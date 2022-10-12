Глупая биомасса

Не отпускает… С утра 24 февраля не отпускает ярость от понимания неприродного звериного существа жителей темной территории земного шара, которую все называют «россия». Как могло такое случиться? Вроде бы снаружи практически люди! Такие же как и мы! Заводят семьи, рожают детей, о чем-то мечтают, улыбаются, болеют, унывают… Неужели мимикрия возможна у практически всего населения огромной страны? Неужели 140 миллионов может так удачно имитировать внешний вид человека, на самом деле оставаясь мерзкой тварью по своей сути?

10 октября кремлевская мерзость отдала очередной приказ об обстреле большинства украинских мирных городов. Не в первый и даже далеко не во второй за эту кровавую войну. Обстрел мирных украинских территорий для кремля – это привычная тактика мести за невозможность хоть как-то доказать на поле боя какие-то преимущества «второй армии». А этих «преимуществ» нет совсем. ВСУ уничтожает орков сотнями в день, делая то, что в начале войны все западные и российские «эксперты» считали «совершенно невозможным» - с каждым днем приближают ПОБЕДУ Украины над обнаглевшим коварным и гнусным врагом.

10 октября, во Всемирный день психического здоровья, кремль в очередной раз доказал свою психическую несостоятельность. Привычную уже и понятную. Но «простая» россия, своими комментариями под фотографиями разрушенных и пылающих автомобилей на улицах украинских городов и изуродованных тел украинцев, убитых российскими ракетами и иранскими дронами, опять же в очередной раз довела свою несостоятельность до адекватных человеческих эмоций. Радующаяся смертям мирных людей биологическая субстанция не имеет права называться «людьми»…

Мы, украинцы, тоже радуемся, когда украинский дрон умело кладет гранату во вражеский окоп. Да. Но мы радуемся смертям кровавых подонков, которые пришли на нашу землю, разрушают нашу страну и убивают наших людей! Убийство ВРАГА на поле боя не ГРЕХ!!! Как и не есть преступлением жажда украинцев вернуть свое, нагло украденное оккупантами. Именно поэтому мы радуемся, когда видим горящий крымский мост, пуповину, которой враг пытался присоединить к себе наш украинский Крым.

А почему радуются москали, глядя на разрушенную детскую площадку, окровавленную игрушку или кучу камней, в которую превратился целый подъезд многоэтажки вместе с жителями, старыми, малыми, живыми до взрыва украинцами?!! Где для них в том счастье или радость?!!

С начала российской агрессии в феврале 2022 года жертвами «асвободительной спецоперации» стали более 15 тысяч украинцев. Шесть тысяч погибших и девять тысяч раненых! И это только по официальным данным офиса верховного комиссара ООН по правам человека… 400 детей навечно остались детьми, превратившись в маленьких ангелов!!! В этом вам счастье, «простые россияне»?!!

Да, это не ваши родители, любимые и дети! Пока вы прячете на кладбищах только ваших «воинов» или то, что от них осталось. Пока… Да будет ли вам так же «весело», когда вашими общими с кремлем жертвами станут русские маленькие дети и старики или любимые люди, которых смерть застанет в очереди в магазин или остановку общественного транспорта! Среди бела дня и под голубым небом! Или под звездным небом спокойной ночи в собственном доме или квартире!

Будет ли нас, украинцев, веселить разрушенная больница в Твери или горящий детский сад в Смоленске? Нет! Мы этого не сделаем. Потому что мы люди. Украина не воюет с детьми и стариками. Даже если это дети и родители кровавых врагов. Вас начнут уничтожать свои же! ФСБ давно уже готово к проведению «внутренних» террористических актов для усиления «скрепного настроения» среди простых россиян. Даже без нашей «помощи» вы еще «обрадуетесь» от вида разрушенных многоэтажек и станций метро в российских городах. Все еще впереди!

Но и тогда до вас ничего не дойдет! Вас уверят в том, что это «террористические акты бешеных киевских нацистов»! И вы еще с большей радостью воспринимаете попадание «высокоточных ракет» в детские площадки украинских городов. И потребуете еще больше «крови ненавистных бандеровцев»…

И вы получите кровь. Много крови! Но – собственной! Собственных любимых и близких! Ваша злонамеренная кровавая кремлевская власть посеяла ветер. А вы, простые россияне, этот «ветер» поддержали и раздули! Поэтому теперь вы пожнете настоящую бурю, в которой не устоит ни ваш кремль, ни ваши скрепы. А ваш смех и радость превратятся в слезы и боль. Собственные слезы и боль.

Мы, украинцы, не будем этому радоваться. Мы будем просто наблюдать, без улыбок, но и без грусти. Как за простым эволюционным процессом самоочищения человеческой цивилизации от грязи, что определенное время удачно мимикрировало, приняв внешний вид людей, которым, по сути, никогда не был!