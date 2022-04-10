Где-то между Гватемалой и Лаосом

Несмотря на то, что по информации «пожизненного гаранта», которую он на «полном серьезе» обнародовал во время своей ежегодной Прямой линии 30 июня, льготную ипотеку получили 500 миллионов (!!!) граждан, дела у россиян идут все хуже.

Прямо в день прямой линии президента, где Путин говорил об инфляции в 5,9 или 6%, Росстат опубликовал информацию о росте цен за последнюю неделю 22-28 июня. Выяснилось, что ни о каких 6% речь уже не идет. Инфляция подскочила вдвое! За неделю цены выросли на 0,23%, что в пересчете на годовые темпы роста составляет 12,7%. Предыдущая неделя: 0,12% и 6,4% годовых.

Темпы упадка путинской России впечатляют. С 2020 году количество школ в России сократилось с 68100 до 40800. Более чем в два раза стало меньше больниц: Было 10700 стало 5700.

Практически в три раза выросло количество аварийного жилья: с 9.5 млн. кв. м. в 2000 году до 25.5 млн. кв. м. в 2021 году.

Зато в два раза выросло количество чиновничьего аппарата: в 2000 году «у корыта» было 1161500, стало - 2157900 чиновников всех рангов. Практически один чиновник на 60 простых жителей страны! А количество официальных миллиардеров возросло, по разным данным, от 104 до 117 раз. То есть в 2000 году не было ни одного, а в 2021 - более сотни!

Понятно, что в стране, которая по уровню жизни в 2021 году находится на 90 месте среди 142 стран мира, между Гватемалой и Лаосом, а катастрофический спад производства признает даже официальная статистика, миллиардеры «плодятся» за счет десятков миллионов тех, кто находится «на пределы », или уже« за чертой »бедности. Похоже, что именно на таких, «простых и бедных», и была рассчитана очередная Прямая линия Путина.

Неспособность президента РФ к эффективному управлению страной привела к полному управленческому краху. Гордиться нечем. Поэтому, для того что бы скрыть хоть как-то свою беспомощность, «пожизненный» публично занимается теми вопросами, которые должен решать управленческий менеджер низшего звена. Крыша детского сада, остановка транспорта ... бла ... бла ... бла ... Смотрите люди! Вы хоть и бедные и заброшенные, но Царь с вами. С каждым из вас!

«Путину нужно это бедное население, чтобы показать, что он незаменим. Только он может починить крышу и провести газ. Остальные институтов не работают. Путин заинтересован в сохранении бедности », - так по результатам Прямой линии процитировал политолога Андрея Колесникова издание The Washington Post.

В целом, Прямая линия "дает президенту шанс показать, что он главный, управляет мельчайшими аспектами множества вопросов и обеспокоен благополучием обычных россиян. Это также позволяет ему обвинять в проблемах людей чиновников низшего уровня, считая себя спасителем простых граждан », комментирует прямую линию издание The New York Times.

Такая реакция западных СМИ является вполне объективной. Это признают даже простые россияне. Те, которые еще десять лет назад стали бы на защиту своего президента и обвинили бы западных журналистов в предвзятости и провокациях против Путина. Все уже поняли, что Путин не способен эффективно управлять страной. Громкие обещания президента, по которым идут только постоянные экономические, социальные, политические и международные «провалы» привели к критической потере доверия к «гаранту». Как и ко всей современной власти России в целом.

Налогами на скот и ценой на морковь, как бы эти вопросы не беспокоили некоторых рядовых россиян, ни один уважающий себя гарант конституции не должен заниматься. Это популизм чистой воды и профанация президентских полномочий в любой стране. Но - не в России. Для нее - это новая норма жизни. Жизнь, стремительно катится в пропасть с помощью бестолковой внешней и внутренней политикой в конец помешанного руководства. Которому осталось лишь стыдливо замалчивать уничтожение в стране несистемной оппозиции и свободных СМИ, рассуждать по поводу возможного уничтожения эсминца HMS Defender и практически четыре часа переливать из пустого в порожнее по поводу того, кто должен платить за подключение собственности к газовой инфраструктуре. И пытаться снять с себя ответственность за принудительную вакцинацию населения с непредсказуемыми последствиями.

Такая пустая Прямая линия с Путиным не исправила ситуацию. Формат «не зашел» внутреннему российскому потребителю, поскольку прямо не ответил на актуальные вопросы россиян.

А откровение Путина про Колобка, который путешествует по страницам «Войны и мира» под музыку Первого концерта для фортепиано Чайковского лишь подтверждают уверенность в том, что далеко не все хорошо не только в «Датском королевстве» ...