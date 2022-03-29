И снова - штанга! )

Подведены предварительные итоги внеочередных парламентских выборов, которые прошли в Армении. Партия Никола Пашиняна «Гражданский договор» одержала убедительную победу, набрав около 54 процентов голосов.

Вопреки громким заявлениям, блок «Армения», возглавляемый пропутинским Робертом Кочаряном, вторым президентом Армении, на победу которого надеялись российские пропагандисты, набрал около 21% голосов, а блок «Честь имею» третьего президента Сержа Сагсяна и вовсе провалился, не поборов 7% избирательный барьер.

В Азербайджане и Турции не скрывают радости по поводу итогов парламентских выборов в Армении. Именно с командой действующей в Ереване власти Баку и Анкара связывают свои военные и геополитические успехи в регионе. «Большому Турану» многовекторность Еревана только «на руку». Очевидно, что в отношении Армении эту шахматную партию Эрдоган разыграл вместе с западными партнерами.

Запрос на единый пророссийский курс, который ассоциировался с Кочаряном, оказался ниже, чем запрос на многовекторность Пашиняна, который дружит одновременно и с Западом - США, Франция, и с Россией - в силу объективных обстоятельств и наличии военного присутствия.

Во время премьерства Пашиняна Армения проиграла войну с Азербайджаном за Нагорный Карабах. Поэтому его победа на выборах удивила многих экспертов. Для Пашиняна - это большой кредит доверия. Ведь еще вчера все его обвиняли в измене, в том, что он продался Соросу, и самое главное - проиграл Карабахской войне. Именно на этом «козыри» пытались построить победную стратегию парламентских выборов Кочарян и свергнут Пашиняном Серж Саргсян. Ведь эти политики у армян ассоциируются с победой в Первой карабахской войне и завоеванием территорий Азербайджана. Но время прошло. Пришли другие поколения, далекие от кровавого карабахского конфликта прошлого века. И новая война это только подтвердила. Молодежь в Армении хочет спокойно жить, не хочет больше воевать. Такой, для кого-то неожиданный, результат выборов говорит о сдвиге настроений в армянском обществе - для Армении Нагорный Карабах перестал быть темой, которая определяет повестку дня страны. Это доказали выборы.

Людей интересует другое - нормальная жизнь, экономика, реформы, борьба с коррупцией. Для избирателей Армении этот путь олицетворяет Никол Пашинян.

Путин снова переоценил собственное влияние на внутреннюю политику «союзника», поставил не на тех политиков, не понял реалии сегодняшнего дня.

Кремль потерпел поражение в Армении не только потому, что проиграл его кандидат. Это поражение намного серьезнее очередного «простого проигрыша» пропутинского кандидата. Потому что говорит о главной тенденции, которая есть и в сегодняшней России. Появляется новое поколение граждан, которое уже не обременено комплексом «вселенской катастрофы» - распада СССР. Кремль с удивлением начинает понимать, что людям нужно просто нормальное стабильную жизнь. Безопасное по своей сути. НЕ аннексия Крыма и захватническая война «под прикрытием» на юге Украины, не подготовка к войне с НАТО, агрессивно бессмысленная деятельность власти Кремля, за которую мировое сообщество вводит санкции. Мифы и «скрепи», за которые так бешеный бьется Путин и его окружение, так и не стали реальными целями новых российских поколений. Многолетние протесты молодежи на улицах российских городов отражают именно эту тенденцию.

Путин с его повесткой дня для России, так же, как и его друг Кочарян для Армении, безнадежно устарели, остались в прошлом, им больше не подняться, «оседлать волну». Единственное, что они могут - цепляться за власть любым способом. Относительно Кочаряна выборы в Армении это показали с очевидностью. К сожалению, относительно Путина в России показать то же самое пока невозможно по определению. Потому что в России нет свободных демократических выборов ...

Но как только нынешняя власть России будет вынуждена их допустить - а это обязательно случится - Путин или его «наследники» проигрывают вчистую. И, наконец, покинут политическую сцену. Навсегда ...

Никто об этом не пожалеет.

Все только вздохнут с облегчением.