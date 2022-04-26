Глупая обезьяна с гранатой

Ровно 36 лет назад в Украине произошла ужасающая техногенная катастрофа. В полпервого ночи с 25 на 26 апреля. В 01:23:47 произошел резкий взрывной прирост мощности в реакторе РБМК-1000 четвертого энергоблока Чернобыльской АЭС. Взрыв через 3 секунды разрушил реактор и расплавленные остатки активной зоны, смесь из расплавленного металла, песка, бетона и фрагментов топлива растеклись по подреакторным помещениям.
В результате аварии произошел выброс в окружающую среду радиоактивных веществ, в том числе изотопов урана, плутония, йода-131 (период полураспада – 8 дней), цезия-134 (период полураспада – 2 года), цезия-137 (период полураспада – 30 лет), стронция-90 (период полураспада – 28,8 лет).
Авария расценивается как самая большая в своем роде за всю историю мировой атомной энергетики. Более 115 тысяч человек из 30-километровой зоны были эвакуированы. Для ликвидации последствий мобилизовали более 600 тысяч человек.
Последствия затронули всю Европу. По официальным данным, в результате аварии пострадали около 5 млн человек, в том числе более 600 тыс. детей. Число погибших точно называть никто не берется.
Причинами страшной трагедии стали технические ошибки и "человеческий фактор". Украина очень дорого заплатила за просчет руководства СССР. После аварии образовалось радиоактивное облако, накрывшее Украину, Беларусь, Россию, а также значительную часть европейских стран.
Жителей близлежащих городов эвакуировали, от радиоактивного излучения пострадали около 600 000 человек, прежде всего ликвидаторы катастрофы.
В результате аварии из сельскохозяйственного пользования выведено около 5 млн га земель, а вокруг АЭС создана 30-километровая зона отчуждения. В настоящее время над разрушенным четвертым энергоблоком АЭС установлен саркофаг – новый безопасный конфайнмент, запущенный в эксплуатацию в июле 2019 года.
Прошло 36 лет. Стали заживать страшные раны ядерной катастрофы. Практически повсюду люди вернулись к своей привычной жизни. Но пришла новая беда и угроза ядерного апокалипсиса.
24 февраля 2022 россия вероломно напала на Украину. И практически в тот же день оккупантами была захвачена территория Чернобыльской АЭС. Несмотря на опасность новой ядерной трагедии, оккупационные войска проводили на территории развертывания вооруженных сил, завозили технику и вооружение, рыли окопы и инженерные сооружения.
Перемещение тяжелой военной техники спровоцировали повышение уровня радиации, а обесточивание площадки ЧАЭС поставило под угрозу выведение из строя хранилищ отработанного ядерного топлива. Мир застыл в ожидании страшной развязки.
Слава Богу, все обошлось! 31 марта враг покинул территорию Чернобыльской АЭС.
Но бездумные манипуляции «обезьяны с гранатой» продолжаются.
Только за последние два дня оккупант дважды подвергал миру опасность ядерной катастрофы. Российские крылатые ракеты, которыми россия утром 25 апреля обстреляла Ровенскую область, пролетели рядом с Хмельницкой атомной станцией над водоемом-охладителем Хмельницкой АЭС.
Сегодня, 26 апреля, в День Памяти о страшной катастрофе в Чернобыле, в 6:41 и 6:46 две крылатые ракеты врага пролетели на низкой высоте над площадкой Запорожской АЭС в направлении города Запорожья.
Пролет ракет на низкой высоте непосредственно над площадкой ЗАЭС, где находятся 7 ядерных реакторов с огромным количеством ядерного материала, создает огромные риски. Ведь ракеты могут попасть в одну или несколько ядерных установок, что чревато ядерной и радиационной катастрофой по всему миру.
Запорожская АЭС – крупнейшая атомная станция в Европе – была захвачена российскими военными в ночь на 4 марта 2022 года и находится под контролем захватчиков.
Захваченная, после танкового обстрела… Но враг не думает об опасности. Он вообще не думает. Ибо – нечем. Если бы было чем думать, то даже самый дерзкий преступник сто раз бы подумал, прежде чем запускать ракеты рядом с ядерными электростанциями.
К сожалению, и путин и современная россия вообще потеряли всякий разум, если столь пренебрегают простыми правилами безопасности обращения с ядерными объектами.
Похоже, они считают, что катастрофа, спровоцированная ими на украинских АЭС, никак не коснется россии и россиян. Путин, видимо, забыл, какие беды принесла Чернобыльская катастрофа, в том числе и на территорию россии. А та молодежь, которая рыла траншеи в Красном лесу или обстреливала из танков Запорожскую АЭС, даже не знала, что была такая авария на Чернобыльской АЭС, поэтому полностью не осознает возможных последствий своего безумного поведения.
