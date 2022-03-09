И снова о правде

Для путинской России «война» – это очень хорошее и «укрепляющее» понятие, а стремление к миру – это вне закона. Именно поэтому Генпрокуратура РФ начала угрожать уголовной ответственностью за участие в акциях протеста «в условиях беспрецедентной информационной атаки» на Россию. Прокуроры заявляют, что призывы к участию в мирных антивоенных митингах чаще всего исходят из запрещенных в России организаций.

«Вооруженными силами РФ проводится специальная военная операция по защите ДНР и ЛНР. В условиях беспрецедентной информационной атаки на Россию в сети Интернет распространяются призывы к проведению гражданами мирных «антивоенных» акций.

Необходимо учитывать, что источником многих таких призывов являются объединения и организации, запрещенные решением суда РФ в связи с осуществлением ими экстремистской деятельности. Гражданам, подвергшимся таким призывам, может угрожать уголовная ответственность. (ч. 2 ст. 282.2 УК РФ – участие в деятельности экстремистской организации). То есть, участники антивоенных акций будут наказываться по «экстремистской статье».

«Поддаваясь этим призывам, граждане становятся не только потенциальной жертвой провокаций, но и привлекаются к деятельности радикальных организаций, участие в которых «влечет» за собой уголовную ответственность по ч. 2 ст. 282.2 УК РФ (участие в деятельности экстремистской организации)», – сообщили в Генпрокуратуре.

Максимальное наказание по этой статье – шесть лет тюрьмы.

По меркам прокуратуры путинской России практически все демократическое человечество является членами экстремистской организации. А все, кто стремится к миру и спокойной счастливой жизни – преступник, которому место за решеткой.

«Умом», нам такую «Рассею» не понять! Но мы этого и не стремимся. Единственное желание, которое осталось – загнать врага в его крысиную «нору» и уничтожить!