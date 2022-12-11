Исторические "скрепы" на "московских болотах" рассыпались прахом

2022 год может войти в историю как год разрушения мифов, которыми в течение многих десятилетий кремль пытался скрыть собственное бессилие и ничтожество. Огромная страна, оказавшаяся в заложниках диктатора, начавшего безосновательную преступную агрессию против Украины, за короткий промежуток времени "распрощалась" со всеми "скрепными" мечтами о "мировом господстве". Исторические "скрепы", за которые так "борется" кремль, отводя решающую роль "московским болотам" практически во всех цивилизационных процессах, рассыпавшихся прахом даже несмотря на постоянные попытки замены реальной истории на выдумки кремлевских мозгов.

"Вторая в мире армия", "непобедимая и легендарная", не выдержав проверки Вооруженными Силами Украины на поле боя, убегает с временно оккупированных территорий, оставляя после себя тысячи уничтоженных "богатырей" и сотни тысяч тонн металлолома, в который превратили Защитники Украины смертоносную вражду технику. Сказочка о "ракетах и балетах" рассеялась, как туман на солнце. От балета осталась только всенародная российская мечта по скорей увидеть в телевизоре "Лебединое озеро". А от "ракет" - воспетой поколениями россиян могущества и мощи российской армии - осталась лишь "красная кнопка", да и то в необъяснимом состоянии. Взлетит – не взлетит, взорвется – не взорвется, если взорвется – то где: в пусковой шахте?

Разрушение "военно-оборонительно-наступательной" "скрепы" современной россии полностью "на совести" нынешнего руководства кремля, которому, к нашему украинскому счастью, не хватило ума воспользоваться мощным смертоносным наследием СССР. Путин и его опричники за годы своего правления практически уничтожили собственную армию, "высосав" без остатка финансирования и распродав все, что можно было кому-нибудь продать.

Начиная с военной реформы 2009 года, благодаря так называемой "оптимизации военного образования", была практически разрушена цепь получения военного образования, отшлифованная во времена СССР. 4-5-6 лет обучения в ВУЗах МО для всех офицеров. Академическое образование от полковника. 10% генералитета имел за плечами Академию Генерального Штаба. Высокий образовательный ценз, как составляющая престижа офицерского звания, практически утратил свою значимость с переходом к "новым оптимизированным стандартам". Ранее Военная академия им. М.М. У Фрунзе было пять факультетов. Только на общевоенном факультете обучалось на двух курсах 160 военнослужащих. После проведения "оптимизации", в 2010 году, в военный учебно-научный центр Сухопутных войск в который превратилась академия, поступили 44 курсанта в офицерском звании. А в академию Генерального штаба набрано всего 16 слушателей.

Использование армии России власть предержащими кремля как огромной кормушки, за счет которой строятся виллы в Ницце, огромные океанские яхты и формируемые миллиардные состояния привели к катастрофическим последствиям. Хищение "оборонных бюджетов" резко ухудшило финансовое и социальное обеспечение офицерского состава и членов их семей, что стало причиной массовых увольнений тех офицеров, которые могли обеспечить себе и своей семье более качественное существование во "вневоенной" жизни. Оставались только те, кто или сам был "возле кормушки" и мог "пользоваться благами военной коррупции", или те, кто не умел ничего, кроме "шагать на плацу" и даже не пытался улучшить ни состояние армии в целом, ни свое собственное существование. .

Во времена Путина и его министров обороны хищение армии стало одним из главных коррупционных трендов кремля. Любая модернизация рассматривается, в первую очередь, как возможность "отмыть" очередные миллиарды, а новые "анало говенные" разработки ВПК, на которые из госбюджета РФ выделяются триллионы рублей навсегда остаются лишь яркими презентациями и сказочными историями о "непобедимости и внеконкурентности". если бы сейчас кремлевские чиновники "очнулись", перестали "осваивать" бюджет в собственные карманы и попытались восстановить реальное производство более-менее конкурентного оружия, в условиях международных санкций это невозможно. Российская военная индустрия критически зависит от импортных комплектующих, брони, компонентов, программ и т.д.

В высокотехнологичном производстве импортозависимость достигает 60-90% и это быстро сказалось на способности выпускать эффективное оружие. Практически все современное вооружение российской армии зависят от иностранных компонентов: крылатые ракеты, бомбардировщики Ту-22, подводные лодки, системы ПВО и зенитные 80 и Т-90. Российская армия технически деградирует и на замену крылатых ракет приходят иранские "шахиды", а Т-80 и Т-90 уступают уже давно устаревшие и снятые с производства места Т-62.

В современной русской армии до 90% призывников – выходцы из семей, занимающих самые низкие ступени на "социальной лестнице". Русская армия настоящего, как и рабоче-крестьянская красная армия, формируется по классовым признакам, что часто приводит к столкновению классово разнородных сил в дополнение к столкновениям по религиозным предпочтениям.

