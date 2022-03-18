Изнанка рубахи…. ну… той, что для голого

Изнанка российской армии

Defender-Europe 21 - это крупномасштабные учения под руководством армии США, разработанные для повышения готовности и взаимодействия между США, союзниками по НАТО и их вооруженными силами. В этом году более 28 000 военнослужащих многонациональных сил из 26 стран проведут почти одновременные операции на более чем 30 полигонах в более чем десятке стран от Балтии до стратегически важных Балкан и Черноморского региона. В учениях принимают участие подразделения ВС Украины.

Учения Defender-Europe 21 станут одним из инструментов внедрения принципов и стандартов НАТО, частью реформ, которые продвигает Украина в соответствии с международными обязательствами и обязанностями Украины в рамках платформы Украина-НАТО по противостоянию гибридной войне.

Почему Украина выбирает НАТО?

Ответ очевиден. Украина должна равняться на лучшие, сильные и развитые армии мира. На армии, обеспечение технической и финансовой мощью которых позволяет решать любые поставленные задачи, развивающиеся и внедряющие новые технологии. На армии, солдат которых уважают и о которых заботятся, ценят их жизни. На армии, которым верят.

Глупо равняться на армию, от былой мощи которой осталось одно название и непомерные амбиции. Постоянные восхваления министром обороны РФ Шойгу «уникального высокотехнологичного вооружения» армии РФ на информационных площадках прокремлевских СМИ уже никого не обманывает и не может скрыть критической ситуации в ВС РФ. Пресловутая программа Реформы армии, непонятно откуда взявшиеся проценты показателей «современности вооружения», который, по словам Шойгу, «в российских Стратегических ядерных силах составляет 86%», «и этот показатель продолжает увеличиваться», набили оскомину своим дешевым популизмом. Громкие слова и красивые фразы министра уже не могут скрыть реальное состояние некогда «могучей и несокрушимой», которое ужасает своим развалом и непрофессионализмом.

Так что же скрывается за ширмой красивых громких фраз?

А скрывается «голая» правда. В прямом смысле – «голая»! Российская армия нищая, голая, голодная и переживает сейчас свои наихудшие времена. Российское вооружение практически не пригодно для боевых и учебных действий. Постоянные аварии и катастрофы в войсках России говорят, как о состоянии техники, так и об уровне профессионализма российских военных. Даже в своем «экспортном» исполнении, техника «Сделано в РФ» оставляет желать лучшего.

В ходе учений "Шабла-21" 9 июня этого года была потеряна радиосвязь с пилотом истребителя МиГ-29 из состава болгарских ВВС, самолет исчез с радаров. В момент исчезновения он находился над территориальными водами Болгарии в Черном море. Самолет изготовлен в РФ. 20 апреля 2021 года в Румынии во время тренировочного полета разбился МиГ-21 LanceR – изготовлен в СССР, модернизирован «специалистами» по технологиям РФ. Это уже четвертая авария румынского LanceR-C за последние четыре года. Первым инцидентом стала авария 12 июня 2017 года из-за отказа двигателя российского производства. Другой LanceR-C разбился 7 июля 2018 года во время демонстрации на базе Фетешты, похоронив останки пилота. Четыре месяца назад, после крушения учебно-боевого МиГа-21УМ, произошедшего 23 февраля этого года, эксплуатация LanceR, за исключением самолетов, выполняющих задачи национальной обороны воздушного пространства Румынии, была приостановлена.

23 марта 2021 года три члена экипажа дальнего бомбардировщика Ту-22М3 погибли в результате нештатного срабатывания системы катапультирования в ходе плановой подготовки на земле к полету на военном аэродроме в Шайковке Калужской области.

Самолет Ту-154 Минобороны РФ пропал с радаров 25 декабря 2016 года вскоре после вылета из Сочи. На его борту находились военнослужащие, представители СМИ, в том числе трое сотрудников Первого канала, НТВ и телеканала "Звезда", а также музыканты ансамбля имени Александрова, летевшие поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС России на авиабазе Хмеймим в Сирии. Всего 84 пассажира и 8 членов экипажа. По данным Минобороны РФ, обломки Ту-154 найдены в 1,5 км от побережья в районе Сочи на глубине 50-70 метров.

Очень долго можно продолжать этот ряд армейских катастроф и расширять его авариями танков и подводных лодок, взрывами минометов и ракетных установок, трагедиями на учебных стрельбах… И личным составом армии РФ, который погиб в ходе учений, тренировок, передислокаций и пр. Ведь за каждой единицей военной техники или вооружения находятся люди. И гибель военнослужащих практически всегда будет сопровождать военные катастрофы и аварии.

По неофициальной информации, в СССР был определенный допуск численности возможных погибших на военных учениях. В процентном отношении – 2% от численного состава задействованных в учениях военнослужащих. В 2003 году в эфире Первого канала утверждалось, что допустимые «солдатские издержки» в таких случаях не должны превышать 4% от численности личного состава.

Согласно оценке военного эксперта Виктора Мураховского, ежегодно российская армия расходует на учебные стрельбы 100 тысяч единиц боеприпасов, в них принимают участие около миллиона военнослужащих. 4 % от миллиона?!! Неужели Кремль допускает гибель от 40 до 50 тысяч человек только на учениях?!! И это в армии, на которую в год выделяется более 3 трлн рублей - 65 миллионов долларов.

Хотя есть один вопрос: эти огромные деньги идут на армию или благополучие отдельных генералов? Может из-за огромного количества алчных генералов, в карманах которых оседают триллионы, армия и переживает свои худшие времена? Ведь таких генералов, по самым скромным оценкам, в армии РФ более тысячи.

Около 50% смертей в армии РФ связаны с самоубийствами военнослужащих. Причиной основной части самоубийств являются неуставные взаимоотношения. Не связан ли рост самоубийств с распиаренной армейской реформой, которая должна была искоренить эти неуставные взаимоотношения?

Армия РФ разваливается от поборов, болезней, пьянства, наркомании. Армию разворовали и продали все что можно продать. Склады длительного хранения и НЗ существуют практически только на бумаге. Армейскому руководству, как и Кремлю в целом, осталось только бравировать и «играть» дряблыми мускулами, скрывая факт того, что оборонять то «скрепы» практически некому и нечем!

Кто захочет равняться на такую армию? Кто захочет сотрудничать, проводить совместные учения с такой армией? Кто додумается внедрять ТАКИЕ стандарты?

Кто будет такую армию уважать?

Ответ очевиден!