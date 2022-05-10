Уже третий месяц идет оккупация украинского города Херсон. В первый же день вторжения 24 февраля 2022 российская армия перешла административную границу Херсонской области с аннексированным Крымом и начала оккупацию региона.



Враг надеялся, что преимущественно русскоязычное население Херсона выйдет встречать захватчика с цветами. Как он ошибся! Вместо этого он получил центр постоянного сопротивления оккупации со стороны местного населения, которое четко выражает свои намерения отправить оккупантов «вслед за российским кораблем» и постоянно подчеркивает, что Херсон – это Украина.



С самого начала оккупации в Херсоне и в других городах региона регулярно проходят антиоккупационные митинги. Они продолжились даже после запрета оккупантами проведения массовых акций 21 марта 2022 года, несмотря на применение силы для разгона митингов.



Все попытки утвердить «русский мир» на оккупированных территориях подвергаются активному сопротивлению местных жителей, мешающих преступным намерениям российских захватчиков.



Завтра, 9 мая в оккупированном Херсоне жители города намерены выйти на очередной митинг за Украину и массово завязывать желтые ленты как символ борьбы за территориальную целостность Украины. Организатор – общественная организация «Желтая лента» создала событие в Facebook:

https://www.facebook.com/events/3121930474731285/?ref=newsfeed



В то время как оккупационные войска планируют пройтись по улицам Херсона и похвастаться, что они «взяли город», активисты «Желтой ленты» призывают горожан показать захватчикам, что это не так. Херсон был, есть и всегда останется украинским городом!



«Единственное, что они могут взять – это свои манатки и убираться с ними к себе на «родину». 9 мая выйди за Херсон – это все твое! Испорти победу орков и празднуй победу Украины! Каждое твое сопротивление приближает ее!» - говорится в сообщении общественной организации "Желтая лента".



На митинг за Украину жителям Херсона организаторы предлагают надеть сине-желтую одежду, взять государственную символику и везде развешивать желтые ленты, чтобы «затопить улицы волной патриотических цветов».

Телеграмм канал организаторов сопротивления https://t.me/yellowtape_ru

Врагу не удастся сломать волю херсонцев и разрушить их будущее!

Мы победим!

Херсон – это Украина!