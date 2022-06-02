Где обещанное?!

21:03 01 июня Киев, Украина





Имея практически паритет в «живой силе» с врагом, украинские Вооруженные Силы, к сожалению, уступают ему в технических средствах ведения войны. Не хватает тяжелого оружия, которое позволило бы мощным наступлением уничтожить оккупанта и освободить временно захваченные территории Украины.



Поэтому Украина вынуждена ждать обещанных международными партнерами поставок тяжелого наступательного вооружения, пытаясь разрушать военные планы врага и сдерживая его от дальнейшего продвижения вглубь территории Украины.



Главная задача, которая сейчас стоит перед командованием Вооруженных Сил Украины – максимально сохранить жизнь своих воинов. Ни в коем случае сейчас не нужно побеждать «любой ценой». Придет время, и мы обязательно вернем в Украину те городки и поселки, которые сейчас вынуждены оставить! Необходимо немного подождать, пока коллективный Запад до конца поймет уровень российской угрозы всему живому на планете и сломает сопротивление отдельных политиков, которые либо колеблятся, либо боятся предоставлять Украине мощное новейшее оружие.



Россия прикладывает максимум усилий с целью внесения противоречий в единую консолидированную антипутинскую позицию стран мировой демократии. В ход идет нефтегазовая «игла», на которую кремль уже давно «подсадил» большинство европейских стран. Активно используется шантаж возможностью Мирового продовольственного кризиса, провоцируемого москвой через блокаду украинских морских портов.



Это мощные и понятные каждому «козыри на руках» путинской власти, с помощью которых россии пока еще удается определенным образом сдерживать столь необходимую для Украины военную помощь международного общества. Украина вместе с партнерами ищут и обязательно найдут возможность нивелировать угрозы и шантаж кремля. Вполне понятны задачи, имеющие свое решение.



Гораздо хуже, когда все практически зависит от конкретного лица определенного политика, который, несмотря на громкие политические заявления, мешает предоставлению полноценной помощи в борьбе с общим врагом. Как минимум – общеевропейским.



/>Канцлер Германии



Вопреки консолидированной позиции Немецкого Бундестага, поддерживающего предоставление тяжелого вооружения Защитникам Украины, все заканчивается только популистскими обещаниями. Чем так крепко «держит» Шольца кремль, что тот любым способом пытается «не прогневить» путина?



Недавно в СМИ появилась информация, которая, возможно, дает ответ на этот вопрос.

Все уже практически забыли об огромном финансовом скандале, случившемся вокруг банкротства финансовой компании Wireсard, которая смогла «дорисовать» в свои финансовые отчеты 1,9 миллиарда евро. Многие годы компания обманывала аудиторов, в том числе и финансового регулятора Германии BaFin, находящегося в прямом подчинении Министерства финансов. А министром финансов того времени был Олаф Шольц.



В парламентском расследовании финансового скандала о мошенничестве и банкротстве Wirecard свидетелями выступали как бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель, так и ее тогдашний заместитель и глава Минфина Олаф Шольц. Оба отказались взять на себя политическую ответственность за самый послевоенный финансовый скандал Германии, который стоил акционерам не менее 20 миллиардов евро - столько стоила Wirecard до банкротства.



Или за «просто так» закрывало глаза Министерство финансов на грязные обороты Wireсard? Прямых доказательств возможной причастности к махинациям г-на Шольца немецкое правосудие не имеет. Но на этом история не заканчивается…



Один из ведущих менеджеров Wireсard, бывший главный операционный директор системы платежей Ян Марсалек, оказался шпионом ГРУ и в разгар скандала смог убежать в Россию, прихватив с собой практически весь архив Wireсard, в котором хранилась конфиденциальная информация по всяким «чувствительным» выплатам. То есть большие деньги, которые тратила Wireсard на свои нужды. В том числе – и лоббирование и защита собственных интересов.



