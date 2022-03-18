Изнанка российской армии

В Черноморском регионе НАТО проводит многонациональные учения, в которых примет участие и Украина.

Такие совместные учения – это еще один важный шаг и главное мероприятие, направленное на обретение возможности ВМС ЗС Украины работать полностью по стандартам НАТО.

Почему Украина выбирает НАТО?

Ответ очевиден. Украина ровняется на лучшие, сильные, успешные и развитые армии мира. На армии, обеспеченные технической и финансовой мощью, развивающиеся и внедряющие новые технологии. На армии, которые уважают. На армии, которые заботятся о своих военнослужащих, ценят их жизни.

И конечно же никто не станет ровняться на армию, от которой одно название….

Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу на российских телеканалах и в СМИ рассказывает об уникальном вооружении, о стратегических ядерных силах российской армии, о большой программе по реформе армии. Как всегда, называет какие-то проценты: «показатель современного вооружения в российских Стратегических ядерных силах составляет 86%», «уровень современности выше 70%, и этот показатель продолжает увеличиваться»; откуда он это взял, с чем он это сопоставляет? Видимо, ему одному известно, а другие не задают вопросы, типа «молчи дурак за умного сойдёшь».

Так что же скрывается за красивой ширмой?

А скрывается голая правда. И это в прямом смысле: российская армия нищая, голая, голодная и переживает наихудшие свои времена. Российское вооружение не пригодно для боевых и учебных действий. 9 июня 2021 года в Болгарии во время учений истребитель МиГ-29 упал в Черное море - изготовлен в РФ…; 21 апреля 2021 года в Румынии во время тренировочного полета разбился МиГ-21 – изготовлен в РФ; 23 марта 2021 года три члена экипажа дальнего бомбардировщика Ту-22М3 погибли в результате нештатного срабатывания системы катапультирования при подготовке на земле на военном аэродроме в Шайковке Калужской области…, 25 декабря прошлого года Самолет Ту-154, принадлежащий Минобороны России, разбился на Черном море и этот ряд можно очень долго продолжать и расширять танками, минометами, подлодками… и личным составом, который там погиб.

Но в каждой «железяке» находятся люди. И человеческий фактор всегда будет иметь место при ЧП на военных учениях и армии в целом.

По неофициальной информации, в СССР был определенный допуск (в процентном отношении – 2%) по гибели людей на военных учениях. В 2003 году в эфире Первого канала утверждалось, что допустимые «солдатские издержки» не должны превышать 4% от численности участвующего в учениях личного состава.

Согласно оценке военного эксперта Виктора Мураховского, ежегодно российская армия расходует на учебные стрельбы 100 тысяч единиц боеприпасов, в них принимают участие около миллиона военнослужащих. 4 % от миллиона??? Правда, ужас… 40 тысяч гибнет только на учениях.

И это армия, на которую в год выделяется более 65 миллионов долларов. Хотя вопрос: на армию или благополучие отдельных генералов?

Может потому армия нищая, а Шойгу требует от подчинённых скрывать правду и рассказывать сказки о боеспособности и величии российской армии.

И если уже говорить о «любимых процентах» Шойгу, то 50% обращений по смертям связаны с самоубийствами в российской армии. Где-то причинами стали преступления в отношении погибших, где-то личные мотивы. Последнее время по срочникам идет доказывание, что в основном смерти происходят вследствие неуставных взаимоотношений. И следует помнить, что неуставные отношения – это и моральное и физическое насилие. То есть принуждение к каким-то действиям.

Видно реформа в российской армии привела к увеличению насилия, суицида, болезней, неоказания медицинской помощи, пьянства, наркомании, неуставных отношений в т.ч. и «дедовщины», поборов и т.д.

Армию разворовали и продали все, что можно продать, НЗ как такового уже не существует…

Осталось только скрывать правду и «играть бицепсами», чтобы за бравадой не заметили волнения.

И кто, по доброй воле, захочет служить в такой армии? Кто захочет ровняться на такую армию? Кто захочет сотрудничать, проводить совместные учения с такой армией?

Разве у таких надо учиться и перенимать опыт, ровняться на стандарты и достижения? НЕТ! И Тысячи раз НЕТ!