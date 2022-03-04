В современной России сформировались коалиции интересов, которым не выгодно любое развитие российской экономики и общества, любые реформы. За последние годы правления Путина формировался стагнационный статус-кво, который полностью удовлетворяет потребности Кремля. В условиях закрытости экономическое развитие невозможно. Такая экономическая модель в долгосрочной перспективе чревато для страны большими проблемами.

Российское руководство сознательно проводит курс на все большую закрытость экономики с ориентацией на внутренний рынок и внутренние источники инвестиций. Но тратить ресурсы на повторение на территории страны того, что уже создано в мире, да еще и менее эффективным способом (из-за проблем с международной кооперацией), нерационально. Результатом становится ограждения России от мира и замедление трансфера новых технологий. Между тем в условиях растущего дефицита рабочей силы технологическое развитие становится еще более необходимым.

Монополизация экономики, которую успешно проводит Кремль особенно опасна в сочетании с ее закрытостью. Доминантное положение крупных, связанных с государством компаний, делает невозможным как внешнюю, так и внутреннюю конкуренцию. Это лишает экономику источников развития, но выгодно экономическим элитам, связанным с бенефициарами ограничения конкуренции. Эти элиты, с их мощным политическим влиянием, вполне устраивает привилегированный доступ к государственным ресурсам и власти в целом. У них постоянно открываются новые ниши деятельности. Их прибыль растет.

Выйти из технологической и инвестиционной изоляции, оставаясь при этом в изоляции политической, невозможно. Теоретически близость к Европе, большой человеческий капитал и большой размер внутреннего рынка делают Россию привлекательной для ведущих мировых компаний. А их присутствие обеспечивает обмен технологиями и ноу-хау, улучшение корпоративной среды и бизнес-стандартов - российские компании встраиваются в технологические цепочки добавленной стоимости. Этот процесс очень интенсивно проходил в 2000-х годах, но в последние годы российская внешняя политика фактически наложила на это запрет.

Прекратилось и вытеснения более конкурентоспособными частными компаниями госкомпаний с внутреннего рынка.

Внешняя закрытость экономики, вызванная политической конфронтацией с Западом, огосударствление экономики, низкая конкуренция внутренних рынков и преференции для приближенных компаний, незащищенность прав собственности - это худшее сочетание для экономического развития. Но это вполне осознанный выбор, что позволяет элитам защитить свои источники ренты и максимизировать ее величину.

Главная цель современного Кремля - сохранение власти. В любой способ. Поэтому любое роста показателей экономики или жизни страны вообще отходит на второй, может и на третий план. Реформы становятся очень опасными, так как снижают вероятность сохранения элитами контроля над политикой и экономикой страны.

По сути, политическая система препятствует раскрытию предпринимательского потенциала нации. Увеличивает ее закрытость, тормозя таким образом ее развитие. Без свободного перетока идей, талантов, финансов, технологий через границу развитие современной экономики невозможно. Но ничего больше вражеского выбранного российской элитой направления движения, чем такая свобода, не существует. Это может пролонгировать «новый застой» на десятилетия - так же, как это произошло с «застоем» в советские времена. Чем дольше продлится стагнация, тем более вероятна дестабилизация в ее конце - так же, как это произошло с СССР.

Ведь до конца этого длительного периода конкурентоспособность России серьезно ослабнет. Меньше такая система выгодна молодежи, квалифицированным специалистам. Но они не могут влиять на принимаемые властью решения. Вполне закономерно, что именно в этой среде выше всего недовольство политическим курсом, поэтому против нее в первую очередь и направлены репрессии властей. Губительная для страны политика выгодна ее правящим группам.

Круг бенефициаров достаточно такого положения вещей узкий, круг пострадавших от такой политики - население России. Но пока никакой возможности повлиять на власть с тем, чтобы этот курс скорректировать, не просматривается.