Наиболее яркие положительные чувства для человека – это любовь и гордость. Не гордыня, которой болеет российское общество во главе с бункерным стариком. Гордость! Чистое и светлое ощущение того, что ты сделал что-то полезное, настоящее, даже исключительное! Или причастен к чему-то великому. Например – принадлежишь к великой нации! Это точно не о россиянах. Где уж там чувствовать гордость, если живешь на «московских болотах» и тобой, как скотом, «заправляет» скотиняка, не заслуживающего сама даже места в хлеву.

Ни в коем случае не хочу утверждать, что Украина – это «рай Земной». Ибо это уже будет «гордыня», которая есть грех. Украинцы – обычные люди со своими проблемами, неурядицами, бедами. Со своими радостями и счастьем. Ключевое то, что мы – настоящие люди! Которым не все равно, страдать в оковах рабства, или дышать полной грудью в свободной стране. Как и любые настоящие люди, не зависимо от языка, цвета кожи и вероисповедания, мы стремимся к личной свободе свободного развития в своей стране и понимаем, что жизнь каждого из нас зависит от того, какова сама Украина. Насколько она способна удовлетворить наши искренние желания и защитить путь, который избрали украинцы для себя и своих потомков – путь свободы и воли.

Украина способна. Была и будет! И это наполняет нас гордостью! Украина – это все мы, украинцы, и нам есть чем гордиться. Объединившись в сопротивлении против врага, что в своей зависти к Украине, которая, в отличие от псевдоимперии, действительно предоставила возможность украинской Нации почувствовать себя частью цивилизованного мира, мы имеем полное право гордиться своей силой и мужеством. Планы глупого диктатора рассеялись прахом. Орда захлебнулась в собственной крови на украинских полях.

Враг еще не уничтожен коренным образом. Всему свое время. Но наша гордость за нас самих, украинцев, и нашу страну уже абсолютно уместна и справедлива. Весь мир понял, кто такие украинцы и какую роль они играют в развитии мирового общества. Украинская Нация оказалась на острие сопротивления страшной болезни, распространяемой вокруг себя путинской россией. И именно от Украины и украинцев сейчас зависит состояние мирового здоровья. Либо мы сможем защитить мировое сообщество от заразы, либо оно убьет весь мир.

Гордость за страну очень много проявлений и оттенков. От величественных и ярких, таких как освобождение Херсона, до незначительных по меркам стратегических достижений, но от того не менее значимых по своей сути. Ответ Защитника о. Змеиный российскому оккупационному кораблю, дети, передающие Защитникам на борьбу с врагом, собранные на собственный подарок средства, боец терробороны, который с пулемета сбивает вражескую ракету. Множество примеров. Трудно сравнить с чем-то чувство гордости за страну, когда после очередного «блэкаута», вызванного обстрелами мирных украинских объектов безумным преступником и его кровавым войском, возобновляется подача электроэнергии и на улицах темного города включаются светофоры и фонари, светятся окна многоэтажек, прохожие, водители, жители домов начинают аплодировать и по освещенному городу несется «Слава Украине!»

Это настоящая гордость за нас, за Украину, за тех, кто защищает украинскую землю на фронте и за тех, кто помогает им в святой борьбе. За каждого из нас!

Многие споры ведутся уже не один год по поводу поиска «национальной идеи» Украины. Философы, историки, краеведы и политики «ломают копья», пытаясь доказать свою собственную точку зрения на то, какой она должна быть. А может, это все лишнее? Споры, «поиски в темной комнате черного кота», трактаты на многие страницы… Возможно все гораздо проще, и национальной идеей Украины должна стать стопроцентная и безоговорочная гордость украинцев за свою страну, которая уже, в борьбе со страшным злом, добыла в борьбе право на то, чтобы ею гордились и гордились тем, что каждый из нас УКРАИНЕЦ!