Искренняя радость, в России всё хорошо, несмотря на печальные цифры

Недавно, под одним из моих постов, «простой масковський парень» Паша Маслов, очевидно недовольный сравнением Путина с неадекватным капитаном обреченного судна, оставил комментарий: «какой же ты мудак!». Во-первых: спасибо! «Мудак - человек с половыми органами большого размера» (Викисловарь). Честно, даже устыдился! И откуда Павел знает?! Во-вторых: а что не так?! Или при Путине Россия цветет и процветает? Возможно, но тайком от самих россиян. Давайте проведем короткий анализ «передовой империи».

За 20 лет путинского правления Россия превратилась в страну, с одним из самых высоких в мире показателей социального неравенства: 10% самых богатых россиян владеют 83% всего личного благосостояния страны (Global Wealth Report, 2019).

Число долларовых миллиардеров в России выросло почти в 14 раз (с 8 в 2000 году до 110 в 2019 году). Немалую часть списка Forbes «совершенно случайно» заняли верные друзья и соратники президента.

Несмотря на колоссальные природные богатства, десятки миллионов граждан России продолжают жить за чертой бедности, получая мизерные зарплаты, пенсии и социальные пособия. Более 65% россиян вообще не имеют никаких сбережений («Левада»).

При Путине Россия стала страной с ужасающей коррупцией, оказавшись на 137-м месте в мире из 180, между Папуа-Новой Гвинеей и Ливаном (Индекс восприятия коррупции, 2019).

Число больниц за время правления Путина сократилось в ДВА раза (с 10,7 тыс. В 2000 году до 5,3 тыс. В 2019 году). И в те же ДВА раза выросло количество храмов (с 19 000 в 2000 году до 38 649 в 2019 году) (Росстат).

За 20 лет естественная убыль населения России составил более 8 млн человек (Росстат).

По качеству дорог Россия лишь на 99-м месте в мире по 141 (доклад ВЭФ, 2019).

21% граждан «великой Империи» в XXI веке до сих пор не имеют доступа к канализации, 16% живут без водопровода, в 13% нет отопления (Росстат, 2019).

Россия при Путине опустилась на 154-е место (!) c 163 в целом в глобальном рейтинге миролюбия, оказавшись между Суданом и ЦАР (доклад IEP, 2020).

По уровню соблюдения прав и свобод граждан Россия на 88-м месте в мире из 126-ти, между Эквадором и Ливаном (Rule of Law Index, 2019).

В рейтинге свободы слова Россия - на 149-м месте из 180 («Репортеры без границ», в 2020).

По эффективности государственного управления Россия на 99-м месте в мире из 143 (Legatum Prosperity Index, 2019).

Я уже не говорю об отношении к России со стороны других мировых стран и внутренние противоречия, которые заставили десятки тысяч россиян войти с протестными акциями на улицы Москвы, Хабаровска, Санкт Петербурга и других городов России летом этого года.

А так, «канеха», я – мудак! А в России – все хорошо!