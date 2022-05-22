Год первый. Прошел.

Ровно год назад, 9 августа 2020 года, Беларусь всколыхнули события, которые стали началом конца сказки о «счастливой синеглазой стране», в которую многие по-настоящему верили. Именно президентские выборы 9 августа, точнее - их бесстыдно сфальсифицированные результаты, привели к тому, что обычно спокойные и уравновешенные белорусы вышли «на улицы», протестуя против диктаторского режима Лукашенко.

Все начиналось, как всегда, и не предвещало никакой беды для «картофельного диктатора». Лукашенко рассчитывал, как обычно, без ненужных волнений переизбраться на очередной - шестой по счету - президентский срок. Никаких проблем не должно было возникнуть. Какие могли быть проблемы, если реально считать голоса на выборах в Беларуси перестали еще в 2001. Демократическое народное волеизъявление «рисовалось» в ручном режиме приспешниками «диктатора» на уровне, близком к стопроцентной народной поддержке. Поэтому волнения были излишни.

Но, с самого начала все пошло наперекосяк. Неожиданно для Лукашенко появились независимые кандидаты, такие как банкир Виктор Бабарыка, экс-глава «Парка высоких технологий» Валерий Цепкало и YouTube-блогер Сергей Тихановский. Белорусы, увидев «новые лица», охотно выстаивали очереди, чтобы поставить свою подпись на выдвижение новых кандидатов. Тогда, поняв, что мем «Саня 3 процента» очень недалек от истины, власть испугалась первый раз. И быстренько убрала «конкурентов» привычным ей образом. Успел бежать из страны только Цепкало. Бабарыка и Тихановский до сих пор находятся «за решеткой» по сфальсифицированным обвинениям. Вроде все успокоилось и поводов для волнения больше не было.

Но, воспользовавшись бюрократическими несоответствиями избирательного законодательства, в качестве кандидата смогла зарегистрироваться жена Сергея Тихановского Светлана. Власть не придала этому факту внимания.

«Картофельный диктатор» даже представить себе не мог, что белорусы поддержат «какую-то домохозяйку». Ну какой из нее конкурент пятикратному победителю президентской гонки?! Поэтому, без каких-либо сомнений, в очередной раз избирательная комиссия объявила о победе Лукашенко на выборах с «разгромным счетом» 80% на 10%! И не угадала...

Выяснилось, что независимые подсчеты результатов выборов, почти с таким же преимуществом, но отдавали победу именно Светлане Тихановской. И это уже был перебор. Если бы лукашенковцы обнародовали результаты с преимуществом 3-5 процентов, то, пожалуй, спокойные белорусы таки позволили «деду» остаться на шестой срок. И такая бессовестная фальсификация и наглое пренебрежение мнением граждан смогли «разбудить» людей. И Беларусь вышла на улицы!

Работники некоторых избиркомов бежали через окна. На некоторых участках избирательные комиссии не рискнули фальсифицировать результаты и вывесили протоколы с реальными цифрами голосования. Таких смельчаков потом либо поувольняли с работы, или бросили за решетку.

Уже в понедельник, 10 августа, практически все белорусские города захлестнули массовые протесты.

И власть Беларуси испугалась уже по-настоящему. А если пугается диктатор, то в действие вступает репрессивная диктаторская система. И Лукашенко вывел войска на улицу против своих граждан. К 12 августа на улицах белорусских городов шли столкновения демонстрантов с правоохранителями, появились первые погибшие. Больницы были переполнены ранеными-протестующими, которых хватали сотнями, после чего жестоко избивали и даже насиловали в следственных изоляторах.

Затем была двухнедельная иллюзия победы. ОМОН исчез. Митингующие свободно собирались в населенных пунктах и высказывали свое мнение. В центре Минска собиралось по 200-300 тысяч противников режима. Но уже в конце сентября силовики начали снова «отвоевывать» улицы. Митинги разгонялись все более жестоко, людей на них выходило все меньше. ОМОН снова почувствовал безнаказанность. Протестная активность «сжалась» до городских дворов и улиц в микрорайонах, а поток эмигрантов из Белоруссии резко вырос. В соседние Польшу, Литву и Украину переезжали целыми семьями и фирмами, со всем персоналом.

К ноябрю все активные протесты прекратились, а правоохранительные органы начали преследование как рядовых участников митингов, так и любых лидеров, включая творческую интеллигенцию. Результат на сегодняшний день: 4691 уголовное дело за участие в протестах, 608 международно признанных политических заключенных. Мечты народа о свободе развеял пулями и дубинками диктаторский режим Лукашенко.

Беларусь благодаря Лукашенко за прошлый год превратилась в международного изгоя, авиационного пирата и настоящий концлагерь для собственного населения. В страну, спортсмены которой не желают возвращаться домой после Олимпийских игр. Но Лукашенко не останавливается. Диктатор подошел вплотную к границе. Беларусь стремительно падает в пропасть. Создается впечатление, что его диктаторский режим полностью потерял тормоза и действует по принципу «Чем хуже - тем лучше». «Когда все воспринимают тебя как изгнанника, делаешь ты что-то или нет, зачем сдерживать инстинкты? Каждый «враждебный» шаг требует ответа, чтобы не показаться слабаком». К сожалению, такая знакомая любому историку извращенная болезненная логика уже многократно приводила к никому не нужным конфликтам и войнам.