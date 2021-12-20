Хабаровская ''Коста Конкордия''

11:59 13 Июль Киев, Украина

Россия демонстрирует огромную инертность. Как океанский танкер, который, хоть и медленно, но безостановочно идет на рифы. Пассажиры в панике, потому что увидели белые буруны, команда пытается захватить спасательные средства, которых стопроцентно не хватит на всех. И только самовлюбленный капитан в восторге от предвкушения неминуемой трагедии. Неизбежной, ибо «Он» ни затормозить такой колосс не может и не хочет, ни быстро изменить курс при таком «качественном» руководстве абсолютно нереально. А руководство неизменное, практически бессмертное ... по крайней мере оно так же считает ...

Федеральная власть теряет контроль над властью региональной. Центробежные тенденции, которые практически были заморожены во время так называемого «крымского перерыва», значительно усилились в течение этого года. Регионы недовольны тем, как Центр справляется с кризисной ситуацией в результате «нефтяной войны», пандемии коронавируса и практически полного отсутствия выполнения Кремлем своих обещаний о «значительном улучшении и усилении». Даже показательное празднование «несмотря ни на что» победы и фейковая, практически «единогласная» поддержка изменений в Конституцию РФ не укрепили позиции официального Кремля, а вызвали у большинства россиян недоразумения и откровенное отвращение. «Единая Россия» трещит по швам. Федеративное устройство России, которое было установлено в январе 1918 г.., не выдерживает противоречий между огромным телом и маленьким бестолковым мозгом, который пытается это тело контролировать. Тело начинает двигаться самостоятельно, с мучительными судорогами.