Инфляция совести

Реальная финансовая пропасть между олигархами и простыми гражданами с каждым годом становится все глубже и шире. Россия уже вошла в пятерку экономик мира по самому высокому уровню социального неравенства. По данным Boston Consulting Group, ведущей международной компании, специализирующейся на управленческом консалтинге, за прошлый год благосостояние 500 самых богатых россиян увеличилась в 1,5 раза - с 456 до 663 млрд долларов, превысив на 45% сумму всех банковских сбережений граждан и на 14% международных резервов центробанков. Россия уверенно лидирует «в бегах» по росту социально-финансового расслоения.

В период пандемии и кризиса сверхобогащение отдельных россиян побило все возможные рекорды. Фактически 43% ВВП страны уже под контролем олигополий, таких структур рынка, при которых в одной отрасли доминирует небольшое количество конкурирующих фирм, производящих значительную долю продукции определенной отрасли, а появление новых продавцов затруднена или невозможна.

Распиаренная Кремлем стратегия «поддержки отраслей» дала обратный эффект и вместо поддержки экономики лишь усугубил отдельные предприятия, контролируемые олигархами. Поэтому влияние олигополий на рынок в будущем России будет только расти.

По прогнозам аналитиков, если тренд не изменится, то уже к 2025 году богатые контролировать уже 60% российского ВВП, их благосостояние поднимется еще на 20-30%, что, как минимум, в четыре раза превысит «ожидаемый рост» доходов населения.

Реальная же финансовая пропасть между элитами и гражданами в результате может оказаться значительно шире. Потому что по прогнозам, еще как минимум пару лет общемировая инфляция будет нивелировать рост реальных доходов населения.

Эксперты ожидают, что даже при самом благоприятном восстановительном росте экономики число бедных будет расти пропорционально числу богатых. Из-за этого уже к 2024 году социально-классовый кризис может вернуться в Россию и стать ключевым фактором нестабильности страны.

Инфляция ускоряет темпы расслоения социума. Несмотря на все показательные усилия правительства, рост цен в России ускоряется. После относительной паузы в апреле, в мае произошел новый скачок. По итогам мая индекс потребительских цен, который измеряется по «расширенной потребительской корзине», по данным Росстата, увеличился в пересчете на год на 6,02%.

Планку в 6% годовая инфляция преодолела впервые с октября 2016 года. Ускорение роста цен произошло как на продукты питания, так и на непродовольственные товары. Наибольший скачок продемонстрировали цены на базовые продукты питания (рост за май на 1,04% против 0,87% в апреле или в пересчете на год - рост на 8,07%). Так, согласно Росстата, хлеб подорожал на 8,26%, крупы - на 8,79%, мясо и птица - на 10,92%, рыба - на 12,56%, подсолнечное масло - на 27,94 %, сахар - на 41,54%, овощи - на 8,23%.

Цены на непродовольственные товары при расчете год к году выросли на 6,7%. В лидерах цены стройматериалов (+ 16,44% год к году) и услуги гостиниц (+ 22,7%). Цена бензина за месяц прибавила еще 0,3% (рост в годовом исчислении 6,24%).

Инфляцию ускоряет и само правительство России, поднимая цены и тарифы на контролируемые государством товары и услуги. Так, тарифы ЖКХ выросли на 4,03% год к году, услуги транспорта подорожали на 3,12%.

Разгоняет инфляцию еще и то факт, что рост потребления идет в значительной степени за счет кредитов. Накопление у большинства граждан уже закончились или заканчиваются, поэтому население вынужденно берет новые кредиты.

С начала 2021 банки выдали почти 3 трлн руб. новых займов. Темпы роста потребительского кредитования достигли 20%.

Сегодня ЦБ России увеличил ставку сразу на 0,5 п.п. второй раз подряд, теперь она составляет 5,5%. И все равно реальная ставка остается отрицательной (-0,5%) при инфляции 6%.

Наверное в следующий раз ЦБ повысит ставку снова на 0,5%, и вполне вероятно, что реальная ставка будет отрицательной - так разгоняется сейчас инфляция. Опубликованные в среду данные Росстата о росте цен на первом недели июня показали + 0,16%, по итогам июня вполне возможно, что инфляция год к году будет 6,5-6,7%.

А в июле россиян еще ждет и запланировано правительством рост тарифов естественных монополий на 4-6%. Поэтому надеяться на улучшение ситуации и начать богатеть подавляющему большинству россиян вряд ли стоит.