Общее ухудшение качества жизни в России привело к снижению качественных характеристик призывного контингента. Можно говорить о социальной деградации прибывающего пополнения. Это, прежде всего, проявляется в ухудшении здоровья, снижении уровня образования, культуры, морально-психологических качеств. Серьезной проблемой стали алкоголизм и наркомания, а физическая пригодность призывного контингента упала до предельного уровня. Возникла ситуация, при которой институт, функционально призванный защищать все общество, комплектуется самыми слабыми и непригодными для службы в армии. Но и такого "бракованного материала" оказалось недостаточно для продолжения агрессии против Украины.

В попытке компенсировать поразительные потери личного состава, руководство кремля приступило сначала к "мобилизации" гражданских жителей мужского пола с оккупированных территорий ЛНР/ДНР. Затем, когда и этот шаг не привел к "мечтаемым победным" результатам, кремль решил использовать пожалуй свой последний "козырь" и начал набирать в оккупационную армию преступников, отбывавших наказание за совершенные преступления в тюрьмах. Убийцам, грабителям и насильникам, осужденным за особо тяжкие преступления, дали в руки ржавое оружие и отправили "на убой" в угоду болезненным мечтам бункерного диктатора. отловить военкомам, вперемешку с преступниками, под "руководством" офицеров "прямо из лекционных залов", выполняющих приказы коррупционного генералитета, которые (приказы) базируются на методичках времен СССР и искаженной и искаженной информации, не отвечающей реальному состоянию и возможностям…

Киев за три дня?!! Уже совершенно не удивляют бунты российских военных, которые целыми подразделениями отказываются "идти в бой". Как, например, бунт военнослужащих 127 полка 1 армейского корпуса оккупационных войск посредством коллективного отказа от участия в боевых действиях. Отказы несут за собой публичные наказания, которые с удовольствием исполняют "ток-ток герои" кадырова, что еще глубже обостряет межэтническое противостояние в российской армии. Миф о "непобедимой и легендарной" остался лишь в голове путина, который в своих болезненных фантазиях не может допустить даже намеков на реальное положение дел в оборонном ведомстве и армии. Поэтому вся военная "вертикаль власти" от командиров отдельных подразделений до министра обороны "заточена" лишь на создание "положительной картинки" для бункерного диктатора, который до сих пор не понимает, что "отдельные незначительные неудачи" "спецоперации" уже давно не случайны, а носят исключительно системный характер. -психологическое состояние русских "бравых воинов".

Отсутствие адекватного командования, унизительное материально-техническое обеспечение, абсолютное непонимание "зачем они здесь" и подсознательное сравнение собственной "жизни" на россии с тем, что они увидели собственными глазами в "проклятой бандеровщине" заставляет "воинов" сдаваться в плен или бежать из такой "непобедимой освободительной армии" любым способом. Приближается зима.

Ухудшение погодных условий, которое всегда "воспевалось" кремлевскими пропагандистами, как "помощь морозостойкой армии рф", пугает нынешних "богатырей", спящих под открытым небом во влажной форме и уже сейчас "гниющих и кашляющих", не имея ни соответствующего снаряжения ни медицинских. средств борьбы с болезнями. В некоторых подразделениях более 50% процентов личного состава уже болеет пневмонией без всякой надежды на качественное лечение или отправку в госпиталь. Копейная китайская форма и резиновые сапоги или берцы не способствуют повышению настроения и боеспособности.

"Непобедимая и вторая в мире" вынуждена "планово" и "не очень" отступать под давлением Вооруженных Сил Украины. Главные усилия командования РФ направило на информационную подготовку собственного населения к бегству с оккупированных территорий Украины, выдавая ее за очередной "тактический и стратегический гениальный план" командования, которое прежде всего заботится о жизни собственных воинов и не хочет ненужных жертв среди гражданского населения. ".

Нет большего примера тому, чем ситуация в городе Херсоне, где все неудачи потенциально разыгрываются с размахом. Все меньше обеспеченных ресурсами военных получают пополнение новомобилизованным личным составом. В лживом акте неповиновения сообщения о бурной массовке для "обороны" города могли быть не более чем завуалированной попыткой задержать украинских военных и прикрыть отвод техники для экономии еще на один день. Этот выход из города Херсона через левый берег неизбежен, это знают все принимающие решения лица. Цену заплатят не генералы, предпочитающие репутацию и технику. Цена будет платиться жизнями российских солдат, которых сейчас не так не хватает.

Такое объявление о выводе войск было бы непопулярным и посылает плохой сигнал недавно отправленным через реку, поэтому предпринимаются многочисленные попытки произвести впечатление решительного стратегического хода. Они знают, что, скорее всего, следует отступить и полагаться на более экстремальные методы. И неважно, где сейчас находятся русские солдаты. Они выполнили свою работу и снизили смущение своих командиров.

Пока такая ложь еще "держится на ушах" простых россиян. Искаженная кремлем реальность, транслируемая на внутреннего потребителя, позволяет сдерживать негатив и возможные социальные сдвиги внутри страны. Пока что…