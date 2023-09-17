"Горняк" и саммит

21:35 04 августа Киев, Украина

Что общего между "москвой" и "оленегорском"? Если речь идет о городах, то и первое и второе пока находится на территории россии. Второй город, правда, в 630 раз меньше и в нем нет небоскребов "москва-сити". А вот оленей много как в первом, так и во втором. Не бритых и не бритых... Россия, что поделаешь...

А еще есть (ну как, "есть", были) военные корабли "непобедимого" флота кремля - ракетный крейсер "москва", который уже стал "меккой" черноморских крабов, и российский большой десантный корабль "оленегорский горняк", который сейчас пытается тоже пойти по единственному реальному направлению для всех российских военных кораблей после поцелуя с украинским морским дроном. Пойдет? Надеемся на то.

А как же все начиналось хорошо для путина. Речь даже не о мрачном утре 24 февраля 2022 года, когда бункерный в экстазе топтался по ковру своей комнаты отдыха и передвигал игрушечные "победные" дивизии и учил текст выступления на Крещатике в честь "победы россии в трехдневной войне". Нет, речь о сегодняшнем утре 4 августа 2023, когда СМИ мордора запестрели "патриотическими одами" о том, что "в акватории города-героя были уничтожены два украинских надводных беспилотника". Видимо порадовало путина сообщение в телеграмм-канале новороссийского главы Андрея кравченко о том, что "моментально среагировали и помогли избежать последствий атаки безэкипажных катеров экипажи кораблей "Оленегорский горняк" и "Суворовец". Но не надолго. Не те уже на россии "суворовцы", а о горняках, тем более "оленегорских", речь вообще не идет.

"Героически" подставив борт (или это такая стратегия у "умелых российских мореходов"?) под 450 кг тротила, "горняк" получил "травмы, не совсем совместимые с продолжением надводной жизни". Сейчас он плывет в новороссийскую гавань. Ну как, плывет... Улегся на левый борт и пытается показать всем киль, но буксиры пока не дают ему этого сделать. Дотянут? Возможно. Но снова выйти в открытое море "оленегорский горняк" сможет очень и очень не скоро.

Практически 50 лет этот десантный корабль был гордостью российского флота. Это тоже его объединяет с крейсером имени столицы империи, который гордо носил название "флагмана чф рф". Лучший десантный корабль Северного флота рф 2007 года. И вот такая неприятность ... Выдержав нагрузки и штормы Севера в теплом и уютном Черном море практически "почил в Бозе". А может уже и на дне. Информации о ходе событий спасения "горняка" пока не поступало, но последний видеодиагноз не дает оснований кремлю радоваться. Ожидаем, что количество объектов подводного культурного наследия Украины, где под № 2064 уже находится крейсер "москва", увеличится на одну единицу уже сегодня.

Хороший подарок сделали ВСУ украинской дипломатии накануне открытия 5 августа в Джидде международных переговоров по урегулированию украинского кризиса с участием представителей около 30 стран, включая Индонезию, Египет, Мексику, Бразилию, Чили, Замбию, ЮАР и Индию. Даже Китай будет представлен на этом мероприятии своим полномочным представителем. председатель Си Цзиньпин решил все-таки отправить на саудовский курорт своего спецпосланника Ли Хуэя, который несколько месяцев назад ездил в Киев, Москву и ряд европейских столиц в поисках сценариев урегулирования.

Понятно, что определенное количество стран, представители которых примут участие в этом мероприятии, сейчас "выбирает сторону". Возможно, что очередная украинская победа над "морской империей" станет той каплей, которая склонит весы дипломатов и руководства таких стран на сторону Украины. Чем может ответить на значительное повреждение/потерю очередного большого военного корабля россия? Усилением террора против мирного населения Украины? Еще одним попаданием в жилую многоэтажку, рассказывая о "высокоточном ударе по центру принятия решений"?

Преступность кремлевского режима во главе со старым придурком уже давно понятны всему миру. Где кто еще надеется на "военную мощь" России и ее победу в захватнической войне против Украины и получения после такой "победы" определенных преференций от "победителя".

Своим внешним видом и инвалидным состоянием "Оленегоский горняк" еще раз подчеркивает то, что все, кто поддерживает Россию, в конце концов пойдут уже проторенным путем. Тем, по которому ловко идут российские военные корабли...

P.S.: дотащили таки "оленя" до пирса. Стоит искривленный, масло или топливо вытекает... Может уже кто-то на берегу найдет спичку?!!!