Громкое "ОЙ!" для оккупантов

Ой, а что случилось??? Что это так мощно бомбануло???

А "бомбанул" военный аэродром в крымской Новофедоровке. Вместе с аэродромом в очередной раз «бомбанули» имидж оккупационных войск, путинские заверения о «защищенном Крыму», «несостоятельности ВСУ» и «непобедимости российской армии».

После превращения крейсера «москва» в «подлодку», мы, украинцы, долго ждали громких побед. В социальных сетях «разлетались» видео сбитых вражеских вертолетов и самолетов, взорванных танков и БМП, пленных и непогребенных орков. Но всегда хотелось чего-нибудь большего. Люди – они такие существа, которые быстро привыкают ко всему. Вот и мы «привыкли» к тяжелому ежедневному труду наших защитников.

Тем более что после Мариуполя, Бучи, «Амстора» и других «примеров» кровавых преступлений московской орды, очень хотелось бы увидеть, как проклятые оккупанты «взлетают в воздух» сотнями, тысячами…

И вот, наконец, 9 августа, на шестой месяц войны, «взлетел в воздух» целый военный аэродром. И не где-то, а в Крыму, который россия преступно присвоила себе и пыталась доказать всему миру, что это «навсегда», что Крым защищен «на веки», потому что он (Крым) – неотъемлемая часть «непобедимой империи».

Несостоятельность российской политики и кремлевской власти вообще подчеркнула реакция на нанесенный ВСУ удар по аэродрому в Новофедоровке. Россия к такому не была готова от слова "совсем". Ни власть, ни «громкоговорители», ни простые россияне…

«Ну, это уже вообще…» или «Что-то уж совсем перебор» — как написала Скабеева в своем твиттере после «задымления» в Крыму.

Потом, немного придя в себя после первого потрясения, последовали привычные уже разговоры о «нарушении техники безопасности», «хлопках», «отсутствии какого-либо вреда», «незначительности происшествия» и так далее.

Ну, «незначительность события» вместе с отдыхающими россиянами на оккупированном украинском побережье благодаря социальным сетям наблюдала многомиллионная аудитория как внутри России, так и за ее пределами. И «обозвать» сверхмощные взрывы «хлопками» и «незначительным событием» могли только слепые, глухие и безумные зрители. От «хлопков» люди бы не убегали, как безумные, с пляжей и не формировали многокилометровые очереди из автомобилей, пытаясь скрыться из такого «спокойного российского Крыма».

Для России это стало настоящим шоком, разрушением многолетнего выпестования мифов о «непобедимости» и «избранности». Но путинские власти не могут себе позволить признать тот факт, что неизбежная расплата за агрессию и оккупацию уже добралась до России, даже если речь идет пока «только» об оккупированном украинском Крыме.

Да, это еще не «красная площадь». И кремлевские башни пока не превратились в груду камней. Но – это начало. Для путина и его опричников, это начало конца. И признать этот факт для кремлевского диктатора все равно что повеситься на подтяжках в своем бункере. Поэтому российским властям лучше списать взрывы на детонацию боекомплекта от неосторожности «рядового Иванова». Да еще найти на месте взрывов окурок сигареты с характерным прикусом мифического бойца, тело которого потом так и не найдут.

Для нас, украинцев, особенно для тех, кто сейчас оказался на временно оккупированных территориях, это мощный сигнал того, что Украина обязательно победит. Вернет все утраченное, отстроит разрушенное. Уничтожит оккупанта, как и где бы он ни скрывался.

Уничтожение военного аэродрома в Крыму четко указывает на то, что захватчик не может чувствовать себя в безопасности, пока он находится на украинской территории.

Неважно, были это наши ракеты, беспилотники или «подарок» оккупантам от наших ДРГ. Есть только факт, и он очень прост – враг будет уничтожен независимо от того, где он находится и как «защищено» он себя чувствует.

…

Как же приятно было смотреть, когда «наскипидаренные» москали носятся по пляжу, пытаясь понять «как же так!» и тянут чемоданы, чтобы поскорее затолкнуть их в свои автомобили и убежать от войны, которую они до сих пор считали легкой победной прогулкой «асвобадителями»!

Слава ВСУ!