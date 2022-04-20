Херсон – это Украина!

Чтобы хоть как-то оправдать многочисленные поражения и значительные потери в ходе этой «новой-старой» войны против Украины, путин пытается прибегнуть к привычной тактике проведения «псевдореферендумов». Сейчас речь идет о городе Херсоне и населенных пунктах Херсонской и Запорожской областей.
Путин пытается повторить сценарий проведения псевдореферендума на территории оккупированного Крыма образца марта 2014 года. И тогда, и сейчас путин крайне нуждался в легализации оккупированных территорий. Любой легализации, даже полученной преступным путем и без какой-либо надежды на то, что подобный «свободный выбор» общины оккупированных территорий хотя бы когда-нибудь будет воспринят обществом. В том числе – международным.
Ситуации в чем-то схожи. И тогда, и сейчас такое «волеизъявление» проходило в условиях оккупации, под жестким принуждением. Но существуют все же значительные разбежности состояния дел в Крыму 2014 года и сегодняшими Херсоном и Херсонской и Запорожской областями.
В Херсоне у врага нет никаких шансов. Херсон – исключительно украинский город. В нем у рашистов нет ни сети подготовленных общественных организаций, ни каких-либо заметных групп населения готовых к поддержке действий оккупантов. Надежды оккупанта на массовый переход на свою сторону местных чиновников совершенно несостоятельны.
Чего греха таить, весной 2014 года в Крыму многие «посматривали» в сторону россии, с надеждой на столь широко распиаренный кремлевскими рупорами тезис «русской весны». Восемь лет оккупации Крыма и Донбасса ясно дали понять всю лживость российской пропаганды. Даже те, кто весной 2014 года так или иначе поддерживал присоединение Крыма к России в надежде на «улучшение жизни» уже полностью «наелись русского мира». Тем более после зверств «освободителей» на Украине в ходе этой «новой» войны.
Поэтому шансов на добровольное признание новых самопровозглашенных республик у кремля практически нет. Единственный способ все же провести так называемые референдумы – это под угрозой физического уничтожения принудительно согнать местное население и объединить его с масштабной массовкой привезенных из ЛНР и ДНР сепаратистов.
Такое «волеизъявление» никогда не будет воспринято ни Украиной и самими украинцами, ни международным обществом, потому что полностью противоречат, с одной стороны, реальному стремлению полностью проукраински настроенного населения, с другой – европейским демократическим стандартам избирательного и референдного процесса, определенным в актах мягкого права Венецианской Комиссии (Европейская комиссия по укреплению демократии через право – орган Совета Европы).
Следует отметить, что и Конституция Украины не разрешает проводить подобные референдумы. Такие референдумы с точки зрения международного права – ничтожны.
Путин пытается прибегнуть к проведению так называемых «референдумов» на оккупированных территориях с целью продемонстрировать «внутреннему потребителю» хоть какой-то успех в войне с Украиной. Безумные потери, стратегическое поражение на киевском направлении, героическая оборона Мариуполя, Чернигова, Сум, Николаева и Харькова не позволяют продемонстрировать что-либо реальное. Именно поэтому главный военный преступник настоящего прибегает к проверенному способу с принудительным «волеизъявлением» местных жителей.
Но единственное, к чему могут привести подобные действия кремля – это усиление международных санкций против россии и получение на оккупированных территориях возможных самопровозглашенных республик очагов партизанского сопротивления со стороны местного населения.
Путин пытается повторить сценарий проведения псевдореферендума на территории оккупированного Крыма образца марта 2014 года. И тогда, и сейчас путин крайне нуждался в легализации оккупированных территорий. Любой легализации, даже полученной преступным путем и без какой-либо надежды на то, что подобный «свободный выбор» общины оккупированных территорий хотя бы когда-нибудь будет воспринят обществом. В том числе – международным.
Ситуации в чем-то схожи. И тогда, и сейчас такое «волеизъявление» проходило в условиях оккупации, под жестким принуждением. Но существуют все же значительные разбежности состояния дел в Крыму 2014 года и сегодняшими Херсоном и Херсонской и Запорожской областями.
В Херсоне у врага нет никаких шансов. Херсон – исключительно украинский город. В нем у рашистов нет ни сети подготовленных общественных организаций, ни каких-либо заметных групп населения готовых к поддержке действий оккупантов. Надежды оккупанта на массовый переход на свою сторону местных чиновников совершенно несостоятельны.
Чего греха таить, весной 2014 года в Крыму многие «посматривали» в сторону россии, с надеждой на столь широко распиаренный кремлевскими рупорами тезис «русской весны». Восемь лет оккупации Крыма и Донбасса ясно дали понять всю лживость российской пропаганды. Даже те, кто весной 2014 года так или иначе поддерживал присоединение Крыма к России в надежде на «улучшение жизни» уже полностью «наелись русского мира». Тем более после зверств «освободителей» на Украине в ходе этой «новой» войны.
Поэтому шансов на добровольное признание новых самопровозглашенных республик у кремля практически нет. Единственный способ все же провести так называемые референдумы – это под угрозой физического уничтожения принудительно согнать местное население и объединить его с масштабной массовкой привезенных из ЛНР и ДНР сепаратистов.
Такое «волеизъявление» никогда не будет воспринято ни Украиной и самими украинцами, ни международным обществом, потому что полностью противоречат, с одной стороны, реальному стремлению полностью проукраински настроенного населения, с другой – европейским демократическим стандартам избирательного и референдного процесса, определенным в актах мягкого права Венецианской Комиссии (Европейская комиссия по укреплению демократии через право – орган Совета Европы).
Следует отметить, что и Конституция Украины не разрешает проводить подобные референдумы. Такие референдумы с точки зрения международного права – ничтожны.
Путин пытается прибегнуть к проведению так называемых «референдумов» на оккупированных территориях с целью продемонстрировать «внутреннему потребителю» хоть какой-то успех в войне с Украиной. Безумные потери, стратегическое поражение на киевском направлении, героическая оборона Мариуполя, Чернигова, Сум, Николаева и Харькова не позволяют продемонстрировать что-либо реальное. Именно поэтому главный военный преступник настоящего прибегает к проверенному способу с принудительным «волеизъявлением» местных жителей.
Но единственное, к чему могут привести подобные действия кремля – это усиление международных санкций против россии и получение на оккупированных территориях возможных самопровозглашенных республик очагов партизанского сопротивления со стороны местного населения.
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