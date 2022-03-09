Из пространства Рунета

«Я охуеваю над вами, ЯПовцы.

Аааа….. Отняли яхту у Усманова. ЯП радуется. Ему это похуй. У него другая есть и денег у него дохуя.

Аааа…. Абрамович Челси продаёт. ЯП радуется. Ему это похуй. Это были игрушки взрослого дяди.

Аааа…Байден будет искать и изымать предметы роскоши российских олигархов и конфисковывать. ЯП радуется. Спасибо деду за победу. Давно пора.

И много ещё разной хуйни.

ЯП радуется всему. Уррраааа…..

А на фоне всей радости нищебродов происходит другое.

Для меня. То, что касается меня и тебя, ТЕБЯ, КТОРЫЙ ЭТО ЧИТАЕТ!!!!

! Отключены удобные способы оплаты.

! Валюта скакнула.

! Товары скакнули вверх.

! Стоимость машин и других товаров ебанула вверх.

! Закупился запчастями на 2 ТО. Они могут пропасть.

! Корм для моей кошки пропал. Неделю назад был, вчера – стоил в два раза дороже. Сегодня его нет вообще.

! Границы практически закрыты. Наших пиздят в отелях Турций и Египтов.

! Посылки и пересылы закрыты.

! Мой любимый кофе стал стоить как белужья икра.

! IKEA прекратила работу.

! Банки подняли проценты по депозитам, но там наберут денег и хуй вернёшь.

Могу привести дохуя примеров за неделю. А это только начало. То ли ещё будет, ой-ей-ей!

Люди срутся между собой, даже давние друзья. Даже родственники. Не дальние родственники из России и Украины, а в семьях: муж с женой, родители с детьми…

Олигархи это переживут, да и мне они похуй.

Санкции ебут нас. Простых людей. МЕНЯ! ТЕБЯ!

А ЯП радуется. Расчехляют олегархов. Расчехляют нас, простых людей.

Подождите месяц. Охуеете ваапще.

Олигархи должны быть похуй. Их мало.

Посмотрите по сторонам. Вся эта хуйня про нас!!!

Суки, ненавижу нас! Вы нас убиваете, нас – своих же, свой народ!!!

Я пьющий, а ценник в Ароматном Мире меняется каждый день.

Я потерял кучу друзей.

Сумбурно. Но это пизда рулю, как говорили в 80-х.»