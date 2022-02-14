Грустное... страшное... и политическое

Современная российская журналистика каждого журналиста заставляет делать выбор. С одной стороны - честь и убеждения, с другой стороны - деньги. Выбор довольно жесткий. Тем более, что честь и убеждения дополняются страхом за себя и своих близких. Возможностью оказаться за решеткой или даже быть «поломанным» или отравленным.

Российская журналистика уже проходила «времена выбора» в СССР. Или ты работаешь в отделе пропаганды ЦК КПСС, или пишешь о растениях и насекомых. Или оставляешь любимую выбранную профессию. Кто-то смог эмигрировать. Но таких были единицы. Сегодня отдела пропаганды нет, но пропагандисты остались. Как и подобный мучительный выбор.

Российская журналистика сегодня - страшное и печальное зрелище. Журналисты в большинстве своем не несчастные, но четко следуют веяниям и запросам эпохи. Если надо, легко перепишут историю, надо, отрекутся от своих слов. И самая яркая закономерность - почти все они в начале карьеры были либералами. А потом с легкостью «переобулись». Некоторые даже публично покаялись.

Дмитрий Киселев, который непринужденно и интересно в конце 90-х вел программу «Окно в Европу», сотрудничал с прогрессивной Телешколой «Интерньюс», которая затем была разгромлена государством. Из-за отказа читать заранее готовый текст о событиях в Вильнюсе был отстранен от ведения информационных программ, после чего некоторое время сотрудничал с немецкими телеканалами ARD и RTL, а также японской телекомпанией NHK. Объяснял зрителям, что «журналиста нельзя отделить от этики», что «публика, которая смотрит на экран, сама должна понять, кто перед ней - журналист или агитатор». Или вот еще: «Мы все-таки говорим о профессиональной журналистике, а если говорить о «пипл хавает», он будет хавать любое снижение планки, любое снижение морали и правил».

Через 20 лет Дмитрий, заняв должности Генерального директора Международного информационного агентства «Россия сегодня» и заместителя генерального директора ВГТРК, расскажет зрителю о необходимости превратить США в «радиоактивный пепел» и потребует жечь сердца геев.

Андрей Норкин, который в 90-х делал крутые репортажи из Чечни, вызвал сильное раздражение генералов, был в плену, его арестовывали по наводке ФСБ. Заявлял о том, что в двухтысячном году у него случился идеологический разрыв с либеральными журналистами, политиками и общественными деятелями, которых он в дальнейшем обвинял в отсутствии патриотизма. 28 сентября 2016 в эфире программы «Место встречи» на НТВ во время обсуждения темы расследования катастрофы MH17 Норкин выгнал из студии приглашенного украинского политолога Сергея Запорожского с возгласом: «... Всякий баран будет меня учить ... Я 26 лет в журналистике работаю». Через год, в телеэфире 20 сентября 2017, в ответ на реплику украинского политолога Кирилла Климчука «Мы хотим защитить себя от таких стран-гопников, как Российская Федерация. И это мы уже показали на Донбассе », Норкин в похожей форме выгнал приглашенного гостя из студии, при этом используя выражение с нецензурным словом.

Сейчас работает на канале Маргариты Симоньян, где видоизменяет пресс-релизы МИД о ситуации в Украине, и на полном серьезе пишет колонки о том, что «либерализм ведет к гомосексуализму».

Примеров очень много. Соловьев, Бабченко, Прилепин и другие ... Учились, им объясняли, что журналистика фактов, а есть пропаганда. И они это понимали, понимают и сейчас. Но о тех временах говорят одинаково. Как по писаному, так, как их научили «темники», что «просто носили розовые очки». А теперь, вот, сняли.

Российская журналистика сейчас - ядовитая профессия. В стране вроде как демократия, журналистика вроде как четвертая власть. Но Кремль делает все, чтобы журналистское сообщество была «тварью дрожащей», что права не имеет. Право имеют пусть официальные пиджаки. Они открыто заявляют о том, что средства массовой информации должны ложиться под заказчика, будь то государство или бизнес. В выступлении на журфаке МГУ замминистра связи Алексей Волин назвал журналистику бизнесом, который не имеет никакой миссии, кроме как «пахать» на дядю. И плевала власть на 29 статью Конституции, закон о СМИ и международные конвенции. Журналист? Пой дифирамбы о «безостановочно заботу», воплощает в реальность болезненные фантазии Путина!

Нормальной порядочному человеку сейчас нельзя идти в журналистику. Просто потому, что по большому счету, идти некуда. Нет сейчас журналистики. В полном смысле этого слова. Ложь и пропаганда заменили журналистику. Журналисты, в большей своей части, стали холопами, обслуживающими интересы власти. И то, что мы видим в федеральных российских СМИ, к профессии не имеет никакого отношения. Профессионалы из журналистики ушли.

В России нет традиций по-настоящему свободной прессы. Не успели сформироваться. И то, что мы наблюдаем сегодня - это выжженное поле. И что общего во всем этом современном «пропагандействе» с профессией журналиста? Ничего.