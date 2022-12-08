Грустный "Дождь"

На войне противопоказаны любые хаотические крики и поспешные, не взвешенные решения, принятые в "запале". В любом «запале». Даже патриотическом. На любой войне! Даже информационной…

История лишения Латвией лицензии телеканала "Дождь" на трансляцию в странах ЕС с одной стороны вроде бы очень проста и справедлива, с другой – вызывает определенные вопросы по целесообразности и взвешенности принятия такого решения.

Телеканал «Дождь» был заблокирован в России через несколько дней после начала войны в Украине и, как и многие другие независимые российские СМИ, был вынужден прекратить работу. В июне стало известно, что Дождь получил лицензию на вещание в Латвии, куда переехали журналисты ряда независимых российских изданий. В июле телеканал объявил, что возобновляет вещание. Через четыре месяца вещание прекратилось…

Идея создания телеканала принадлежит Наталье Синдеевой, которая вместе с Верой Кричевской, Ольгой Попковой и Ольгой Захаровой 27 апреля 2010 запустила этот информационный проект.

В течение 12 последующих лет канал широко освещал события, связанные с протестным движением в России в 2011-2013 и 2017-2018 годах, "Болотным делом", делом Pussy Riot, делом "Кировлеса", отравлением Алексея Навального и т.д. Почти две трети эфирного времени занимали передачи, транслируемые в прямом эфире. Телеканал «Дождь» рассказывал российским зрителям о тех событиях, о которых официальная кремлевская пропаганда или вообще замалчивала, или искажала информацию в трендах взбешенной кремлевской пропаганды.

1 декабря, в своем вечернем прямом эфире, ведущий новостной программы «Здесь и сейчас» Алексей Коростелев, рассказывая о нарушении прав мобилизованных россиян, призвал зрителей писать в редакцию о таких случаях и отметил, что многим российским военнослужащим мы смогли помочь, например, с оснащением и просто элементарными удобствами на фронте».

После неоднозначного заявления ведущего, вызвавшего критику аудитории по поводу российского телеканала в соцсетях, руководство «Дождя» уволило Алексея Коростелева. Об этом в прямом эфире объявила глава службы информации канала Екатерина Котрикадзе и принесла извинения телезрителям. Но было уже поздно.

Ранее «Дождь» уже получил два предупреждения от латвийских властей в связи с освещением им войны в Украине. В частности, 2 декабря канал был оштрафован на 10 тысяч евро за изображение Крыма в составе России и именование российских войск «нашей армией». Третье предупреждение означало утрату лицензии. Так оно и произошло.

Вроде бы, все просто и справедливо. Но…

Очень уж обрадовались на запрет «Дождя» в кремле. Песков с удовольствием рассказывает о том, что «все время кому-то кажется, что где-то лучше дома. Все время кому-то кажется, что где-то свобода, а дома несвобода. Это один из ярких примеров, который показывает ошибочность таковых иллюзий».

Современным властям путинской России действительно есть из чего быть довольным, ведь практически единственный оппозиционный информационный ресурс остановил свое вещание не только в Латвии, но еще и по всей ЕС, потому что латвийская лицензия давала на это право. Источник беспристрастной, пусть, возможно, и частичной информации, который на русском языке россиянам давал возможность не захлебнуться в лапше официальной кремлевской грязи, как минимум на время прекратил свою деятельность.

Если промониторить информационное пространство россии и проанализировать реакцию простых россиян, то можно увидеть, что русскоязычные корреспонденты разделились мнениями по поводу прекращения вещания «Дождя». Одна часть, которая болеет «путинизмом» или получает средства за выполнение кремлевских заказов, активно одобряет исчезновение телеканала из информационного пространства, практически «аплодируя действиям Латвийского Национального совета по электронным СМИ и лично Ивару Аболиньшу», которые «отобрали» лицензию. Другая, та, которая еще подверглась тотальной пропаганде, говорит о том, что «к сожалению, исчез единственный источник беспристрастной информации».

Вот в этом и сложность ситуации. С одной стороны, канал «Дождь» в последнее время действительно стал слишком много давать поводов обвинить себя в предвзятости и возможной прокремлевской позиции. С другой – закрытию канала почему-то радуются в первую очередь наши враги…

Возможно, что прежде чем «рубить с плеча», Латвийскому Национальному совету по электронным СМИ и лично Ивару Аболиньшу надо бы дождаться результатов государственного расследования, чтобы отзыв лицензии был обоснован с позиций правового государства? Или может тогда бы выплыли на поверхность примеры захвата путиным самого господина Ивара, которыми изобилуют его личные страницы в социальных сетях?

Поспешность «суда» над возможно последним независимым (тоже – возможно!) русскоязычным каналом вызывает чувство поражения успешно проведенной врагом информационной спецоперации. Такое же возможно? Если "нет", то откуда же тогда такое плохое ощущение?!!