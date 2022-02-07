Гнилая система...

Семеро детей и двое взрослых погибли в результате стрельбы в гимназии №175 в столице Татарстана. Еще 18 детей пострадали. Восемь из них получили пулевые ранения. Кроме того, в результате стрельбы в гимназии пострадали несколько взрослых, они также находятся в больнице с огнестрельными ранениями.

Кадры из соцсетей показывают, что эвакуация детей из учебного заведения сначала проходила стихийно, некоторые ученики прыгали из окон третьего этажа. По неподтвержденным данным, от полученных в результате травм двое из них умерли.

Нападавшим оказался 19-летний бывший ученик этой гимназии Ильназ Галявиев. Судя по видео с камер наблюдения, которые публикуют СМИ, преступник открыл огонь еще на улице - ему пытался помешать войти в школу один из ее сотрудников, который был ранен выстрелом. Поскольку входная дверь оказалась заблокированы, Галявиев подорвал ее самодельным взрывным устройством. Затем он стал стрелять внутри здания, пытаясь войти в различные классы.

Незадолго до нападения Галявиев завел Telegram канал под названием «Бог», в котором предупредил о своих планах. Он называл себя богом, который якобы появился в образе человека, чтобы «избавиться от всех вас». Утром 11 мая молодой человек выложил пост со своей фотографией в маске и жилете со словами «Сегодня я убью огромное количество биомусора и застрелюсь». На кадрах с первого допроса, которые распространяют Telegram-каналы, стрелок кричит и называет себя «Богом»: «Месяца два назад я это осознал. Во мне проснулся монстр, я начал всех ненавидеть ».

Трагедия в Казани поставила перед властью Кремля множество вопросов. Казанский стрелок прошел весь путь от своего дома до школы №175, не скрывая оружия, на которое официально получил разрешение незадолго до трагедии. Еще 25 октября 2018 Путин поручил усилить контроль за оборотом оружия после бойни в Керчи. 11 мая 2021 Путин потребовал срочно проработать новые правила оборота оружия после трагедии в Казани. Те же слова, те же задачи, не выполнялись раньше и не будут выполняться сейчас. Провалилась и медицина, выдавшего справку о психической нормальности убийцы. Психопат снова получил официальное разрешение и купил ружье, из которого убил детей ...

С 4 мая он вел Telegram канал, в котором публиковал ненавистнические посты. Еще 24 июня 2016 Госдума приняла во втором и третьем чтениях «антитеррористический пакет», внесенный депутатом Ириной Яровой и сенатором Виктором Озеровым. Под видом борьбы с экстремизмом белая внедрена система тотальной слежки за интернетом и сотовой связью. Убийца за несколько часов до нападения разместил сообщение о преступлении. Граффити с Навальным в Питере уничтожили за 2 часа. Пост нелюдя из Казани о том, что он собирается совершить массовое убийство, провисел в телеграмме без внимания силовиков 5 дней. В России силовики теперь исключительно на страже режима, а не на страже закона. Сработал «пакет Яровой»? Нет ...

Есть система участковых МВД. Любой участковый обязан знать весь контингент на своем участке. И заранее выделять подозрительный и неадекватный, иметь перед глазами всех, кто находятся в той или иной группе риска. Просто так, чтобы «снесло крышу» и кто-то пошел убивать, не бывает. Всегда этому предшествует достаточно длительный период со все более выразительными проявлениями. Участковый не отреагировал, система провалилась ...

Почему в самой школе не работали металлоискатели? Почему школа отказалась от услуг охранного предприятия?

Стрельба в казанской школе поможет Росгвардии - Золотов уже несколько лет пытается взять школы под охрану, но только на своих условиях. Если Золотову удастся воспользоваться трагедией, это принесет ему неплохой доход.

Кремль уже заявляет о необходимости «усиления контроля» и о необходимости принятия более жестких законов. В Казани произошла трагедия: маньяк взял ружье, пришел в школу и расстрелял более 30 человек.

В такие моменты люди испытывают страх, у них траур и они легко готовы расстаться со своими свободами, а власть этим пользуется.

Цензура, запреты и контроль - это то, что они используют для «вашей безопасности». Но на самом деле в реальной безопасности все это не имеет никакого отношения.