Теперь немецкая пресса выдвигает версию, что «странное» поведение Шольца по сдерживанию помощи Украине может объясняться тем, что кремль держит этот архив при себе. И «на руках» у путина могли оказаться факты, подтверждающие «небескорыстие» тогдашнего министра финансов Шольца по делу Wireсard. Сейчас на Донбассе решается возможный дальнейший ход событий в противостоянии украинских защитников и наглого врага, который 24 февраля ворвался на нашу землю. Если бы речь шла только о мужестве и самопожертвовании, то Украина уже б давно очистилась от оккупантов, выгнав остатки полууничтоженного захватчика за пределы своих суверенных границ.Имея практически паритет в «живой силе» с врагом, украинские Вооруженные Силы, к сожалению, уступают ему в технических средствах ведения войны. Не хватает тяжелого оружия, которое позволило бы мощным наступлением уничтожить оккупанта и освободить временно захваченные территории Украины.Поэтому Украина вынуждена ждать обещанных международными партнерами поставок тяжелого наступательного вооружения, пытаясь разрушать военные планы врага и сдерживая его от дальнейшего продвижения вглубь территории Украины.Главная задача, которая сейчас стоит перед командованием Вооруженных Сил Украины – максимально сохранить жизнь своих воинов. Ни в коем случае сейчас не нужно побеждать «любой ценой». Придет время, и мы обязательно вернем в Украину те городки и поселки, которые сейчас вынуждены оставить! Необходимо немного подождать, пока коллективный Запад до конца поймет уровень российской угрозы всему живому на планете и сломает сопротивление отдельных политиков, которые либо колеблятся, либо боятся предоставлять Украине мощное новейшее оружие.Россия прикладывает максимум усилий с целью внесения противоречий в единую консолидированную антипутинскую позицию стран мировой демократии. В ход идет нефтегазовая «игла», на которую кремль уже давно «подсадил» большинство европейских стран. Активно используется шантаж возможностью Мирового продовольственного кризиса, провоцируемого москвой через блокаду украинских морских портов.Это мощные и понятные каждому «козыри на руках» путинской власти, с помощью которых россии пока еще удается определенным образом сдерживать столь необходимую для Украины военную помощь международного общества. Украина вместе с партнерами ищут и обязательно найдут возможность нивелировать угрозы и шантаж кремля. Вполне понятны задачи, имеющие свое решение.Гораздо хуже, когда все практически зависит от конкретного лица определенного политика, который, несмотря на громкие политические заявления, мешает предоставлению полноценной помощи в борьбе с общим врагом. Как минимум – общеевропейским.Германии Олаф Шольц заявил, что в Украину поставлено 100 тыс. ручных гранат, более 5 тыс. противотанковых мин. Спасибо! Но это именно то, в чем так нуждается Украина? Как с помощью одних ручных гранат перейти в мощное наступление? Ответ очевиден – никак. А поставки тяжелого вооружения благодаря господину канцлеру постоянно откладываются или совсем исключаются.Вопреки консолидированной позиции Немецкого Бундестага, поддерживающего предоставление тяжелого вооружения Защитникам Украины, все заканчивается только популистскими обещаниями. Чем так крепко «держит» Шольца кремль, что тот любым способом пытается «не прогневить» путина?Недавно в СМИ появилась информация, которая, возможно, дает ответ на этот вопрос.Все уже практически забыли об огромном финансовом скандале, случившемся вокруг банкротства финансовой компании Wireсard, которая смогла «дорисовать» в свои финансовые отчеты 1,9 миллиарда евро. Многие годы компания обманывала аудиторов, в том числе и финансового регулятора Германии BaFin, находящегося в прямом подчинении Министерства финансов. А министром финансов того времени был Олаф Шольц.В парламентском расследовании финансового скандала о мошенничестве и банкротстве Wirecard свидетелями выступали как бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель, так и ее тогдашний заместитель и глава Минфина Олаф Шольц. Оба отказались взять на себя политическую ответственность за самый послевоенный финансовый скандал Германии, который стоил акционерам не менее 20 миллиардов евро - столько стоила Wirecard до банкротства.Или за «просто так» закрывало глаза Министерство финансов на грязные обороты Wireсard? Прямых доказательств возможной причастности к махинациям г-на Шольца немецкое правосудие не имеет. Но на этом история не заканчивается…Один из ведущих менеджеров Wireсard, бывший главный операционный директор системы платежей Ян Марсалек, оказался шпионом ГРУ и в разгар скандала смог убежать в Россию, прихватив с собой практически весь архив Wireсard, в котором хранилась конфиденциальная информация по всяким «чувствительным» выплатам. То есть большие деньги, которые тратила Wireсard на свои нужды. В том числе – и лоббирование и защита собственных интересов.Теперь немецкая пресса выдвигает версию, что «странное» поведение Шольца по сдерживанию помощи Украине может объясняться тем, что кремль держит этот архив при себе. И «на руках» у путина могли оказаться факты, подтверждающие «небескорыстие» тогдашнего министра финансов Шольца по делу Wireсard.

Достоверна ли эта информация и имеют ли основания такие размышления покажет время. Но на все 100 процентов непонятно поведение канцлера Германии, который практически пытается защищать путинскую россию от ускорения сокрушительного поражения, заставляет реально подозревать наличие у путина мощных «рычагов влияния» на одного отдельного европейского лидера.



От которого, к сожалению, существенно зависит ход событий, в том числе и на Донбассе, защитникам которого так не хватает обещанной господином Шольцем помощи тяжелым вооружением!