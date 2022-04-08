Губительный либерализм

Россияне, из тех, кто еще имеет доступ к интернету, с восторгом распространяют и обсуждают опубликованное в пятницу обращение лидеров основных фракций Европарламента к россиянам, воспроизводящее печально знакомую и сегодня вопиющую неуместную риторику.
«Поэтому мы хотим сказать вам сегодня, что никто не угрожает России, что ни Украина, ни Евросоюз, ни Соединенные Штаты, ни Североатлантический альянс не желают ей зла.
Никто не анексировал ни единого квадратного метра российской территории, и не собирается этого делать. В Украине нет ни одной ракеты НАТО, ни европейской, ни американской. Ни одна армия НАТО, ни американская, ни европейская, не вошла и не войдет в Россию».
К кому это обращение? На чей ум направлены такие строчки? Для десятков миллионов «оболванных» Путиным и его «ближниками» россиян эти слова являются лишь проявлением слабости и смиренной «позы», занимаемой коллективным Западом.
«…наши 27 стран, ваши 27 соседей, 27 государств-членов Евросоюза, ждут-не дождутся в тот день, когда мы сможем работать вместе с вами во имя стабильности и процветания Европы, нашего общего континента».
Добрые, но слабые соседи, которых терроризирует взбалмошный преступник, тоже проживающий в этом доме… Безнаказанно терроризирует, потому что «просветленная» Европа не может взять в свои либеральные ручонки ружье и уничтожить вора на правах самозащиты!
«Мы обязаны сделать это, прежде всего, во имя нашей общей идентичности, нашей общей европейской культуре, ведь и вы, и мы, прежде всего, европейцы».
Если чепуха может быть преступной, то это именно тот случай! Европа указывает на "общую идентичность" со страной-агрессором? Со стадом мародеров, насильников и убийц?
«Мы все европейцы, потому что черпаем нашу общую культуру из греческой философии, римского права, Старого и Нового Заветов, Просвещения и афинской и древнеримской демократии, переосмысленной Английской и Французской революциями.
Так что давайте действовать сообща, чтобы без промедления завершить этот мрачный период нашей жизни, чтобы наступил день, когда ваша Федерация и наш Союз, с его нынешними и будущими членами, найдут пути взаимопонимания и сотрудничества, которые так необходимы Европе и всему миру».
«…ваша Федерация и наш Союз»!!! Это они о «федерации», черпающей свою псевдокультуру из гитлеровского Mein Kampf?!!
Какая «общая культура» может быть связана с теми, кто уничтожает больницы и детские сады, кто убивает ни в чем не повинных мирных людей? Кто грабит мертвых? Кто вырывает серьги из ушей живых девушек? Неужели может быть хоть что-нибудь общее у европейцев с такой мерзостью?
Взаимопонимание и сотрудничество после Мариуполя и Бучи? После зверски казненных безоружных мирных людей?
«Стою на асфальте в лыже обут…». Стою и не понимаю, что происходит в головах уважаемых депутатов Европарламента?
Неужели болезнь «геополитической слепоты» и недальновидности настолько поразила уважаемых политиков, что они не понимают очень простой истины:
Никогда «Федерация» не сойтись с Европейским Союзом. Если это, не дай Бог, случится – то такое «сочетание» будет означать конец демократии и развития. Для всего мира.
Чтобы этого не случилось, Европа должна объединиться не в «плаксивом миролюбии», а в понимании того, что эта кровавая преступная «Федерация» как Карфаген должна быть полностью разрушена и навсегда затерта на страницах всемирной истории.
«Поэтому мы хотим сказать вам сегодня, что никто не угрожает России, что ни Украина, ни Евросоюз, ни Соединенные Штаты, ни Североатлантический альянс не желают ей зла.
Никто не анексировал ни единого квадратного метра российской территории, и не собирается этого делать. В Украине нет ни одной ракеты НАТО, ни европейской, ни американской. Ни одна армия НАТО, ни американская, ни европейская, не вошла и не войдет в Россию».
К кому это обращение? На чей ум направлены такие строчки? Для десятков миллионов «оболванных» Путиным и его «ближниками» россиян эти слова являются лишь проявлением слабости и смиренной «позы», занимаемой коллективным Западом.
«…наши 27 стран, ваши 27 соседей, 27 государств-членов Евросоюза, ждут-не дождутся в тот день, когда мы сможем работать вместе с вами во имя стабильности и процветания Европы, нашего общего континента».
Добрые, но слабые соседи, которых терроризирует взбалмошный преступник, тоже проживающий в этом доме… Безнаказанно терроризирует, потому что «просветленная» Европа не может взять в свои либеральные ручонки ружье и уничтожить вора на правах самозащиты!
«Мы обязаны сделать это, прежде всего, во имя нашей общей идентичности, нашей общей европейской культуре, ведь и вы, и мы, прежде всего, европейцы».
Если чепуха может быть преступной, то это именно тот случай! Европа указывает на "общую идентичность" со страной-агрессором? Со стадом мародеров, насильников и убийц?
«Мы все европейцы, потому что черпаем нашу общую культуру из греческой философии, римского права, Старого и Нового Заветов, Просвещения и афинской и древнеримской демократии, переосмысленной Английской и Французской революциями.
Так что давайте действовать сообща, чтобы без промедления завершить этот мрачный период нашей жизни, чтобы наступил день, когда ваша Федерация и наш Союз, с его нынешними и будущими членами, найдут пути взаимопонимания и сотрудничества, которые так необходимы Европе и всему миру».
«…ваша Федерация и наш Союз»!!! Это они о «федерации», черпающей свою псевдокультуру из гитлеровского Mein Kampf?!!
Какая «общая культура» может быть связана с теми, кто уничтожает больницы и детские сады, кто убивает ни в чем не повинных мирных людей? Кто грабит мертвых? Кто вырывает серьги из ушей живых девушек? Неужели может быть хоть что-нибудь общее у европейцев с такой мерзостью?
Взаимопонимание и сотрудничество после Мариуполя и Бучи? После зверски казненных безоружных мирных людей?
«Стою на асфальте в лыже обут…». Стою и не понимаю, что происходит в головах уважаемых депутатов Европарламента?
Неужели болезнь «геополитической слепоты» и недальновидности настолько поразила уважаемых политиков, что они не понимают очень простой истины:
Никогда «Федерация» не сойтись с Европейским Союзом. Если это, не дай Бог, случится – то такое «сочетание» будет означать конец демократии и развития. Для всего мира.
Чтобы этого не случилось, Европа должна объединиться не в «плаксивом миролюбии», а в понимании того, что эта кровавая преступная «Федерация» как Карфаген должна быть полностью разрушена и навсегда затерта на страницах всемирной истории.
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