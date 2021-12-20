Хабаровская ''Коста Конкордия''

Россия демонстрирует огромную инертность. Как океанский танкер, который, хоть и медленно, но безостановочно идет на рифы. Пассажиры в панике, потому что увидели белые буруны, команда пытается захватить спасательные средства, которых стопроцентно не хватит на всех. И только самовлюбленный капитан в восторге от предвкушения неминуемой трагедии. Неизбежной, ибо «Он» ни затормозить такой колосс не может и не хочет, ни быстро изменить курс при таком «качественном» руководстве абсолютно нереально. А руководство неизменное, практически бессмертное ... по крайней мере оно так же считает ...
Федеральная власть теряет контроль над властью региональной. Центробежные тенденции, которые практически были заморожены во время так называемого «крымского перерыва», значительно усилились в течение этого года. Регионы недовольны тем, как Центр справляется с кризисной ситуацией в результате «нефтяной войны», пандемии коронавируса и практически полного отсутствия выполнения Кремлем своих обещаний о «значительном улучшении и усилении». Даже показательное празднование «несмотря ни на что» победы и фейковая, практически «единогласная» поддержка изменений в Конституцию РФ не укрепили позиции официального Кремля, а вызвали у большинства россиян недоразумения и откровенное отвращение. «Единая Россия» трещит по швам. Федеративное устройство России, которое было установлено в январе 1918 г.., не выдерживает противоречий между огромным телом и маленьким бестолковым мозгом, который пытается это тело контролировать. Тело начинает двигаться самостоятельно, с мучительными судорогами.
События, которые сейчас происходят в Хабаровском крае, где в городах на улицы вышли десятки тысяч людей - это не только поддержка заключенного губернатора. Призывы и лозунги, которые звучали на площади Ленина в Хабаровске четко указывают на явную доминанту центробежных сценариев в данном регионе России, является следствием общей нестабильности и дезинтеграции Российской Федерации.
Кремль готов к применению репрессивного аппарата. Более сотни «спецов» в воскресенье, 12 июля, расположились в здании администрации Хабаровского края. В Кремля не осталось никаких рычагов по для урегулирования ситуации кроме применения силы. Но сможет ли это заставить людей и в дальнейшем тянуть «федеральное иго» и безучастно наблюдать за тем, как пароход России идет на дно, а неадекватный капитан хлопает в ладоши и противно улыбается им с мостика?
Юрий Федоренко.
Аналитик, эксперт по вопросам общественной коммуникации.
Аналитик, эксперт по вопросам общественной коммуникации.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии