая «игрушечных» единичных акций женщин и детей), видимо, усилило болезненную уверенность пожизненного в верности «пути и идеи». А в гордый Дагестан охотно поедет усмирять «тик-ток» войско кадырова. Такая задача для него более привычна и безопасна. Воевать с женщинами – это не гибнуть под пулями украинцев. Это он всегда с удовольствием… И сил на это хватит. Как-то не очень приветливо отнеслись к «псевдочеченцам» (потому что «кадыркино» войско – это грязь от гордого чеченского народа, веками сражавшихся против российских преступников) «трусливые бандеровцы», умножая на «0» бородатых тиктокеров.

Путин не опасается возвращения с фронта остатков от «мобилизационного усиления». Потому что этого не произойдет. Никто не вернется: «скот после убоя» не возвращается в хлев. Даже в виде колбас. И кремль на это рассчитывает. «Официальные» потери сотни тысяч глупого скота, по мнению бункерного деда, развяжут ему руки для еще больших преступлений. Хотя, куда уж больше? Остались лишь красные кнопки биологического, химического и ядерного оружия, к которым путин присматривался уже очень давно. Станет ли у него звериной сущности их надавить? К сожалению – станет…

В публичном пространстве последних дней появились размышления западных военных чиновников о возможности и необходимости физического устранения кровавого российского диктатора. Всегда остается способ, несмотря на все меры личной безопасности, устранить любую фигуру на «мировой шахматной доске». Но не поздно ли?

Окружение путина уже и так расколото на тех, у кого руки «по локоть в крови», и тех, кто еще считает (ошибочно!), что он «ни при чем» и может избежать справедливого наказания за кровавые преступления собственного «шефа». «Кровавых» гораздо больше. И даже в случае смерти диктатора "списать" все на него не получится. Поэтому «кремлевская элита» не остановится и не «выскочит из колеи», в которую насильно столкнул Россию путин.

Физическое устранение путина (а к этому все идет) позволит лишь выиграть время странам мировой демократии для усиления тотального сопротивления кремлевскому режиму и, возможно, сместить вектор агрессии кремля внутрь страны, которую после потери главного «паука» будут разрывать «пауки поменьше».

Российское общество, именно этого не понимая, оказалось в стадии цугцванга, когда какие-либо действия приведут лишь к ухудшению ситуации, разрушению страны и полной потере «российской» государственности как таковой.