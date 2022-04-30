Грязь и беспомощность. Девиз оккупантов.

Среди причин, повлиявших на водный баланс полуострова и вызвавших дефицит воды, рядом с глобальным потеплением, засухой последнего года, военной экспансией оккупанта и провалом «хозяйствования» оккупационной власти, стоит проблема перенаселения Крыма.

Вместо довоенной численности постоянного населения Крымского полуострова 2350504 человек, сейчас имеем дело с де-факто имеющимся населением, как минимум, в 3100000 человек. За годы оккупации АР Крым и города Севастополь населения полуострова за счет миграции из РФ выросла минимум на миллион человек. Но это еще не все ...

Согласно российской статистике, всего в 2020 году в Крыму побывало 6,3 миллиона туристов. В этом году власти Крыма прогнозируют туристическое посещение полуострова около 9 миллионами россиян. Практически все традиционно «туристические» страны закрыли свои границы в связи с пандемией, поэтому россияне едут отдыхать на оккупированный полуостров.

Еще в апреле этого года «глава» Крыма Сергей Аксенов заявил, что полуостров готов принимать до 10 миллионов туристов ежегодно. Мягко говоря, это не совсем соответствует действительности. Бесспорно, оккупационная власть готова «принять» и 10 и 20 миллионов. Для них это способ личного обогащения. Чем больше туристов из России отдохнет в Крыму - тем больше денег попадет в провластные карманы. Но инфраструктура полуострова не способна выдержать такое количество людей. В том числе и водопроводы, и канализация.

Инфраструктура преимущественно советских времен не соответствует количеству неплановых новостроек, мини-отелей и апартаментов, которые так любит оккупационная власть. Все это нагрузка ложится на старые очистные сооружения.

Где-то поставили свои, где-то нет, и канализация сливается прямо в море и реки полуострова.

Количество денег, которые выделяются на решение проблемы очистных сооружений, впечатляет, но не делается практически ничего. Тотальное разворовывание средств и популистские разговоры. Достаточно вспомнить хотя бы историю с пропавшими в московском банке двумя миллиардами рублей, которые были предназначены для ремонта основных очистных сооружений Севастополя - «Южные». И это лишь один из скандалов. Очистных сооружений нет, и неизвестно, когда они будут - не только в Севастополе, но и в Крыму в целом.

Водопроводы Крыма находятся в аварийном состоянии. По оценкам экспертов около 50% воды теряется в процессе транспортировки к потребителю. Но оккупационной власти не до ремонта и реконструкции.

По словам вице-премьер-министра - министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексея Резникова, запасов воды и возможности ее естественным путем получить вполне достаточно в Крыму. «Мы провели не одну проверку, не одну экспертизу от специалистов, в том числе от тех, кто работал в Крыму непосредственно в тех организациях», - рассказал Алексей Резников.

Нужно только заботиться о состоянии инфраструктуры и обеспечивать качественное и полноценное восстановление водного ресурса и не превращать оккупирован полуостров на милитаризованную туристическую Мекку.

Поэтому проблема водоснабжения и защиты водного баланса полуострова, которая возникла в оккупированном Крыму, целиком на совести путинского Кремля и пророссийской «новой власти». Но им нет никакого дела до проблем крымчан. Потому что «оно не свое». Крым откровенно и нагло украден у Украины. Поэтому надежды крымчан на предупреждение гуманитарной катастрофы и на улучшение состояния с водоснабжением напрямую связаны с возвращением в состав независимой Украины.