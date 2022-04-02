Хитрый замысел

Публичный отказ Украины от своего суверенитета, о котором болезненно мечтал Путин, означал бы для Кремля победу в этой войне. Но такой же мечтаемый диктатором документ, обнародованный после завершения переговоров в Стамбуле, оказался очень далеким от триумфального. Для Москвы…

Проект соглашения с ног на голову переворачивает болезненную мечту Путина о начале мирового господства.

Действительно, Украина отказывается от своего суверенного права вступать в НАТО. Но ведь ее туда и не собирались принимать в ближайшее время! В то же время она, Украина, получает международные гарантии безопасности, равную 5 статье Североатлантического договора. То есть, где факто получает защиту НАТО от любой внешней агрессии. При этом еще и не несет каких-либо обязательств перед НАТО со своей стороны.

Отказ от права иметь на своей территории иностранные военные базы, контингенты и ударные наступательные системы (которых на ее территории и так никогда и не было!) и статус безъядерной страны уравновешивается правом Украины иметь собственные Вооруженные Силы и без каких-либо ограничений получать лучшие образцы западного вооружения. В том числе – наступательный характер.

Украина остается, как говорится, «при своих». А вот то, что Проект не предусматривает признание российского статуса Крыма и «независимости» ЛНР-ДНР, обязывает Россию признать их «спорными территориями» и начать переговоры об их дальнейшей судьбе – это уже реальная победа Украины на дипломатическом фронте.

Проект принят к рассмотрению и обсуждению российской стороной. Безусловно, вероятность того, что кремлевский сумасшедший согласится на такое Соглашение и фактически признает полное фиаско своих безумных намерений, практически равна нулю. Но сам факт принятия этого проекта к рассмотрению российской стороной говорит о том, что оцепление Путина в отчаянии от такого течения «спецоперации».

Ну, не так они себе представляли весну 2022 года. Не кровавой бойней «непобедимой армии» «слабым и бестолковым» противником. Вместо цветов на «победном марше» по Крещатику – забитые трупами российских «бравых» солдат рефрижераторы и морги в Белоруссии.

Слабая психика больного неуравновешенного кремлевского деда с огромными усилиями выдерживает даже украшенную и лживую версию такого развития событий. Пока – выдерживает. Но отказывается воспринимать.

Учитывая, что окружение сумасшедшего вождя пытается «подавать» своему шефу только «благие вести», непонятно, что они могут «подсунуть» деду на рассмотрение под видом Проекта соглашения.

Потому что обнародованный Проект соглашения является не исполнением Украиной требований фашистской россии, а исполнением фашистской россией требований Украины и ее Победой, которая доконает пожилого диктатора.

Может быть, именно в этом и состоит замысел российской делегации – доконать Путина?

Так Украина готова к такому сотрудничеству!