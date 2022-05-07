Германия на распутье

19:25 04 мая Киев, Украина

Некоторые европейские страны до последнего пытаются усидеть на двух стульях, с одной стороны, публично поддерживая Украину в борьбе с врагом, с другой – не решаясь на более решительные действия. Очевидно, что они до сих пор боятся "гнева" бункерного безумца.



Удивительно, но такая неуверенная позиция присуща, в первую очередь, Германии.



Экономический лидер Европейского союза, который не понаслышке, а по собственному трагическому опыту, знает, чем заканчивается молчание и трусость, постоянно находит причины, "не позволяющие" ему предоставить тяжелое вооружение, которое так необходимо Украине.



Необходимое не только для защиты своих интересов. Война, которую начала россия против Украины, угрожает не только, и даже не столько Украине, а и всему демократическому обществу Европейского континента вообще. Поэтому даже самый трусливый Европейский политик должен был бы уже понять, что именно от твердости, решимости и мощи украинской армии зависит мир и спокойствие именно в их домах.



На канцлера Шольца давят. Со всех сторон. Такое впечатление, что немецкие бюргеры еще не оправились от танков СССР и на полном серьезе воспринимают любимую мантру безумной страны о "можем повторить". Россия обязательно "повторит"! Единственное, что может уберечь Европу от такого "повторения" – это храбрость и мужество Украины!



Недавно Шольц дал интервью немецким СМИ. В нем политик заявил журналистам, что ФРГ не будет поставлять в Украину танки, пока такие же поставки не начнут другие государства Евросоюза и США.



Проблема, по мнению Шольца, в том, что Украина хочет купить 100 бронетранспортеров Marder и 88 танков Leopard 1 у немецкого концерна Rheinmetall. Мощное, хотя немного и устаревшее оружие, существенно помогло бы украинцам бить врага. Но, к сожалению, намерения поставки тяжелого оружия в Украину вызвали сильные споры в публичной части немецкого общества.



"Дискуссии о вкладе Германии в вооружение украинской армии в последнее время набирают обороты, поскольку даже представители коалиционных партий, сформировавших правительство Олафа Шольца, все чаще выражают свое недовольство курсом канцлера. В то же время, учитывая новое наступление россии, потребности Украины, похоже, становятся все более безотлагательными", – пишет немецкий журнал Der Spiegel.



Вполне понятны попытки либеральных политиков Германии "постоять немного в стороне". Продуманные политики продуманной страны еще не до конца поверили в победу Украины, поэтому пытаются максимально снизить риски "гнева" со стороны кремля. Но от представителей творческой интеллигенции, направивших открытое письмо Шольцу, такой шаг достаточно неожидан.



"Мы надеемся, что вы вспомните свою начальную позицию и больше прямо или косвенно не будете поставлять тяжелое вооружение Украине. Наоборот, мы призываем вас сделать все возможное для скорейшего достижения прекращения огня, компромисса, который могут принять обе стороны", — говорится в письме.



О каких компромиссах может идти речь с преступниками после Бучи и Мариуполя? Неужели такую уязвимую на словах творческую интеллигенцию Германии не поразили зверства российских оккупантов в Украине против мирного населения? Понятно, что эти 20 подписантов, среди которых актер Ларс Айдингер, один из известнейших интеллектуалов современной Германии Александер Клуге, писательница Юли Це, режиссер Андреас Дрезен, бывшая вице-президент Бундестага, представительница "зеленых" Антьє Фоллмер, феминистка и основательница журнала Emma Алиса Шварцер, не способны говорить от всего "цвета немецкой нации", но такая "толерантность" к преступникам выглядит унизительной для нации вцелом.



Не время Европе "играть" в двойные стандарты. Оттенки остались в прошлом. Довоенном. Сейчас только черное и белое. Большинство европейцев, и простых и уполномоченных, четко определились, на чьей стороне они находятся. На стороне свободы и справедливости. То есть на стороне Украины!



А тем, кто не может отличить черное от белого, единственный совет: либо просто не мешайте, либо прочтите дневник восьмилетнего мальчика из Мариуполя. Если и это не поможет – чемодан, вокзал, россия.



Возможно, для того, чтобы понять, какое оно, настоящее Зло, вам нужно оказаться в нем. Возможно, там вы найдете свои "компромиссы", которых так хотите.