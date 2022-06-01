Импортозамещение, говорите...

Интенсивность "промывки мозгов" в россии впечатляет. Если бы перенаправить поток лжи, который льется из всех российских средств массовой информации на какую-то огромную турбину, то можно было бы обеспечить «дармовым» электричеством самые отдаленные уголки «необъятной»…
Критическое состояние нервно-психической системы русского общества требует от власти кремля постоянного увеличения «дозы» агитационных манипуляций сознанием населения несчастной страны. В ход идут любые байки, которыми кремль пытается нивелировать последствия многолетнего разрушения и предотвращения демократического пути развития россии.
Критическое состояние нервно-психической системы русского общества требует от власти кремля постоянного увеличения «дозы» агитационных манипуляций сознанием населения несчастной страны. В ход идут любые байки, которыми кремль пытается нивелировать последствия многолетнего разрушения и предотвращения демократического пути развития россии.
Международные санкции, которые получила россия в ответ на военную агрессию против Украины, тяжелым бременем «упали на плечи» простых россиян. Россия объективно не может обойтись без зарубежного партнерства ни в промышленности, ни в науке, ни в повседневной жизни миллионов граждан, которые уже начали терять веру в навеянную кремлем басню об «импортозамещении».
Но кремль не был бы кремлем, если бы даже окончательно поняв невозможность реальной компенсации от потерь западных товаров и технологий для российского рынка, не пытался хотя бы на бумаге исправить ситуацию привычными для себя методами информационной манипуляции.
В конце прошлой недели всероссийский центр изучения общественного мнения снова выдал «на гора» очередную басню о том, «как все хорошо» и «как верит обычный россиянин в то, что «москвич» может быть лучше «бентли».
По результатам опроса, по мнению «ВЦИОМ», в целом россияне уверены в завтрашнем дне своей страны. И наиболее уверены в том, что уже «россия-матушка» без еды и туалетной бумаги их не оставит. 70 процентов мифических респондентов не боятся дефицита импортных товаров. Практически такое же количество уверено, что российские компании смогут заменить зарубежные на внутреннем рынке.
Более 90 процентов уверены, что россия сможет обойтись без импортных средств личной гигиены. То есть мох и береста в ярких обертках вскоре появятся на полках российских гипермаркетов в достаточном количестве. Хотя с яркой оберткой не совсем получится, потому что в россии заканчиваются импортные краски и яркость, и привлекательность обертки уходят в небытие. Тотальная серость, потому что даже с белой бумагой и отбеливателем для целлюлозы существуют огромные проблемы.
89 процентов жителей глубинной россии, привыкших строить свои наклонные избушки практически из «говна и палок», уверены, что могут обойтись без импортных строительных и отделочных материалов. Действительно, зачем в удобствах во дворе финская сантехника, когда нет возможности подсоединить ее к колодцу на другой стороне такого родного «Мухосранска».
Практически 70 процентов россиян, видимо, уверены, что смогут компенсировать отсутствие импортных лекарств традиционной для россии «зеленкой» и мазью Вишневского. Тем более что «на носу» лето и найти в российских кустарниках целебный подорожник не станет такой уж проблемой. А обезболивающее с успехом заменит «рауш наркоз» дубинками полицейских и «росгвардии».
В отечественный автопром по утверждению «ВЦИОМа» верит около половины опрашиваемых. Больше всего – это пожилые мужчины, которые скучают по тем временам, когда они прятались под капотами «жигулей» и вечно сломанных «москвичей» от своих шумных жен и с удовольствием потребляя изначально скрепную «русскую».
Вряд ли нормальный человек поверит в чепуху результатов прокремлевской социологической службы.
Времена, когда можно было выживать в отрыве от окружающего мира, осталось в далеком прошлом. Подобные «достоверные результаты» определения общественного мнения являются составной частью «черного пиара», когда вместо каких-либо доказательств аудитории систематически представляется то, в чем ее нужно убедить. И кажется, как что-то, само собой разумеющееся, и потому поддерживается подавляющим большинством населения. Человеческая психика автоматически реагирует на «мнение большинства», стремящиеся к нему присоединиться.
Такие «результаты» разного рода «социологических опросов», демонстрирующие «общественное единство» современных россиян по тому или иному вопросу, берутся практически «с потолка» и так же далеки от реального положения дел в российском, изуродованном пропагандой, обществе, как ржавый «москвич» далек от сияющего хромом «майбаха».
Но кремль не был бы кремлем, если бы даже окончательно поняв невозможность реальной компенсации от потерь западных товаров и технологий для российского рынка, не пытался хотя бы на бумаге исправить ситуацию привычными для себя методами информационной манипуляции.
В конце прошлой недели всероссийский центр изучения общественного мнения снова выдал «на гора» очередную басню о том, «как все хорошо» и «как верит обычный россиянин в то, что «москвич» может быть лучше «бентли».
По результатам опроса, по мнению «ВЦИОМ», в целом россияне уверены в завтрашнем дне своей страны. И наиболее уверены в том, что уже «россия-матушка» без еды и туалетной бумаги их не оставит. 70 процентов мифических респондентов не боятся дефицита импортных товаров. Практически такое же количество уверено, что российские компании смогут заменить зарубежные на внутреннем рынке.
Более 90 процентов уверены, что россия сможет обойтись без импортных средств личной гигиены. То есть мох и береста в ярких обертках вскоре появятся на полках российских гипермаркетов в достаточном количестве. Хотя с яркой оберткой не совсем получится, потому что в россии заканчиваются импортные краски и яркость, и привлекательность обертки уходят в небытие. Тотальная серость, потому что даже с белой бумагой и отбеливателем для целлюлозы существуют огромные проблемы.
89 процентов жителей глубинной россии, привыкших строить свои наклонные избушки практически из «говна и палок», уверены, что могут обойтись без импортных строительных и отделочных материалов. Действительно, зачем в удобствах во дворе финская сантехника, когда нет возможности подсоединить ее к колодцу на другой стороне такого родного «Мухосранска».
Практически 70 процентов россиян, видимо, уверены, что смогут компенсировать отсутствие импортных лекарств традиционной для россии «зеленкой» и мазью Вишневского. Тем более что «на носу» лето и найти в российских кустарниках целебный подорожник не станет такой уж проблемой. А обезболивающее с успехом заменит «рауш наркоз» дубинками полицейских и «росгвардии».
В отечественный автопром по утверждению «ВЦИОМа» верит около половины опрашиваемых. Больше всего – это пожилые мужчины, которые скучают по тем временам, когда они прятались под капотами «жигулей» и вечно сломанных «москвичей» от своих шумных жен и с удовольствием потребляя изначально скрепную «русскую».
Вряд ли нормальный человек поверит в чепуху результатов прокремлевской социологической службы.
Времена, когда можно было выживать в отрыве от окружающего мира, осталось в далеком прошлом. Подобные «достоверные результаты» определения общественного мнения являются составной частью «черного пиара», когда вместо каких-либо доказательств аудитории систематически представляется то, в чем ее нужно убедить. И кажется, как что-то, само собой разумеющееся, и потому поддерживается подавляющим большинством населения. Человеческая психика автоматически реагирует на «мнение большинства», стремящиеся к нему присоединиться.
Такие «результаты» разного рода «социологических опросов», демонстрирующие «общественное единство» современных россиян по тому или иному вопросу, берутся практически «с потолка» и так же далеки от реального положения дел в российском, изуродованном пропагандой, обществе, как ржавый «москвич» далек от сияющего хромом «майбаха».
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