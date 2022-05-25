Главная сказка России

17 декабря состоится традиционная большая пресс-конференция главного сказочника Кремля. В этом году 774 журналиста аккредитовались на это событие. Это в два раза меньше, чем обычно.

Эксперты Кремля уверяют, что такая низкая заинтересованность может быть обусловлена тем, что в 2020-м Владимир Путин уже многократно обращался к русским. Год был слишком сложным и того требовали обстоятельства, но все же формат тех обращений вышел несвежим и не интересным. Поэтому будущая пресс-конференция должна быть не рядовым событием. Это очень важно для империи, ибо события уходящего года расшатали и без того не такую уверенную позицию России.

Что может спасти пресс-конференцию Владимира Путина? Громкое сенсационная действие яркая заявление, поиск виновника и его публичное увольнение, отставка наконец. Безусловно, последнее - это лишь призрачная надежда большей половины населения России, но... Возможно, чудеса происходят не только в сказках?!

Тем для освещения у Путина очень много. Год был щедрым на проблемы для Кремля. Экономический кризис, коронавирус, смехотворное народное волеизъявление, нестабильность «пояса верности» стран-сателлитов. Но какую тему ни возьми - везде практически полное отсутствие достижений и побед.

Какие бы средства воздействия не применял руководитель нации во время выступления, как бы ни составлял-переводил бумажки и не отвлекал внимание аудитории манипуляциями с ручкой, доказать людям, что экономика России в счастливом подъеме не удастся. Люди уже не слепые и не глухие. В течение этого года простые рядовые россияне очень многое поняли и сделали выводы. Поэтому - этот фокус не пройдет.

К победе над коронавируса, кроме того, как в столицу Украины на четвереньках. Такая желанная вакцина собственного производства даже вряд ли достанется простым жителям России в ближайшее время.

Сразу 8 южных регионов поставили "рекорды" ковидной смертности и заболеваемости. Неделя прошедшее стал самым тяжелым с начала пандемии почти по всему Югу. В Ростовской и Астраханской областях на выходных обновленные «рекорды» по суточной смертности от коронавируса: на Дону двое суток подряд умирало по 27 человек, а в Астраханской области - двое суток по 5 человек. Стремительно расти и заболеваемость.

Наибольший коэффициент распространения коронавируса зафиксирован в оккупированном Крыму - до конца недели он подскочил до 1,2. В субботу 12 декабря в «республике» был обнаружен 351 новый больной (опять рекорд!) Против 333 в пятницу.

Страны, которые Кремль десятилетиями считал «вассалами» имперской России, практически вышли из под контроля. Прибалтика, Молдова, Беларусь, Кавказ, Азия. Турецкая амбициозность в Нагорном Карабахе победила имперские надежды Кремля. Попытки «хорошей миной при плохой игре» доказать свой контроль над ситуацией и роль «верховного судьи» для народов Кавказа смешны не только для Турции, но и для всего мира.

В этом году изменение конституции, вместо того, чтобы стать настоящей «скрепя» для людей, превратилась в посмешище и стала причиной появления в сети множества пренебрежительных отзывов и мемов.

О чем может говорить вождь на своем выступлении? Хорошего и положительного нет, негативного и унизительного для России - много! Единственное, пожалуй, что остается Путину - найти некоего «козла отпущения» и перевести на него стрелки негатива россиян.

Поэтому отставка, например, губернатора в прямом эфире или четкий посыл, чтобы глава региона сам писал заявление «по собственному» - это то, что ждали от Владимира Путина не только в этом году. И как тут не вспомнить, что в списке на вылет есть ряд фамилий, по которым просто стоит один вопрос - до Нового года или сразу после. И информацию эту подтверждает множество источников, называя примерно одни и те же фамилии. При этом есть важная особенность - источники независимы друг от друга.

Такой ход - это единственное, что, возможно, поднимет репутацию Путина. Подводя итог. Эта пресс-конференция для Путина не может быть провальной или низкорейтинговых.

И еще о надеждах на «сказочку» в виде долгожданной фразы «я устал - я ухожу»! Путин решил править страной, пока способен произносить речь и отдавать приказы, сохраняя хотя бы минимальную способность адекватно (с его точки зрения) воспринимать реальность.

Что будет дальше - остается только предполагать, возможны самые различные сценарии. Посмотрим уже через несколько дней - 17-го...