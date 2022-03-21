Исторические параллели

Гитлер прекращает поставлять уголь в счет репараций. Со стороны победителей - тишина.

В 1938 году Гитлер присоединяет к Германии Австрию (аншлюс), причем подавляющее большинство населения Австрии поддержала такое решение во время плебисцита. Это уже вопиющее нарушение Версальского договора. А что же Франция и Великобритания? А ничего.

В марте 1939 года Гитлер захватывает Чехословакию и разделяет ее на части, присоединив Судетскую область, населенную преимущественно немцами, в Германию. Перед этим в Мюнхене Германией, Францией, Британией и Италией было подписано соответствующее соглашение о разделе Чехословакии, которую чехи и словаки назвали Мюнхенским предательством. А британской премьер-министр заявил англичанам, что он привез их мир.

Все эти молчаливые, по сути, уступки только поощряли Гитлера к окончательному уничтожению Версальского договора. К следующему шагу - к 1 сентября 1939 оставалось менее полугода.

Теперь понятно, что если бы на любом из этих этапов агрессивная политика Германии получила должный отпор, не было бы войны мирового масштаба. А уже после Польши обуздать Гитлера было уже очень трудно. В 1940 году безудержную агрессию Германии почувствовала на себе Франция, которую разгромили через две недели.

А теперь приведем «этапы большого пути» еще одного государства, формально возникла в 1991 году после развала СССР, но желает создать новую империю на развалинах бывшей «империи зла»:

- военная помощь в войнах Республики Сербии (1991-1999);

- гражданская война в Таджикистане (1992-1993);

- военная помощь в вооруженном конфликте Приднестровской Молдавской Республики и Республики Молдова (1992);

- осетино-ингушский конфликт (1992);

- первая российско-чеченская война (1994-1996);

- дагестанская война (1999);

- вторая российско-чеченская война (1999-2003);

- российско-грузинская война (2008);

- захват Крыма (2014);

- российское вторжение на Донбасс (2014);

- участие в гражданской войне в Сирии (2015-2020).

Задумаемся - а не похожа ситуация, когда ведущие европейские государства - Великобритания и Франция, при попустительстве США (в свое время США заняли Германии деньги для погашения ее долгов по репарациям; в свою очередь, получив эти средства, Великобритания и Франция должны были отдать их США в счет имеющихся долгов за экономическую помощь США в годы войны) фактически поощряли к агрессивной политике Германию в 1935-1939 годах, и ситуация, сложившаяся в Европе после 1991 года, когда реакция Европейского союза и НАТО на проявления агрессивной политики России ограничилась официальным осуждением и экономическими санкциями, уже не так больно ударили по России. Жмут, как гвоздь в сапоге, но идти можно.

С одной стороны - санкции, с другой - Северный поток-2 и Турецкий поток, строительство которых финансируется, в том числе, и за счет западных кредитов. Ничего не напоминает? Когда возникает дилемма - стать на сторону жертвы агрессии или остаться в хороших отношениях с агрессором, то члены G-7 и G-20 выбирают хорошие отношения с агрессором. Хотя нет - выбирают деньги, которые можно заработать на агрессору.

Создается впечатление, что и Евросоюз, и НАТО еще не задумывались над вопросом - а что они будут делать, когда (не дай Бог) Россия поглотит Беларусь и Украину и вплотную приблизится к восточным границам НАТО?

Не будет поздно усиливать дипломатический, экономический и, боже упаси, военное давление на агрессора, который уже сейчас обещает применить к своим обидчикам ядерную дубину? Как они будут останавливать Россию, если она нарушит границы Эстонии или Молдовы - лупаситы по своим? И чем они будут останавливать агрессора?

Уже сегодня Украина, Польша, Литва, Эстония и Латвия всерьез обеспокоены имперскими амбициями восточного соседа. Потому что есть основания для исторических параллелей, потому что еще жива память о выстланых человеческими костями пути в Сибирь и Колымы. Вам так не кажется?