Годовщина. 7.

Семь лет назад, 16 марта 2014 года, под дулами автоматов российских солдат был проведен так называемый Крымский «референдум», который положил начало русской аннексии украинского полуострова.

Решение о проведении «референдума» о статусе Крыма было принято на заседании Верховной Рады Крыма 27 февраля 2014.

На тот момент здание Крымского парламента уже была полностью захвачена вооруженными российскими военными без опознавательных знаков. Журналистов в зал заседаний не пустили, поэтому до сих пор остается неизвестным, был ли в зале кворум для принятия этого решения и насколько «добровольным» было голосование депутатов фактически под дулами автоматов.

В 2015 году бывший сотрудник ФСБ и ГРУ Игорь Стрелков (Гиркин), который считается одним из руководителей операции по захвату Крыма, в одном из своих интервью признался, что 27 февраля 2014 депутатов крымского парламента приходилось «загонять» на голосование. «Депутатов собирали« ополченцы », чтобы загнать их в зал, чтобы они приняли постановление об отставке правительства и назначения« референдума ». Что уж там говорить? Да, я был одним из командиров этих «ополченцев». Я это все видел собственными глазами », - сказал он.

Согласно решению крымского парламента от 27 февраля 2014 года, на «референдум» выносился только один вопрос: «АРК имеет государственную самостоятельность и входит в состав Украины на основе договоров и соглашений (по или против)». «Референдум» был назначен на 25 мая 2014 года.

После этого Совет Федерации Федерального собрания России позволила президенту России Владимиру Путину использовать Вооруженные силы России на территории Украины. В Крыму начались массовые акции протеста против войны. Проукраинские крымчане начали публично призывать материковую Украину и мир отреагировать на происходящее. И уже 1 марта 2014 Сергей Аксенов заявил о переносе «референдума» на 30 марта «в связи с обострением ситуации на полуострове».

Когда украинская власть публично осудила инициативы по отделению Крыма от Украины и получила санкцию Шевченковского районного суда Киева о задержании Сергея Аксенова и Владимира Константинова, крымский парламент утвердил новую дату проведения «референдума» - 16 марта 2014.

Но его уже выносился не одно, а два вопроса. Первое звучало так: «Вы за воссоединение Крыма с Россией на правах субъекта Российской Федерации?». Второе: «Вы за восстановление действия Конституции Республики Крым 1992 года и за статус Крыма как части Украины?».

Вопросы вынесеные на референдум не давали никаких шансов крымчанам остаться в составе Украины. Ведь на самом деле Конституция Крыма 1992 года определяло, что полуостров является отдельным государством со своими государственными органами, «осуществляют на своей территории все полномочия за исключением тех, которые добровольно делегируют Украины». Она была принята крымским парламентом сразу же после того, как полуостров стал частью независимой Украины. С ее помощью российские власти пыталась удержать Крым под своим контролем. Но тогда Верховная Рада Украины признала этот документ неконституционным и он был отменен. Поэтому любой вариант ответа на вопрос так называемого «референдума» толкало Крым к «объятий» РФ.

В Кремле отрицают обвинения в насильственном захвате Крыма и заявляют о «восстановлении исторической справедливости», называя результаты «референдума» главным обстоятельством для этого. Явные сомнительные моменты этого «плебисцита» российские власти в расчет не берет, а тех, кто их озвучивает, называют «провокаторами» и преследуют.

Международное сообщество считает незаконное присоединения Крыма к РФ вызовом международной безопасности. В декабре 2016 года Генассамблея ООН приняла резолюцию, в которой РФ обозначена как «государство-оккупант", а полуостров - как «временно оккупирована» территория. Демократическое мировое сообщество полностью понимает опасность, которую несет внешняя агрессия Кремля, и пытается побудить Путина к диалогу по урегулированию проблемы Крыма. Но Россия совершенно не готова к диалогу - ни непосредственно с Украиной, ни при посредничестве международных партнеров. И пока Путин у власти и живой, в этом, вероятно, вряд ли что-то изменится. Ведь это его единственная территориальная победа и «большая успешная война», так что надеяться на то, что он хоть на миллиметр уступит в этом вопросе, к сожалению, особого смысла нет.

Седьмая годовщина аннексии Украинской Крыму цинично получила в РФ лозунг "Крымская весна - семь лет дома". С какой же пренебрежением нужно относиться к пониманию свободы, чтобы военную агрессию принуждения назвать сознательным волеизъявлением крымского народа ?! Населения полуострова Крым, неотъемлемой части украинского государства, никогда не забудет где его настоящий дом!

И захватчик никогда не сможет хозяйничать в этом доме!