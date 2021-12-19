Итоги круглого стола «Последние тенденции гибридной агрессии РФ против Украины: векторы дезинформации на фоне военной угрозы»

В начале работы круглого стола по теме: «Последние тенденции гибридной агрессии РФ против Украины: векторы дезинформации на фоне военной угрозы», модератор встречи Юрий Федоренко отметил, что эта встреча была бы невозможна без поддержки руководителя Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности МКИП Игоря Соловья и предоставил ему слово с просьбой очертить задачу круглого стола в формате государственной политики.

Игорь Соловей в начале встречи обратил внимание на то, что экспертные тревоги и обсуждение применения дезинформации в составе гибридной агрессии РФ не остаются без внимания руководства Украины.

«Дезинформация, звучащая со стороны «соседа», направлена на снижение нашей способности сопротивляться». Конечная цель такой информационной агрессии, по мнению Игоря Соловья, – уничтожение Украины, как страны.

Александр Данилюк, руководитель Центра оборонных реформ, предложил остановиться на аспектах, связанных именно со стратегической дезинформацией и отдельных мероприятиях специального влияния, которые проводятся в Украине. По мнению Александра Данилюка, есть две наибольшие проблемы. Первая – это продолжение РФ «игры» в эскалацию-деэскалацию. Вторая – это договоренности с отдельными группами влияния в Украине по интеграции Донбасса на условиях, которые российская сторона считает для себя приемлемыми.

Александр Данилюк отметил, что ряд факторов привел к политическому кризису в Украине и это, безусловно, не осталось без внимания со стороны РФ. Задача, которую ставит перед собой Кремль – возможное внесение изменений в Конституцию Украины с целью ослабления института Президента в целом. Эксперт отметил тот факт, что такая ситуация дает определенные возможности для Украины. В частности, наращивание военно-технической поддержки Украины со стороны стран Запада. Внутри страны власти должны искать возможности для широкого общественно-политического компромисса для предупреждения обострения внутреннего кризиса, которым может воспользоваться РФ.

Евгений Магда, директор Института мировой политики, прокомментировал слова Александра Данилюка о геополитическом векторе РФ. «Россия сейчас «выпрыгивает из штанов», чтобы доказать собственную значимость». К этому Россию подталкивает виртуальная встреча Байдена и Си Дзиньпина. Именно с США и Китаем Кремль готов разговаривать.

Эллина Шнурко-Табакова, председатель правления ОО "Совет информбезопасности и киберзащиты", считает, что лучше врага переоценивать, чем недооценивать угрозу для украинского общества дезинформационного влияния. «Если мы хотим реально развивать сетевое сопротивление, а общественное сопротивление – это именно сетевое, то общественному сектору мешает профессиональное и системное отношение к проблеме агрессии РФ».

«К сожалению, присутствует полная непрофессионализм поставок массивов данных, которая зависит от профессиональности поставщика. Нет автономности комплексов, которые собирают информацию, нет аналитической обработки данных и нет критериев, по которым потребители информации могут понять объективность данных».

На вопрос модератора «какой институт должен разрабатывать методологию информационного сопротивления», г-жа Эллина ответила, что по ее мнению это должен быть СНБО, но не в том виде, в каком он сейчас есть.

Андрей Антоненко, главный редактор редакции "Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности", считает, что модерация информационного сопротивления должна быть совместной работой при участии "Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности", созданного при Министерстве культуры и информационной политики Украины.

«Вместе с гражданским обществом, то есть представителями гражданского сектора, у нас будет хорошая синергия, и мы сможем сформулировать, как правильно преодолеть врага». Сейчас Центр готовит материалы в виде брошюры, которая будет предоставлена обществу, чтобы рядовому гражданину несложно было понять, где есть неправда, где есть дезинформация и по каким определенным признакам.

Модератор встречи предложил Андрею Антоненко включить в тематику брошюры элементы работы с украинской диаспорой. Последний подтвердил, что пособие будет направлено и на работу с находящимися за рубежом гражданами Украины и на представителей украинской диаспоры.

Дмитрий Золотухин, основатель Института постинформационного общества, отметил, что в настоящее время в законодательствах стран нет определения «дезинформации» и «фейка» и ответственности за их распространение (за исключением Франции). Дмитрий сравнил информационную позицию РФ с позицией «антиваксеров». «Они так считают…». «Это их видение мира. Они считают, что Украины не должно быть, как государства…». Меры информационного сопротивления дезинформации себя не оправдывают в долгосрочной перспективе. Государство должно иметь инструменты государственной пропаганды для поддержки и продвижения цивилизационного выбора большинства людей на данной территории – интеграции в Европейский союз.

Александр Курбан, руководитель Центра противодействия информационным агрессиям, отметил невозможность самостоятельного противодействия огромному количеству профессиональных российских троллей. Поэтому нужно очень активно сотрудничать с этим направлением с западными партнерами. Профессиональное западное общество не в полной мере разбирается в отдельных аспектах ситуации, которая связана с Украиной, ее возможностями, направлениями и методами работы и так далее. Нужна более полная профессиональная интеграция между странами Запада и Украиной. Украина должна больше делиться своим опытом. «Нужно формировать корпус эффективных украинских спикеров» для толкования на Западе нюансов ситуации. На вопрос ведущего круглого стола Юрия Федоренко, где та плоскость, где должен работать такой корпус и где он будет максимально эффективным, Александр Курбан ответил, что «мы должны использовать любую возможность, где мы можем рассказать о ситуации». «В идеале это должны быть максимально представительские площадки, где есть Западные медиа, где есть люди, принимающие решение».

