Генезис доктрины Клаузевица

«Несокрушимая и легендарная ...

Родилась ты под знаменем алым

В восемнадцатом грозном году»

(Слова из «Песни о Советской Армии»)

Сегодня речь пойдет о первом заместителе министра, начальника Генерального штаба Вооруженных сил РФ, Герасимове Валерии Васильевиче.

Послужной список генерала Герасимова может быть образцом практически для всего командного состава не только российской армии, но и армий других государств:

1977 - лейтенант

1979 год - старший лейтенант (два года между званиями)

1981 - капитан (два года между званиями)

1984 год - майор (три года между званиями)

1987 год - подполковник (три года между званиями)

1992 год - полковник (пять лет между званиями)

1994 год - гвардии генерал-майор (два года между званиями)

2002 год - генерал-лейтенант (восемь лет между званиями)

2005 год - генерал-полковник (три года между званиями)

2013 год - генерал армии (восемь лет между званиями)

Тот, кто служил в армии офицером, то есть кадровый военный, знает, как иногда трудно получить следующее звание; ведь для этого нужно иметь не только выслугу лет, но и соответствующую высшую свободную должность. Часто выслуга есть, а свободной должности нет, вот и пересиживает офицер на своем посту лишние два-три и больше года. А не дай бог еще одна задержка - и уже не видать офицеру звания полковника, потому что возраст вышел, и надо идти на пенсию.

И учился генерал Герасимов, как говорится, на зависть другим. 1971-1973 - Казанское Суворовское военное училище (окончил с отличием); 1973-1977 - Казанское высшее танковое командное училище (окончил с золотой медалью) 1984-1987 - Военная академия бронетанковых войск (окончил с отличием); 1995-1997 - Военная академия Генерального штаба Вооруженных Сил РФ.

И с наградами у господина Герасимова все в порядке. Награжден восемью российскими и пятью зарубежными орденами, а также семнадцатью российскими медалями; имеет звание «Заслуженный военный специалист РФ».

Итак, готовили Герасимова, как в фильме «Офицеры», Родину защищать, а что же получилось на самом деле?

Когда новый министр обороны Сергей Шойгу в 2012 году представлял Герасимова на должность начальника Генерального штаба РФ, вот что сказал Герасимов Президенту Путину:

Считаю, что вся деятельность Генерального штаба должна быть направлена на достижение одной главной цели - это поддержание боеспособности Вооружённых Сил в таком состоянии, которое гарантирует выполнение всех возложенных на Вооружённые Силы задач. И буду делать всё от меня зависящее для достижения этой цели.

Слова вроде бы и достойные воина, но что скрывалось за этими словами?

А скрывалось за ними лица человеконенавистника, ката и еще и лжеца.

По мнению многих зарубежных военных специалистов Герасимов считается создателем так называемой «доктрины Герасимова», которая легла в основу российской концепции войны нового поколения.

Доктрина переосмысливает современное понятие межгосударственного конфликта и ставит военные действия в один ряд с так называемыми «нелинейными боевыми действиями» - невоенными методами и средствами достижения нужных стратегических и геополитических результатов: явной и тайной дипломатии, экономическому давлению, завоеванию симпатий местного населения и тому подобное.

Введенное Карлом Клаузевицем определение «войны как продолжения политики, но другими средствами», которое считалось незыблемым на протяжении последних столетий, уже не применяется в рамках доктрины Герасимова, потому что она рассматривает не войну как продолжение политики, а политику как продолжение войны.

Доктрина предусматривает соотношение военных и невоенных действий как 4: 1.

Военные действия

- военные меры стратегического сдерживания;

- стратегическое развертывание;

- ведение военных действий;

- миротворческие операции.

Невоенные действия

- формирование коалиций и союзов;

- политический и дипломатический давление;

- экономические санкции;

- экономическая блокада

- разрыв дипломатических отношений;

- формирование политической оппозиции;

- действия оппозиционных сил;

- перевод экономики страны, противостоит России на военные рельсы;

- поиск средств урегулирования конфликта;

- смена политического руководства страны, противостоящей России;

- проведение комплекса мероприятий по уменьшению напряженности в отношениях после смены политического руководства.

Доктрина стала известной после ее публикации в феврале 2013 года и последующих действий России в отношении Украины, которые полностью совпадают с тезисами этой доктрины. То есть, война нового поколения впервые была опробована именно на Украине, на «братском народе», который, по мнению российских СМИ, вплоть горит желанием влиться в новой империи, и влился бы, если бы этому не мешали бы узурпаторы власти. Но не только Украина понесла все прелести доктрины, но и США, вынужденно констатируют в Пентагоне.

Итак, Путин нашел того человека, который полностью разделяет его имперские устремления и для этого переступает через тысячи трупов. В частности, Герасимова считают непосредственно причастным к завозу на территорию Украины ЗРК «Бук», а еще причастным к пуску ракеты, которая сбила самолет Боинг-777 рейса МН-17.

Герасимов - организатор военной операции России в Сирии, которая началась в сентябре 2015 года. За «мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга», в мае 2016 был удостоен звания Героя Российской Федерации закрытым указом Президента России.

Удостаивая Герасимова этого высокого звания, Путин нарушил утвержденное еще в 1992 году Положение о звании Героя РФ, в котором указано, что «Звание Героя Российской Федерации присваивается за заслуги перед государством и народом, связанные с свершения геройски подвига». Что же такого секретного было в подвиге генерала Герасимова? Может, тот подвиг был не таким уж и геройским? Но была от того подвига хоть какая-то польза для русского народа? А может этого подвига вообще не было?

Звание Героя РФ Герасимов получил как послушный инструмент в руках сумасшедшего "игрока судьбами народов».

Запомните лицо этого человека.

Он является одним из крупнейших военных преступников XXI века, и он должен быть осужден международным трибуналом за убийство всех мужчин, женщин, детей, ставших жертвами его доктрины, его недовольных амбиций полководца и стратега.

Нет, он точно не станет защищать ни чужеземные народы, ни собственный народ. Высокие помыслы и деяния присущие убийцам.