Если в далеком 1986 году ядерная катастрофа Чернобыля произошла по ошибке, то сейчас мы рискуем стать жертвами катастрофы из-за сознательных действий нелепого врага, позволяющего себе минировать территории АЭС, рыть окопы в радиоактивном лесу и обстреливать из танков энергоблоки.
В результате аварии произошел выброс в окружающую среду радиоактивных веществ, в том числе изотопов урана, плутония, йода-131 (период полураспада – 8 дней), цезия-134 (период полураспада – 2 года), цезия-137 (период полураспада – 30 лет), стронция-90 (период полураспада – 28,8 лет).
Авария расценивается как самая большая в своем роде за всю историю мировой атомной энергетики. Более 115 тысяч человек из 30-километровой зоны были эвакуированы. Для ликвидации последствий мобилизовали более 600 тысяч человек.
Последствия затронули всю Европу. По официальным данным, в результате аварии пострадали около 5 млн человек, в том числе более 600 тыс. детей. Число погибших точно называть никто не берется.
Причинами страшной трагедии стали технические ошибки и "человеческий фактор". Украина очень дорого заплатила за просчет руководства СССР. После аварии образовалось радиоактивное облако, накрывшее Украину, Беларусь, Россию, а также значительную часть европейских стран.
Жителей близлежащих городов эвакуировали, от радиоактивного излучения пострадали около 600 000 человек, прежде всего ликвидаторы катастрофы.
В результате аварии из сельскохозяйственного пользования выведено около 5 млн га земель, а вокруг АЭС создана 30-километровая зона отчуждения. В настоящее время над разрушенным четвертым энергоблоком АЭС установлен саркофаг – новый безопасный конфайнмент, запущенный в эксплуатацию в июле 2019 года.
Прошло 36 лет. Стали заживать страшные раны ядерной катастрофы. Практически повсюду люди вернулись к своей привычной жизни. Но пришла новая беда и угроза ядерного апокалипсиса.
24 февраля 2022 россия вероломно напала на Украину. И практически в тот же день оккупантами была захвачена территория Чернобыльской АЭС. Несмотря на опасность новой ядерной трагедии, оккупационные войска проводили на территории развертывания вооруженных сил, завозили технику и вооружение, рыли окопы и инженерные сооружения.
Перемещение тяжелой военной техники спровоцировали повышение уровня радиации, а обесточивание площадки ЧАЭС поставило под угрозу выведение из строя хранилищ отработанного ядерного топлива. Мир застыл в ожидании страшной развязки.
Слава Богу, все обошлось! 31 марта враг покинул территорию Чернобыльской АЭС.
Но бездумные манипуляции «обезьяны с гранатой» продолжаются.
Только за последние два дня оккупант дважды подвергал миру опасность ядерной катастрофы. Российские крылатые ракеты, которыми россия утром 25 апреля обстреляла Ровенскую область, пролетели рядом с Хмельницкой атомной станцией над водоемом-охладителем Хмельницкой АЭС.
Сегодня, 26 апреля, в День Памяти о страшной катастрофе в Чернобыле, в 6:41 и 6:46 две крылатые ракеты врага пролетели на низкой высоте над площадкой Запорожской АЭС в направлении города Запорожья.
Пролет ракет на низкой высоте непосредственно над площадкой ЗАЭС, где находятся 7 ядерных реакторов с огромным количеством ядерного материала, создает огромные риски. Ведь ракеты могут попасть в одну или несколько ядерных установок, что чревато ядерной и радиационной катастрофой по всему миру.
Запорожская АЭС – крупнейшая атомная станция в Европе – была захвачена российскими военными в ночь на 4 марта 2022 года и находится под контролем захватчиков.
Захваченная, после танкового обстрела… Но враг не думает об опасности. Он вообще не думает. Ибо – нечем. Если бы было чем думать, то даже самый дерзкий преступник сто раз бы подумал, прежде чем запускать ракеты рядом с ядерными электростанциями.
К сожалению, и путин и современная россия вообще потеряли всякий разум, если столь пренебрегают простыми правилами безопасности обращения с ядерными объектами.
Похоже, они считают, что катастрофа, спровоцированная ими на украинских АЭС, никак не коснется россии и россиян. Путин, видимо, забыл, какие беды принесла Чернобыльская катастрофа, в том числе и на территорию россии. А та молодежь, которая рыла траншеи в Красном лесу или обстреливала из танков Запорожскую АЭС, даже не знала, что была такая авария на Чернобыльской АЭС, поэтому полностью не осознает возможных последствий своего безумного поведения.
Если в далеком 1986 году ядерная катастрофа Чернобыля произошла по ошибке, то сейчас мы рискуем стать жертвами катастрофы из-за сознательных действий нелепого врага, позволяющего себе минировать территории АЭС, рыть окопы в радиоактивном лесу и обстреливать из танков энергоблоки.
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