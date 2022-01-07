Из пустого в порожнее

Согласно опросу ВЦИОМ, следить за выступлением президента собирались 87% россиян (34% из них - в прямом эфире). После выступления Путина стало понятно, что те, кто ждал и смотрел нынешнее послание президента России практически потеряли свое время ...

«Сегодняшнее Послание будет посвящено главным образом нашим внутренним вопросам. Это, разумеется, вопросы здравоохранения, социальной политики, экономики.

Конечно, несколько слов нужно будет сказать о внешних делах, буквально несколько слов и по вопросам безопасности ». И сразу стало понятно, что сенсаций не будет. Путину совсем ничего сказать гражданам о внешней ситуации. О том, почему мировое сообщество считает Россию агрессором и постоянно вводит санкции, которые становятся все более жесткими. О напряжении на Донбассе. О Крыме, который так и не стал полностью «своим».

Поэтому, большинство своего доклада, Путин направил на обещания россиянам. Он много говорил о «победоносную» (благодаря российским вакцинам) борьбу с коронавирусом. О восхищение мужеством медицинских работников. Об усилении медицинской отрасли дополнительным финансированием. Обещал любую поддержку врачам. Отметил, что в условиях пандемии, на своем посту оставался личный состав правоохранительных органов и спецслужб, безопасность России надежно обеспечивали Вооруженные Силы.

Путин заявил о чрезвычайной ситуации в сфере демографии в стране и обозначил цель, согласно которой средняя продолжительность жизни в России до 2030 года должна составить 78 лет. Только не совсем понятно, за счет каких резервов появятся дополнительные шесть лет жизни у россиян ...

Президент РФ отметил необходимость тотальной вакцинации и пообещал россиянам создать условия для ее проведения. Попросил обратить особое внимание на здоровье детей. Национальная социальная инициатива, социальное казначейство ...

Выяснилось, что за 20 лет правления, Путин только сейчас обратил внимание «на такую чувствительную для многих семей тему, как взыскание алиментов». «Государство обязано защитить права ребенка, именно об этом идет речь» - наконец понял Путин!

Затем были выплаты для детей ... материнский капитал ... образование для всех и каждого ... «Этот год объявлен в нашей стране Годом науки и технологий» ... Экология ... Поддержка малого и среднего бизнеса и все такое, что подчеркивало безостановочно заботу руководителя о «повышении качества жизни наших людей ». Интересно, что ни одного слова о повышении пенсий Путин не сказал. И это - накануне выборов в Госдуму.

Щедро раздав обещания россиянам, Путин все же затронул тему состояния международных отношений России и других стран и «побрязгал оружием». Он неожиданно заговорил о покушении на Лукашенко и назвал это "вопиющим событием". Конечно, Путин не случайно сделал акцент на Белоруссии. Это результат кулуарных договоренностей Путина и Лукашенко и демонстрация всему миру, что руководитель Кремля поддерживает президента Белоруссии.

Путин: «Авангард» и «Пересвет» уже на боевом дежурстве, «Сармат» - заступит в конце 2022 года. «Посейдон» и «Буревестник» - в работе. К 2024 году доля современного оружия в войсках должна составить 76%, а у "ядерной триады" уже в этом году превысит 88% ». Бойся, Запад!

По вопросу международных отношений, Путин оказался поклонником творчества английского поэта и прозаика Редьярда Киплинга. По его мнению страны Запада - это Шерхан и кучка шакалов Табаки, которые пытаются разорвать такую хорошую и порядочную Россию.

Если без смеха, тем более, что здесь грех смеяться над больным, Путин продолжил риторику, направленную на эскалацию и повышения ставок в противостоянии с Западом.

"Организаторы любых провокаций, которые угрожают коренным интересам нашей безопасности, пожалеют о содеянном так, как давно уже ни о чем не жалели.

Надеюсь ни у кого не хватит решимости перейти в отношениях с Россией "красную линию". А где она будет проходить - мы будем определять сами ".

Своими словами Путин вновь отделяет Россию от цивилизованного мира с его международными нормами и правилами. Путинская Россия продолжает играть в исключительно свою игру. «Красная линия» Путина отделит Россию не только от мира, но и от самого здравого смысла. И больному это не понять ...

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Пока Путин в московском Манеже «заботился» о народе, на другом конце страны, во Владивостоке этот самый народ на акции в поддержку брошенного в тюрьму Навального скандировал «Путин уходи». Акции прошли в Хабаровске, Магадане, Южно-Сахалинске.

По данным ОВД-Инфо, на обеденное время 21 апреля по России уже были задержаны более 50 человек.