Гнилая опора для царя

Как сказал глава казацкого братства «Спас» Вадим Васильчук, разница между кОзаками и кАзаками не во внешних атрибутах, а в отношении к власти и собственному народу. Дух казачества проявляется в способности современных украинцев самоорганизовываться на защиту своих прав и Украины. А российские казаки поставили «большого Путина» на место «царя-батюшки» и воюют за «Россию-матушку» на украинской земле.

Когда-то, казаки были живым рубежом российского фронтира, лучшая иррегулярная кавалерия Европы, экономия русским царям кучи денег на формирование пограничных частей, гусар и уланов, а российским полководцам - много нервов во время сложных операций в труднодоступной местности.

Но кровавый двадцатый век русской истории не только дважды с ног на голову перевернул страну, но и мало что оставил от казаков. В начале века почти 1,5 млн. человек жили по окраинах империи, за воинской обязанности получая землю и налоговые послабления.

Эта была опора царской власти, казаки были безгранично преданы династии Романовых, поэтому неудивительно, что именно казачества составило костяк белого антибольшевистского движения. Именно казаки сражались с красными до последнего, именно на казаков обрушились самые жесткие наказания советской власти. Расказачивание, раскулачивание, коллективизация, большой террор, а затем и Великая Отечественная война, прокатившихся по территории бывших Кубанского и Донского казацкой войск развеяли и ассимилировали российское казачества.

Но с горбачевской перестройкой начались процессы возрождения этого явления - сначала перестали «сажать» за казацкой форму, затем началось возрождение казацкой общественных и даже боевых организаций. Военные формирования с Казак воевали в бывшей Югославии, в Приднестровье и даже во время конфликтов на территории Чечни вступали в боевые столкновения.

Начались открываться казачьего кадетские корпуса, был создан федеральный казацкой реестр, который признает воинские звания, которые они сами себе раздают, в некоторых регионах казаков привлекают к патрульно-постовой службы. Даже в жестоком разгоне объявленной Навальным акции «Он нам не царь» 5 мая 2018, в Москве участвовали «Казак».

И вот принято решение о создании отдельных казацких частей в составе Росгвардии. «Я считаю, что казаки должны быть территориальным подразделением Росгвардии. Эту инициативу нашу поддержал по сути президент. Я написал ему документ соответствующий, и она, эта инициатива была поддержана на базе Росгвардии создавать подразделения », - сказал на Евразийском форуме казачьей молодежи« Казачья единство-2021 »бывший генпрокурор РФ а ныне полпред Путина в Северо-Кавказском федеральном округе Юрий Чайка.

Ранее Чайка заявлял, что к «обеспечения общественной безопасности» может привлекаться «Терское военное казацкой общество».

Очевидно, что речь идет об укреплении структур, цель которых подавлять и разгонять мирные протесты. Фактически о легализации под эгидой Росгвардии «самодеятельных» полувоенных формирований.

Владимир Путин поддержал идею бывшего генпрокурора Юрия Чайки о том, чтобы создать казацкой подразделения в составе Росгвардии. Казаки будут «охранять и защищать» гособъекты, а также обеспечивать общественную безопасность.

И все бы ничего, но вот тех самых казаков, которые при царе-батюшке и Россию-матушку в огонь и воду шли, давно нет. Сейчас в основном это люди с проблемами в социализации, которые после армии не нашли себя в сложных товарно-денежных отношениях России и приткнулись куда-нибудь, где если не платят, то хотя бы кормят и выдают форменную одежду. Неслучайно казачьего патрули, которые заменят патрульно-постовую службу полиции, показывают себя с самой неприглядной стороны, постоянно «прессуя» людей даже не за мелкие административки, а за нарушение морально-этических норм, которые существуют только в голове у современных неоказаков.

По сути - это будут контрактники, призванные по этническому принципу и дислоцированные в казацкой регионах. Но командировки для них будут постоянными - например, их будут привозить в регионы, где оппозиция подала заявки на проведение митингов или других массовых мероприятий. Ну а когда разгонять противников режима будут люди в форме казаков - власть всегда может сказать, что это их частная инициатива. Потому что они так Родину любят!

Долго ждали казаки, когда смогут действовать на законных основаниях. И дождались. Орудовать плеткой на митингах скоро будет совсем легально. Карл Маркс говорил, что история повторяется дважды - первый раз в виде трагедии, второй раз в виде фарса. Начало 20 века. Казаки разгоняют мирную демонстрацию. Затем, в гражданскую, половину казаков истребили, остальные пошли к красным, их потом тоже истребили. Казаки же охраняли царя Николая и бросили его. 21 век. Путин в Росгвардии создает казачьего подразделения. Дальнейший сценарий понятен ...