Эксперт Центра противодействия информационным агрессиям рассказал о возможности и угрозе использования в качестве носителей дезинформации различных изображений, картинок и мемов, особенно в социальных сетях. Объектами такого влияния часто становятся украинские военные, поэтому повышение метаграмотности военных - одно из основных направлений работы Центра.

Евгений Магда, директор Института мировой политики, остановился на отдельных направлениях информационного влияния и дезинформации. Дегуманизация украинской стороны активно используется московской пропагандой и влияет, в первую очередь, на веков украинцев, живущих в парадигме Великой Отечественной Войны. Еще одной темой является эксгумация жертв 2014-2015 года, которая осуществляется псевдогосударственными органами бандитских республик и приобретает определенную огласку. Следующий тренд – инфодемия, сочетание пандемии с дезинформацией. Такие фейки распространяются мессенджерами и социальными сетями. Ожидается наплыв фейков о «самой холодной зиме». Запреты не работают, поэтому нужны выступления «единым голосом» разных представителей руководства страны и профессионализм спикеров. Также должна быть начата мощная дипломатическая работа по противодействию дезинформации.

Модератор круглого стола Юрий Федоренко задал вопрос Евгению Магди: «Как Вы думаете, что сейчас не нужно делать нашему государству?» На что Евгений Магда ответил, что «не нужно закрывать глаза на существующие на сегодняшний момент проблемы. Не нужно искать внутренних врагов, а нужно искать методы консолидации».

Галина Петренко, директор ОО «Детектор медиа», рассказала о том, что главным месседжем пророссийских дезинформационных телеграмм-каналов является месседж, что Запад «сливает» Зеленского и антивакцинаторские месседжи. Также Галина привела пример использования общего-украинского канала «Наш» Евгением Мураевым для распространения ксенофобских настроений. Эксперт обратила внимание на приобретение Нестором Шуфричем за последнее время двух телевизионных каналов – Первый независимый и УкрЛайф, распространенных в кабельных сетях и информационную войну, проводимую телеканалами Ахметова против Президента Украины. Сочетание таких внутренних и внешних факторов может создать очень опасную ситуацию для Украины.

Эксперт Роман Кульчинский из издания Texty.org.ua рассказал о свежих нарративах прокремлевской пропаганды и дезинформации. «Практически ничего не меняется. Украина коррупционна. Украина недогосударство». Любой недостаток украинской власти сразу используется в целях дезинформации. По мнению г-на Романа, в плане взаимодействия между ответственными за противодействие дезинформации учреждениями сейчас происходит полный хаос. В качестве возможного примера подражания эксперт привел работу по противодействию дезинформации со стороны Китая Тайванем.

Мирослава Маркова, аналитик VoxCheck, уделила внимание антивакцинаторскому направлению дезинформации. Также активно распространяются месседжи о том, что Украина первой нарушила перемирие на Донбассе с целью дестабилизации ситуации и препятствованию вводу в эксплуатацию СП-2. Формируется полное недоверие к власти Украины и возможным комментариям с ее стороны. Также имеет место нарратив о крахе миграционной политики Евросоюза и непричастности к миграционному кризису ни Беларуси ни России.

Энергетические и экономические проблемы Украины освещаются через месседж, что все проблемы начались после разрыва отношений с Россией, с которой Украине было выгоднее.

На вопрос модератора «Что мы делаем? Что мы должны делать для противодействия? Мирослава сказала, что по ее мнению не нужно к каждому информационному вбросу без мощной доказательной базы «привязывать российский след».

Дмитрий Золотухин, основатель Института постинформационного общества, считает, что должна быть инфтитуция, возглавляющая процесс противодействия. Под руководством премьер-министра.

Максим Майоров, аналитик главной редакции "Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности", не верит в использование Россией "горячих" сценариев для достижения цели. По его мнению, Россия «запугивает» общество Украины и мира, добавляя к привычным дезинформационным трендам новые «страшилки» вроде конфликта на границе Польши и Беларуси.

К сожалению, нагнетая эскалацию, Россия может потерять контроль над дальнейшим развитием ситуации. Угрозу представляют возможные провокации в театре военных действий в Донбассе и Черном море. Также добавилась угроза «Белорусского направления». Украина делает ставку на развенчание фейков и дезинформации, Россия не отказывается использовать дезинформацию для достижения собственных целей.

Мария Сагайдак, обозреватель главной редакции «Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности», отметила, что российские нарративы не меняются и повторяются уже более 30 лет. Возросло «мастерство» применения этих нарративов. Украине нужно избавиться от «комплекса жертвы». Нужно верить в свои силы и продвигать свои положительные достижения.

Сергей Кузан, глава Украинского центра безопасности и сотрудничества, отметил важность вопроса привлечения международных партнеров для противодействия агрессору и развитию средств оперативной связи и коммуникации с ними. Украине не хватает собственного медиаресурса. Этнические украинцы, проживающие за рубежом, могут значительно усилить возможности сопротивления. Главный вопрос – установление каналов коммуникации и создание диаспорянской сети.

Посольства должны превращаться в центры общественной коммуникации. По мнению Сергея, «сочетание комплекса действий будет свидетельствовать насколько мы будем готовы принимать те риски, которые сегодня стоят перед нами. И, соответственно, чем устойчивее будет наше общество, тем меньше шансов на российскую агрессию».

Сергей Одаренко, редактор проекта «По ту сторону новостей», рассказал о тесном сотрудничестве между отдельными редакциями по противодействию фейковым новостям. Большой проблемой является совместное информационное поле со страной-агрессором. Украинцы часто не различают, где русская, а где украинская информация.

Очень быстро прошло около 2,5 часов обсуждений. Модератор круглого стола Юрий Федоренко поблагодарил присутствующих экспертов за участие и предложил создать результативную часть обсуждения проблемы сопротивления дезинформации в интерактивном режиме.